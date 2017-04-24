Назначенному Россией главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову «крымнаш» явно пошел на пользу. Судя по декларации, в 2016 году он заработал около 84 млн рублей, что в девять раз больше, чем годом ранее.
Это официально), а можно еще имущество оформлять на любовниц, тещ, собак....
И этот тип врет, что зарплату не получает
Чудны дела твои,мы его за дерево говорящее держим, а он на этом зарабатывает
"Камни с неба" бывают разного качества, некоторые меряют каратами ))
Богатство Константинова в Крыму объясняют его возможной причастностью к строительной компании «Консоль», которую он некогда возглавлял. Сейчас эта фирма активно застраивает полуостров, легко получая самые лакомые земельные куски. Иногда под застройку попадают и территории, для этого совсем не предназначенные.
"П-ц котенку!"(с)
Приватизация и дерибанизация; расхват пляжей и их застройка круче прежнего; с водой – полный швах и будет еще хуже; самоуправство руководства; полное отсутствие возможности выразить народный протест.. Итд итп
Республика Консоль
Все под застройку! Отдать консолю бесплатно! Доступное жилье важнее какого то авиаклуба! Деньги-деньги, делай деньги, а остальное все дребебеденнь!!!
На кой хрен этим УПЫРЯМ РАЗВИТИЕ КРЫМА? Самое главное себе нахватать и ртом и ж...й, дорвались так, что мочи нет
Нет способностей руководить? Уйди. У власти в Крыму – проходимцы, это очевидно. С психологией мелких лавочников. Ни чего более как раз воровать и продать на ворованное, в голову у этих негодяев и не приходит, да и не может прийти…
Совсем не бедствуют и многочисленные крымские чиновники на местах.
Ну вот и подтвердились слова премьер-министра о том, что жить в Крыму стало лучше)))
1 проценту крымчан стало жить радостней, стало жить веселей!
Остальным-тяжелее
Многие крымчане уже в открытую высказывают недовольство чиновниками и не скрывают своего разочарования происходящим в Крыму.
Три года крымского застоя!
Хорошо плодятся только чиновники!
А чиновник по определению ничего не производит, только делит и пилит!
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