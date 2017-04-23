«Крым дерибанят как трофей» – из крымских сетей

В Крыму завершил работу Ялтинский экономический форум. Нынешний глава полуострова Сергей Аксенов отчитался об успехах мероприятия. По его словам, на форуме подписали десятки договоров и контрактов на сотню миллиардов рублей. Однако крымчане в соцсетях сомневаются, что из этих соглашений выйдет хоть что-нибудь путное.
Да сколько можно уже посещать бестолковых картиночных мероприятий ...Показуха тупая валит, больше ничего....
Торгующих лицом там 95%.
...Не будет здесь серьезных инвестиций. Сейчас время не инвестиций, а перепила и отпила для нужных товарищей. Разворовывают Крым прикрываясь российским законодательством, которое они неплохо, жулики, подучили. Команда нынешних чиновников, как старый орден. Не знают как себя натереть и как повесить, лишь бы товарищ Полковник увидел и похвалил. Надо показать, что с задачей справляемся, и верным курсом плывём товарищи, проходя иностранные санкции и изоляцию… Так что дамы и господа, когда вы будете читать бодрые раппорты с полей Ялтинского международного экономического форума, слушать сказки про подписанные договора и меморандумы, тысячах посетивших иностранцев, то не верьте этому. Большинство из этого будет банальная ложь и разукрасочки…
Одно из соглашений, подписанное на форуме, предусматривает строительство в Крыму животноводческого комплекса за 18 миллиардов рублей. Некоторых эта информация возмутила. Да и с самим соглашением оказалось не все чисто.
Возможно мы в Крыму очень скептично настроены на такие прожекты, возможно,"ожегшийся на молоке дует на воду". Возможно! Но согласитесь, как-то сомнительно все это выглядит и коррупционно…
Фирма депутата-единоросса с уставным капиталом в 10 тыс. рублей идет на 18-миллиардный проект, это афера изначально.
А где они воду возьмут для ферм? 1 кг говядины это 13 тонн воды
Воды нет, кормовой базы нет,, деньги спишут ну не получилось.
Климат Крыма предназначен для развития здравниц, туризма, агрокультур. А не свиней.
Вот поэтому у нас якобы чума последние годы "вспыхивает" ...Истребляя нормальное домашнее мясо которое и осталось то наверное только в Крыму. Будем "целофановое" жевать. А деревенские пусть сусликов на шкурки разводят-проживут!
я в ужасе от новости о строительстве свиноводческого комплекса в Феодосии, ленинском и кировском районах. это безумство. пока к нам приезжают. получается скоро ехать будет некуда. вы загубите весь восточный крым. свиноводческие комплексы это обьекты высшего класса опасности. не совершайте ошибку.
...Крым дерибанят как трофей. Крымчане небольшая помеха в этом деле, пока еще у них вера в телевизор сильна, можно делать что-хочешь. Когда опомнятся- вокруг земли и пляжи Карабаса- Барабаса…
Председатель правления Ялтинского экономического форума Андрей Назаров не стал скромничать и объявил, что через несколько лет Крым превратится в «российское Монако», и будет еще «очередь из инвесторов».
Уже не Анталья или Шарм-эль-Шейх. Хорошо. Может такими темпами поймут, что из Крыма нужно делать КРЫМ?
Они опять хотят превратить Крым в российское Монако. А что, в россии уже где-то есть Монако? Несите еще одно ведро с говном!
На россии опять собрались оккупированный Крым превратить в российское "Монако"! Ага, оккупированные Кенигсберг и Выборг они уже превратили!
Я что то подобное когда то уже слышал... Точно! Один в один пылкий монолог Остапа Бендера о Нью-Васюках!
– Так, Лас-Вегас уже был, мост уже почти построили, ну да... теперь только осталось в Крыму Монако построить, для танкового биатлона.
Пока же экономика Крыма переживает не лучшие времена. Люди покидают полуостров в поисках лучшей жизни.
На оккупированных территориях Кремль назначает марионеточные правительства и строит военные базы. Так было всегда, от Северной Кореи до Кубы. Так происходит и в современной истории, от Приднестровья, Абхазии и ЮО до Крыма и ОРДЛО.
Для функционирования военных баз нет надобности в росте численности населения. Экономическое развитие оккупированной территории также не входит в приоритеты оккупанта. Это азбучные истины, которые всякий раз становятся откровением для одурманенного пропагандой населения.
По данным российского демографического электронного журнала demoscope.ru, за 21 год российской оккупации Приднестровья численность населения снизилась в полтора раза, до уровня 20-х годов прошлого века (рис. в комментариях). Или, в среднем, по 1,9% в год. Аналогичная ситуация в Абхазии и ЮО.
Население Крыма в 2016 году снизилось на 3,3%. При том, что из Крыма делают витрину и расходуют на это гигантские по масштабам территории средства. В оккупированных районах Донецкой и Луганской области все на порядок хуже. Для кого-то это в очередной раз станет откровением.
Ворованный дом тоже никогда не станет своим и процветающим
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