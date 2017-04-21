Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» крымчанин Руслан Зейтуллаев во время своего последнего слова в суде заявил, что не признает своей вины и назвал обвинения, выдвинутые против него, «вымышленными и искаженными». Заседание проходило в российском Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».