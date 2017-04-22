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Чиновникам – деньги, людям – мертвую воду | Крым.Реалии

Чиновникам – деньги, людям – мертвую воду | Крым.Реалии
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Чем хуже экономическая ситуация в аннексированном Крыму – тем больше праздничных дат устанавливает назначенная Кремлем крымская власть. Почему крымские медиа молчат о соленой и небезопасной для людей «питьевой» воде на севере полуострова? Почему российские чиновники призывают крымчан потерпеть, а сами в разы увеличивают свои доходы? О том, как за громкими медиа-заявлениями российские чиновники скрывают информацию о реальной ситуации на полуострове – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии»

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