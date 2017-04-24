Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Грузинский ответ России по Крыму», – новость с таким заголовком опубликована турецким информагентством Anadolu Ajansı. «С двухдневным официальным визитом к грузинскому коллеге Михаилу Джанелидзе в Тбилиси прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин. После двусторонней встречи Грузия и Украина подписали меморандум о 25-летии дипломатических отношений. Выступая на совместной пресс-конференции после церемонии подписания, министр иностранных дел Грузии Джанелидзе отметил, что существует очень тесное сотрудничество и дружественные отношения между двумя странами. Грузия и Украина имели схожие проблемы с точки зрения территориальной целостности, сказал Михаил Джанелидзе, добавив, что они также обсуждали этот вопрос на двусторонних переговорах. А об аннексии Крыма Россией Джанелидзе сказал: «Мы решительно осуждаем оккупацию и аннексию города Севастополя и Автономной Республики Крым; агрессивные и незаконные действия Российской Федерации в восточной части Украины».

Меджлис запрещен из-за экстремистской деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет

​«Крым не восстановит крымскотатарский парламент, несмотря на постановление суда в Гааге», – извещает чилийский портал Тerra. «Крымские власти заявили в среду, что они не намерены восстановить Меджлис, крымскотатарский национальный парламент, несмотря на решение по этому вопросу, принятое на этой неделе Международным судом ООН. «Меджлис запрещен из-за экстремистской деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет», – сказал Заур Смирнов, глава Государственного комитета по национальностям крымского правительства, местной прессе. Чиновник пояснил, что Крым не допустит деятельности этой организации из-за внешнего давления. Он настаивал на том, что Меджлис был «дискредитирован своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам». Смирнов рекомендовал, чтобы крымские татары, которые составляют около 10% населения (Крыма – КР), создавали новые общественные организации для защиты своих интересов на полуострове, аннексированном Россией у Украины в 2014 году. «Таких организаций в Крыму насчитывается более десяти. Крымские татары активно интегрированы в политическую и общественную жизнь Российской Федерации и не нуждаются в сомнительной поддержке из-за границы», – сказал он. Международный Суд на этой неделе обязал Россию воздержаться от введения ограничений для представительных учреждений крымских татар и обеспечить украинцам доступ к образованию на родном языке, две меры, которые Москва должна осуществить немедленно».

«В Крыму открыли статую бывшего президента США Рузвельта», – сообщает египетский портал Аl-Bawaba News. «Власти Крымского полуострова в субботу открыли бюст бывшего американского президента Франклина Рузвельта, чтобы отметить тесные связи, существовавшие между Москвой и Соединенными Штатами в период его президентства. По данным информационного агентства Sputnik, статуя была поставлена в курорте Ялта, на северном побережье Черного моря, на улице имени Рузвельта. В репортаже отмечается очарование Рузвельта советским полуостровом во время посещения Ялтинской конференции в 1945 году, которая проходила во дворце «Ливадия» на полуострове. На Рузвельта дворец оказал столь большое впечатление, что он сказал Сталину в феврале 1945 года, что «почувствовал большое удовлетворение» от Ливадии, и после того, как он покинет пост президента, будет просить советское правительство продать Ливадию ему».

«Венецианская лоза на побережье Черного моря по концессии на 3500 гектаров в Крыму», – репортаж с таким заголовком опубликовала итальянская газета Il Gazzettino. «Из венецианской делегации в Ялте один предприниматель сегодня отправится в Италию с контрактом в кармане на срок в 49 лет, чтобы в Севастополе сажать виноградники на площади 3500 га и превратить старый погреб в жемчужину виноградарства на Черном море. Для всех остальных, предпринимателей из Виченцы и Вероны, строительных операторов, а не агробизнесменов, миссия в Крыму – лишь разведка. Они принюхивались к нынешнему климату, попытались понять и убедиться в том, что возможности для развития есть, но, как предприниматели, они ненадежны. Пока еще, по крайней мере. «Это похоже на выставки: вы должны быть там, чтобы найти контакты, но вы должны все хорошо взвесить, прежде чем действовать», – говорят предприниматели и просят не публиковать имена и сообщать меньше деталей об их компаниях: с европейскими санкциями лучше не шутить».

Высшие должностные лица Госдепа рассматривают создание должности специального посланника по переговорам о мирном соглашении между Россией и Украиной

​«Специальный посланник по крымскому конфликту – глаза Госдепа», – интригует читателей американский портал Newsmax. «Высшие должностные лица Государственного департамента рассматривают создание должности специального посланника для связи с главным помощником президента России Владимира Путина по переговорам о мирном соглашении между Россией и Украиной. Посланник будет работать с Владиславом Сурковым, который участвовал в дискуссиях о военной интервенции России, когда она аннексировала Крым в 2014 году. Это поглощение породило продолжающуюся борьбу в регионе между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами».