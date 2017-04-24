Может ли завтра начаться третья мировая война? Ну, например, в том случае, если северокорейский диктатор решит в очередной раз подергать тигра за усы, не поверит в то, что американское "стратегическое терпение" на исходе, и устроит какое-нибудь ракетное испытание неподалеку от Токио или Сеула? Будут ли Россия и Китай пытаться защитить КНДР в случае решительных мер Соединенных Штатов? А сама Северная Корея? Готова ли она к применению ядерного оружия? К организации техногенных катастроф на юге Корейского полуострова? К превращению пространства вокруг себя – и себя самой – в выжженную пустыню? И как в этом случае будут вести себя главные игроки региона и мира? Договорятся? Вступят в противостояние? Ограничат это противостояние экономическими санкциями или дебатами в ООН или начнут настоящую войну?

На самом деле мы не знаем ответа на этот вопрос – как накануне начала первой и второй мировой войн невозможно было предугадать последовательность действий, которые привели к трагическому финалу. Большие войны всегда начинаются не от запланированности, а от несогласованности и непонимания возможной реакции потенциального противника. Третья мировая не будет исключением. Но что можно сказать со всей уверенностью – так это то, что она не будет похожа ни на первую, ни на вторую. И в этом – главная проблема тех, кто пытается к ней подготовиться.

Человечество на самом деле не интересует, начнется ли третья мировая война. Интересует, возобновится ли вторая мировая

Человечество – в этом особенность нашей психики и восприятия мира – всегда готовится не к тем войнам, которые будут, а к тем войнам, которые были. Именно поэтому вопрос, которым сегодня задаются, когда размышляют о возможном столкновении цивилизаций, нужно формулировать правильно. Нас на самом деле не интересует, начнется ли третья мировая война. Интересует, возобновится ли вторая мировая.

Потому что войну большая часть из нас представляет себе по военным фильмам – бомбардировки, обстрелы и, конечно, самое страшное в финале – Хиросима. Но третья мировая война не будет похожа на вторую. Риски второй мировой очевидны даже для самых безумных и отвязанных диктаторов, а после ее окончания появилось огромное количество технологий, позволяющих воевать совершенно иначе.

Кто сказал, что в наше время войну обязательно объявляют?

Когда спустя годы мы будем анализировать историю начала нашего тысячелетия, может оказаться, что мы уже который год живем в третьей мировой войне. Что нападение России на Грузию и Украину, аннексия Крыма, война за Сирию, кибервмешательство в американские президентские выборы, попытки КНДР и Ирана заполучить ядерное оружие – это и было начало такой войны. Кто сказал, что в наше время войну обязательно объявляют? Это в начале первой мировой церемонные монархи обменивались нотами. А когда начиналась вторая, агрессор отнюдь не всегда информировал жертву о своих намерениях. Правила изменились, они меняются и сейчас. Дата начала третьей мировой войны может оказаться вообще неустановленной. Или эта дата хорошо известна нам – просто мы не поняли еще, что она означает на самом деле.

Впрочем, история учит, что современнику совершенно необязательно знать дату начала мировой войны. Для него самое главное – дожить до ее окончания.

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Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода