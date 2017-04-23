В России митинговали против давления на вузы

В Санкт-Петербурге 23 апреля в саду Салтыкова-Щедрина состоялся митинг против разрушения образования, созванный инициативной группой студентов и преподавателей образовательных организаций города.

В митинге участвовали более 200 человек, при заявке на 100, сообщает Радио Свобода. Основным лозунг акции был выбран: «Вся власть студентам и преподавателям».

Профсоюз «Университетская солидарность» распространил сообщение, в котором отмечаются факты давления на образование и учебные заведения Петербурга.

Среди наиболее известных примеров названа ситуация с Европейским университетом, занимавшим ведущие место в рейтинге Министерства образования и науки России по научно-исследовательской деятельности и по показателям финансово-экономической эффективности. Это учебное заведение столкнулось с давлением со стороны двух государственных органов – Рособрнадзора и Комитета по управлению городским имуществом. Университет оказался под угрозой прекращения образовательной деятельности и потери помещения.

Протесты против антидемократических методов управления давно сотрясают Санкт-Петербургский государственный университет, говорится в сообщении профсоюза. Назначение в Санкт-Петербургском государственном гидрометеорологическом университете нового ректора, не имеющего отношения к гидрометеорологии и опыта в управлении в сфере высшего образования, вызвали волнения и в этом вузе, сообщается в пресс-релизе профсоюза.