Назначенному Россией главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову «крымнаш» явно пошел на пользу. Судя по декларации, в 2016 году он заработал около 84 млн рублей, что в девять раз больше, чем годом ранее.

Андрей Смирнов

Это официально), а можно еще имущество оформлять на любовниц, тещ, собак....

Заурбек Брциев

И этот тип врет, что зарплату не получает

Сергей Дудченко

Чудны дела твои,мы его за дерево говорящее держим, а он на этом зарабатывает

Elena Ivchenko

"Камни с неба" бывают разного качества, некоторые меряют каратами ))

Богатство Константинова в Крыму объясняют его возможной причастностью к строительной компании «Консоль», которую он некогда возглавлял. Сейчас эта фирма активно застраивает полуостров, легко получая самые лакомые земельные куски. Иногда под застройку попадают и территории, для этого совсем не предназначенные.

Виталий Сайко

"П-ц котенку!"(с)

Приватизация и дерибанизация; расхват пляжей и их застройка круче прежнего; с водой – полный швах и будет еще хуже; самоуправство руководства; полное отсутствие возможности выразить народный протест.. Итд итп

Иван Бутин

Республика Консоль

Олег Ельцов

Все под застройку! Отдать консолю бесплатно! Доступное жилье важнее какого то авиаклуба! Деньги-деньги, делай деньги, а остальное все дребебеденнь!!!

Лариса Курашкина

На кой хрен этим УПЫРЯМ РАЗВИТИЕ КРЫМА? Самое главное себе нахватать и ртом и ж...й, дорвались так, что мочи нет

Александр Беров

Нет способностей руководить? Уйди. У власти в Крыму –​ проходимцы, это очевидно. С психологией мелких лавочников. Ни чего более как раз воровать и продать на ворованное, в голову у этих негодяев и не приходит, да и не может прийти…

Совсем не бедствуют и многочисленные крымские чиновники на местах.

Дмитрий Гордиенко

Ну вот и подтвердились слова премьер-министра о том, что жить в Крыму стало лучше)))

Света Старикова

1 проценту крымчан стало жить радостней, стало жить веселей!

Остальным-тяжелее

Многие крымчане уже в открытую высказывают недовольство чиновниками и не скрывают своего разочарования происходящим в Крыму.

Виктор Оборин

Три года крымского застоя!

Хорошо плодятся только чиновники!

А чиновник по определению ничего не производит, только делит и пилит!