Вынужденные отпуска, задержка зарплат и плачевное состояние угольной отрасли ‒ причина недовольства работников шахт на неподконтрольной территории Донбасса. На прошлой неделе в Донецке должен был произойти массовый выход шахтеров, но масштабная акция не состоялась. Говорят, с коллективами шахт провели разъяснительную работу. «Донбасс.Реалии» выясняли, возможны ли протесты в Донецке или Донбасс «все стерпит».

На прошлой неделе горняков донецкой шахты имени Засядько поставили перед фактом: работать они не будут. Якобы, временно. Боевики, захватившие предприятие в прошлом месяце, спустили разнарядку ‒ шахтеры должны взять отпуск за свой счет.

Незапланированный отпуск и «бонус» в виде задержки зарплат стали спусковым крючком стихийного шахтерского протеста в оккупации. В социальных сетях начали появляться призывы собраться на акцию. Организаторы скрывают свои имена, но указывают точное время и место встречи.

Информацию о митинге почти сразу удаляют. Но виртуальной зачисткой дело не ограничилось.

Флешмоб вместо акции недовольных шахтеров

Несанкционированную акцию протеста шахтеров собирались провести утром 9 апреля на площади Ленина в Донецке. Но именно в это время и в этом месте боевики внезапно организовали спортивный флешмоб.

Почти тысяча участников, в основном студенты и школьники, заполонили центральную городскую площадь.

Это была попытка застолбить за собой площадь и помешать проведению митинга

«Это была попытка застолбить за собой площадь и помешать проведению митинга в той форме, в которой его хотели провести. Они, видимо, думали, что люди увидят, что площадь занята, и разойдутся», ‒ замечает журналист «Общественного телевидения Донбасса» Виталий Сизов.

Но шахтеры не разошлись. Журналистам «Общественного телевидения Донбасса» удалось получить видео с места событий. На нем видно, что после небольшой задержки горняки переместились под здание так называемого «министерства угольной промышленности» группировки «ДНР», которая признана в Украине террористической.

Результаты акции так и остались неизвестными: пикетчики отказались общаться с журналистами. У местных жителей есть свое объяснение, почему.

«Правду никто не скажет. Люди боятся. А если кто-то что-то знает ‒ ничего не скажет», ‒ говорит житель Донецка.

Малейшая попытка протеста наказывается ‒ председатель профсоюза горняков

В Независимом профсоюзе горняков Донбасса говорят, что это не первый случай на неподконтрольной территории, когда шахтеры протестуют из-за безденежья. Вот только добиться им ничего не удается. Реакция боевиков всегда одинакова.

Малейшая попытка карается или рытьем окопов, или подвалом

«Шахта Кирова ‒ очередь над головой и все. Шахта Челюскинцев ‒ нашли организаторов и бросили на подвал. Малейшая попытка карается или рытьем окопов, или подвалом», ‒ говорит председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.

Но страшные методы боевиков не останавливают шахтеров ‒ недовольство растет. И не только среди них. Но на протесты решаются немногие, например, предприниматели Горловки. Прошлым летом они вышли на стихийный митинг с требованием снизить налоги оккупационной власти. Тогда здание городской администрации пикетировали почти полтысячи местных жителей.

Эти выступления не несут угрозы для оккупационных властей ‒ аналитик

Волна недовольства прокатилась на неподконтрольной территории во время так называемой национализации рынков в 2016-2017 годах. Боевики отбирали предприятия у собственников, нередко с применением силы, как это было в Ясиноватой.

Несмотря на периодические протестные настроения в оккупации, аналитики всерьез это не воспринимают. Объясняют ‒ инициаторы стихийных митингов и пикетов не ставят под сомнение легитимность самопровозглашенной власти. А, значит, массового восстания не будет.

Власть не боится этих выступлений. Они не связаны с политическими требованиями

«Власть не боится этих выступлений. Они прекрасно понимают, что эти выступления не несут какого-то контрпродуктива для этой власти, то есть угрозы. Это свидетельствует о том, что эти выступления не связаны именно с политическими требованиями», ‒ говорит сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Политические лозунги ‒ жесткие действия

С теми же, кто все же осмеливается на политические протесты, в оккупации не церемонятся. Попытку провести политическую акцию в сентябре 2015 года в Донецке пресекли сразу же. После снятия с должности и ареста одного из лидеров боевиков Андрея Пургина, его сторонники решили перекрыть центральную улицу города.

Как только появляются какие-то политические лозунги, начинаются более жесткие действия

«Как только появились политические требования, этих всех сторонников быстро засунули в патрульные автомобили и увезли. То есть, как только появляются какие-то политические лозунги, начинаются более жесткие действия», ‒ говорит журналист «Общественного телевидения Донбасса» Виталий Сизов.

Многотысячные митинги устраивают сами боевики

Однако многотысячные митинги в оккупации все же проходят. Но только те, которые организуют сами боевики. С использованием админресурса. Протестуют в основном против украинской власти. А в феврале досталось и ОБСЕ.

«Основываясь на наших наблюдениях, мы можем утверждать, что людей, принимавших участие в этом протесте, организовано завезли туда на автобусах. Акция так же была четко спланирована. Это, конечно, не естественный сбор граждан на протест», ‒ отмечает заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Новые формы протеста в оккупации

Такие искусственно созданные условия в оккупации рождают новые формы протеста, утверждают правозащитники.

«Это граффити «Донбасс ‒ Украина», которые появляются на домах. Или в День независимости на главной улице включили украинский гимн в арендованной квартире. То есть, это уже акции без людей», ‒ говорит руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Но даже обезличенные протесты на неподконтрольной территории ‒ довольно рискованный шаг. Местные жители не понаслышке знают, какую цену могут заплатить за инакомыслие.