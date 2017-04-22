В воскресенье 23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов. За кресло в Елисейском дворце борются 11 кандидатов, но реальные шансы на победу, по данным последних соцопросов, имеют Марин Ле Пен от крайне правой партии "Национальный фронт" и Эмманюэль Макрон, центристский кандидат от движения "Вперед". Кто из них ближе французскому избирателю российского происхождения? И почему?

Лазурный берег – известный французский курорт, а его главный город Ницца давно притягивает русскую аристократию, причем поток значительно увеличился после революции 1917-го года. Сегодня потомков голубых кровей в Ницце осталось немного, зато город ежегодно принимает около 200 тысяч туристов из России. Еще примерно 10 тысяч россиян живут здесь постоянно.

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В основном все мои знакомые – за Ле Пен

Ольга приехала из Саратова 8 лет назад. У нее еще нет французского паспорта, но за предвыборной кампанией она следит с интересом. "В основном все мои знакомые – за Ле Пен. Я такого же мнения, муж такого же мнения, – рассказывает женщина. – Она хочет закрыть границы, выйти из ЕС, стать ближе к России".

Прошлым летом на Английской набережной в Ницце в результате теракта погибли 86 человек, около 500 – пострадали. Некоторые представители российской диаспоры рассматривают избрание Марин Ле Пен президентом Французской республики как потенциальную защиту от терроризма.

"В принципе, правильно, что она закрывает границы, надо защищаться, – говорит Ольга. – Работы нет, все ринутся сюда. Нужен сильный лидер, чтобы крепче держать в руках все".

Еще одно знаковое место для русских в Ницце – Николаевский собор недалеко от бульвара Царевича. Настоятель храма – протоиерей Андрей Елисеев. Раньше он жил в Бельгии, но два года назад переехал во Францию. О проблеме терроризма священник знает не понаслышке.

"Люди приезжали всегда во Францию, потому что было спокойно. Но сейчас все радикально поменялось, террор приобрел малоконтролируемые масштабы. Многие винят в этом открытость границ", – говорит Андрей Елисеев.

В Европе нет сильных лидеров, а они нужны, и Франции тоже

Как и Ольга, Андрей Елисеев считает, что во Франции почти все политики слабы. "В Европе нет сильных лидеров, а они нужны, и Франции тоже. Марин Ле Пен поддерживают, но так поддерживали бы и любого другого кандидата, который выступал бы за восстановление отношений с Россией", – считает он.

Отношения между Россией и Францией важны и для Ольги Солнцевой, директора русскоязычной школы "Солнышко". Это первое на Лазурном берегу русскоязычное учреждение дополнительного образования. Цель, которую ставят перед собой его учителя, – сохранение русского языка у детей, которые живут вне России.

"Родители нашей школы хотят сохранить язык, русскую культуру", – подчеркивает Солнцева.

Русская школа в Ницце живет в основном за счет пожертвований и европейских грантов. Поэтому для Ольги Солнцевой открытые границы и свобода передвижения очень важны. Но она говорит, что от предстоящих выборов особых сюрпризов не ждет.

"Нет такого кандидата, который отвечал бы всем ожиданиям. Но я думаю, Ле Пен не выиграет. Мы за Европу, интеграцию, свободные границы", – говорит Солнцева.