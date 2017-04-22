Международный суд ООН, как известно, обязал Россию обеспечить наличие в Крыму образования на украинском языке. О том, как с этим обстоят дела сейчас, рассказали в соцсетях. Общественники выяснили, что за последние три года численность учеников, которые получают образование на украинском языке в Крыму, уменьшилась в 36 раз.
Еще одна красноречивая цифра: в Симферополе (самом крупном городе Крыма) образование на украинском языке получают только 174 школьника.
В Симферополе на украинском языке сегодня учатся всего 174 школьника. Ни одного в 1-2 классе, ни одного шестиклассника, ни одного – в старшей школе.
Ось так і виконують конституцію кримську
...Просто даже технически интересно, как они, например, творчество Шевченко или Стуса анализируют?
І після цього мені будуть казати "какая разница какой язык"?
У меня сын учился в украинском классе в своей школе. Когда пришла россия и закрыли все украинские классы, я параллельно зачислил его в Украине в школу. Он учится дистанционно. Это единственный выход из этого положения, если вы видите дальнейшее обучение на основе украинского диплома об окончании средней школы.
Еще одна неприглядная ситуация, на которую указали в Гааге, связана с крымскими татарами. Международный суд ООН обязал Россию до вынесения финального решения по делу прекратить притеснение прав крымскотатарского народа на представительство их интересов (в том числе деятельностью Меджлиса).
Российские пропагандисты в ответ решили показать, как счастливы крымские татары и украинцы в нынешнем Крыму.
Гаага.... Срочно врубают заднюю. Они ж думали, что сейчас их по всем пунктам отмажут
Вот что суд гаагский животворящий делает!
Гаазі очі милять
И верят же в эту хрень... если б лично не знал обстановку в Крыму, наверное, тоже бы поверил. Да, Эрнст должен гореть в аду
В Севастополе даже факультатив по украинскому отказались делать. Несмотря на три написанных заявления…
А у нас в школе предложили – на 8-9-ом уроке, издеваются твари, знают, что никто не согласится.
Я крымская татарка, дочь депортированного крымского татарина. Живу в Крыму. Лживая, пропагандистская передача. В 2014 г. нас: родителей, деток, обучающихся в україномовних классах – попросили написать заявления, на каком языке мы хотели бы продолжить обучение… Естественно, мы написали, что хотим оставить украинский язык основным. Но в начале учебного года обучение перевели для всей школы на русский язык. Украинский язык убрали из программы, предложив изучение факультативно, как и крымскотатарский.
Я из Крыма. Очарование 'русской весной' прошло даже у тех, кто голосовал 'за'. Никакого выбора языка обучения, однозначно русский. Хотите татарский, украинский - факультативом 6-7 уроком (и это в начальной школе), когда дети уже устали, об украинском вообще промолчу. Туристов уменьшилось, значит заработки обычных людей уменьшились, рушат рынки (соответственно рабочие места уменьшаются), ощущается разруха. По-хорошему, уехать бы отсюда, но это моя родина, и я люблю Крым. Сердце плачет за тех, кто в тюрьмах, за их семьи. То обыски, то аресты, то суды. Все как в ужасном сне... Четыре года назад я бы не поверила, что это возможно.
В следующем месяце назначенная Москвой власть Крыма планирует организовать массовые гуляния по случаю крымскотатарского праздника Хыдырлез. Участники обсуждения утверждают, что людей на праздник будут завозить автобусами – нужна красивая телевизионная картинка с толпами ликующих крымских татар.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: