«Крым дерибанят как трофей» – из крымских сетей

В Крыму завершил работу Ялтинский экономический форум. Нынешний глава полуострова Сергей Аксенов отчитался об успехах мероприятия. По его словам, на форуме подписали десятки договоров и контрактов на сотню миллиардов рублей. Однако крымчане в соцсетях сомневаются, что из этих соглашений выйдет хоть что-нибудь путное.

Олег Кочеров

Да сколько можно уже посещать бестолковых картиночных мероприятий ...Показуха тупая валит, больше ничего....

Сергей Дудченко

Торгующих лицом там 95%.

Александр Горный

...Не будет здесь серьезных инвестиций. Сейчас время не инвестиций, а перепила и отпила для нужных товарищей. Разворовывают Крым прикрываясь российским законодательством, которое они неплохо, жулики, подучили. Команда нынешних чиновников, как старый орден. Не знают как себя натереть и как повесить, лишь бы товарищ Полковник увидел и похвалил. Надо показать, что с задачей справляемся, и верным курсом плывём товарищи, проходя иностранные санкции и изоляцию… Так что дамы и господа, когда вы будете читать бодрые раппорты с полей Ялтинского международного экономического форума, слушать сказки про подписанные договора и меморандумы, тысячах посетивших иностранцев, то не верьте этому. Большинство из этого будет банальная ложь и разукрасочки…

Одно из соглашений, подписанное на форуме, предусматривает строительство в Крыму животноводческого комплекса за 18 миллиардов рублей. Некоторых эта информация возмутила. Да и с самим соглашением оказалось не все чисто.

Наталия Сердюкова

Возможно мы в Крыму очень скептично настроены на такие прожекты, возможно,"ожегшийся на молоке дует на воду". Возможно! Но согласитесь, как-то сомнительно все это выглядит и коррупционно…

Сергей Дудченко

Фирма депутата-единоросса с уставным капиталом в 10 тыс. рублей идет на 18-миллиардный проект, это афера изначально.

Владимир Гарначук

А где они воду возьмут для ферм? 1 кг говядины это 13 тонн воды

Владимир Юрзин

Воды нет, кормовой базы нет,, деньги спишут ну не получилось.

Mary Platonoff

Климат Крыма предназначен для развития здравниц, туризма, агрокультур. А не свиней.

Наталья Васькевич

Вот поэтому у нас якобы чума последние годы "вспыхивает" ...Истребляя нормальное домашнее мясо которое и осталось то наверное только в Крыму. Будем "целофановое" жевать. А деревенские пусть сусликов на шкурки разводят-проживут!

Elena Ponomareva

я в ужасе от новости о строительстве свиноводческого комплекса в Феодосии, ленинском и кировском районах. это безумство. пока к нам приезжают. получается скоро ехать будет некуда. вы загубите весь восточный крым. свиноводческие комплексы это обьекты высшего класса опасности. не совершайте ошибку.

Владимир Иванов

...Крым дерибанят как трофей. Крымчане небольшая помеха в этом деле, пока еще у них вера в телевизор сильна, можно делать что-хочешь. Когда опомнятся- вокруг земли и пляжи Карабаса- Барабаса…

Председатель правления Ялтинского экономического форума Андрей Назаров не стал скромничать и объявил, что через несколько лет Крым превратится в «российское Монако», и будет еще «очередь из инвесторов».

Евгений Фрейнклах

Уже не Анталья или Шарм-эль-Шейх. Хорошо. Может такими темпами поймут, что из Крыма нужно делать КРЫМ?

Крымская Зима‏

Они опять хотят превратить Крым в российское Монако. А что, в россии уже где-то есть Монако? Несите еще одно ведро с говном!

Страшный БЕНДЕРовец‏

На россии опять собрались оккупированный Крым превратить в российское "Монако"! Ага, оккупированные Кенигсберг и Выборг они уже превратили!

Ветеран Луцьк

Я что то подобное когда то уже слышал... Точно! Один в один пылкий монолог Остапа Бендера о Нью-Васюках!

Четкий ТАСС

– Так, Лас-Вегас уже был, мост уже почти построили, ну да... теперь только осталось в Крыму Монако построить, для танкового биатлона.

Пока же экономика Крыма переживает не лучшие времена. Люди покидают полуостров в поисках лучшей жизни.

Юрий Христензен

На оккупированных территориях Кремль назначает марионеточные правительства и строит военные базы. Так было всегда, от Северной Кореи до Кубы. Так происходит и в современной истории, от Приднестровья, Абхазии и ЮО до Крыма и ОРДЛО.

Для функционирования военных баз нет надобности в росте численности населения. Экономическое развитие оккупированной территории также не входит в приоритеты оккупанта. Это азбучные истины, которые всякий раз становятся откровением для одурманенного пропагандой населения.

По данным российского демографического электронного журнала demoscope.ru, за 21 год российской оккупации Приднестровья численность населения снизилась в полтора раза, до уровня 20-х годов прошлого века (рис. в комментариях). Или, в среднем, по 1,9% в год. Аналогичная ситуация в Абхазии и ЮО.

Население Крыма в 2016 году снизилось на 3,3%. При том, что из Крыма делают витрину и расходуют на это гигантские по масштабам территории средства. В оккупированных районах Донецкой и Луганской области все на порядок хуже. Для кого-то это в очередной раз станет откровением.

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Шевкет Наматуллаев

Ворованный дом тоже никогда не станет своим и процветающим