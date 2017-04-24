Первый тур выборов президента Франции, по данным экзит-полов, завершился победой кандидата-центриста Эммануэля Макрона (23,7%) и представительницы ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен (21,9%). Кандидат от националистов, имеющая тесные связи с Кремлем, в случае победы пообещала снятие с Москвы санкций, выход из ЕС и еврозоны, восстановление границ и внедрение протекционистских мер во Франции. А проевропейский кандидат Макрон, который выступает за твердую позицию относительно агрессии России, обещает «сделать Францию мощной в рядах Евросоюза».

Кандидат-центрист Эммануэль Макрон, по данным экзит-полов, набрал больше всего голосов на воскресных выборах президента Франции. За него проголосовали 23,9 процента избирателей, и этот результат открывает ему путь для участия во втором туре выборов, который запланирован на 7 мая. Во втором раунде ему придется посоревноваться с главой ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая набрала 21,7 процента голосов.

Другие фавориты ‒ кандидат-консерватор Франсуа Фийон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон ‒ набрали, по данным экзит-полов, соответственно, 20 и 19,2 процента. Выступая перед своими сторонниками после объявления этих результатов, Фийон призвал свой электорат поддержать во втором туре Эммануэля Макрона, потому что, говорит он, «следует сознательно подумать, что лучше для вас и ваших детей». Так же отдать свои голоса за этого кандидата на пост президента призвал и социалист Бенуа Амон, который тоже участвовал в выборах.

«Оба ‒ Фийон и Амон ‒ просят своих избирателей голосовать за Макрона. Прекрасно!»

Другие «теноры» французского политикума, такие, как Мишель Бароэн, Жан-Франсуа Копе, евродепутат Ева Жоли, также призвали французов во втором туре «остановить радикалов» и «проголосовать против ненависти», поддержав Макрона.

Макрон: безопасность французов ‒ в европейской конструкции

Уже во время электорального вечера в воскресенье стали известны другие цифры: 62 процента французов готовы отдать во втором туре свои голоса за Эммануэля Макрона, 38 ‒ за Марин Ле Пен. Такие результаты опросов, проведенных французскими СМИ после обнародования данных экзит-полов.

Победитель первого избирательного раунда, 39-летний экс-министр экономики Эммануэль Макрон, выступая перед своими сторонниками в избирательном штабе его политического движения «Вперед!», несколько раз упоминал объединенную Европу, отметив: «Услышав ваше истинное призвание к живой демократии, вашу требовательность в экологии и экономике, и чтобы сделать Францию мощной в рядах ЕС, который нас защищает, мне будут нужны ваши голоса и ваше доверие».

В то время как Макрон в своем заявлении обратил внимание на новую реформированную политику, социальную справедливость, занятость и безопасность для французов в европейской конструкции, его соперница Марин Ле Пен призвала к уничтожению «нынешней системы», «дикой мондиализации, массовой миграции и свободного движения терроризма».

«Это ‒ исторический результат, ‒ говорит она. ‒ На мне лежит огромная ответственность защиты французской нации, ее единства, безопасности, культуры, процветания и независимости».

Макрон и украинский вопрос

Центристский кандидат Эммануэль Макрон в своей избирательной программе обещает усиление роли ЕС, укрепление отношений с Германией и повышение расходов на оборону и безопасность. Он отвергает возможность сближения с путинской Россией и снятие санкций с России без выполнения Минских соглашений.

«Я хочу быстрого и эффективного соблюдения минского процесса. Думаю, что мы не изменим позиции в вопросе Крыма, но должны коллективными усилиями добиться деэскалации напряжения, только при соблюдении Минских соглашений всеми сторонами. Я против одностороннего снятия санкций», ‒ заявлял Макрон относительно перспектив восстановления мира в Украине.

Одной из первых победу Макрона приветствовала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В своем микроблоге Твиттер она написала: «Видеть флаги Франции и ЕС, которые приветствуют результат Макрона, ‒ это надежда и будущее нашего поколения».

Первый тур выборов во Франции состоялся на фоне усиленных мер безопасности и введенного с ноября 2015 года чрезвычайного положения. Более 66 тысяч избирательных участков находились под охраной более пятидесяти тысяч правоохранителей. Патрулирование и безопасность на улицах также осуществляли более семи тысяч военных.