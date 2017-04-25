В СИЗО Симферополя скандал: экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин объявил сухую голодовку, протестуя против этапирования его в соседнюю Россию. Таким образом он добивается перевода на украинский материк. Как стало известно Крым.Реалии, суд приговорил Лугина к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве и участии в бандитской группировке Лаптева, действовавшей в Керчи в 90-е годы.

Заявление Андрея Лугина о начале сухой голодовки обнародовал в фейсбуке адвокат Эдем Семедляев. ​Адвокат пояснил, что документ ему передали родственники заключенного, которые уже три года безуспешно добиваются его перевода на материковую часть Украины.

В заявлении Лугин утверждает, что российские власти Крыма нарушают его права.

«Я являюсь гражданином Украины, которого в течение более трех лет Россия удерживает под своей юрисдикцией в оккупированном Крыму: перемещение на свою территорию, навязывает и признает против моего желания «гражданство РФ», создает искусственные препятствия и затягивает мою передачу в Украину, чем нарушает все мои основополагающие и суверенные права человека и гражданина. <…> В связи с чем я не вижу другой возможности добиться восстановления моих прав и вынужден с 24 апреля 2017 года объявить «сухую» голодовку», – пишет заключенный.

Сухая голодовка, которая предполагает полный отказ от пищи и воды, опасна для жизни. С помощью такой акции протеста 46-летний Андрей Лугин намерен выступить против признания его гражданином России и добиваться своего перевода для отбывания наказания на материковую часть Украины.

Всю ответственность за последствия возлагаю на власть России

«Я реально осознаю опасность моему здоровью и жизни вследствие моих действий. Всю ответственность за последствия возлагаю на власть России, ее госслужащих и должностных лиц, вынудивших меня своими преступными действиями на крайние меры», – с такими словами обращается заключенный к президенту России, прокурору России и подконтрольному ему прокурору Крыма, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.

«Одни ножницы и одна мочалка на 150 человек»

Супруга заключенного Ирина Лугина пояснила Крым.Реалии, что ее муж решился на голодовку, поскольку 26 апреля его намерены перевезти в колонию российской Республики Мордовия, где он находился в течение послед​них девяти месяцев.

Он подавал заявление о сохранении украинского гражданства

«Сейчас моего мужа привезли в Крым на следственные действия как свидетеля по другому делу. А в 2016 году его этапировали в Мордовию, поскольку признали гражданином России. На этом основании в Минюсте России отказываются передавать его Украине. Хотя мой муж в референдуме не участвовал. Заявление о сохранении украинского гражданства он подавал через спецчасть СИЗО Симферополя. У них тогда был организован сбор таких заявлений», – рассказывает она.

Еще одной проблемой Андрея Лугина является то, что оригинал его приговора и материалы уголовного дела находятся в Верховном суде Украины, который должен был рассматривать его дело в кассационной инстанции. Но когда Россия аннексировала Крым, Лугин остался в СИЗО без материалов дела и приговора. Им, как и другими заключенными, занялись чиновники, подконтрольные России. Так он оказался в мордовской колонии – почти в двух тысячах километров от Крыма.

Если его увезут из Крыма, его жизнь будет в опасности

Ирина Лугина утверждает, что в России ее муж лишен всех процессуальных прав, а также медицинской помощи: «У моего мужа ряд хронических заболеваний, а после девяти месяцев в Мордовии, где он не получал никакой медицинской помощи, проблемы добавились. Я посещала эту колонию, общалась с начальством. Андрей тогда фактически не ходил – у него были опухшие ноги по неизвестной причине. Мне пообещали, что его отвезут в больницу, окажут медицинскую помощь. Но никакой помощи ему не оказывали. Просто когда его через девять месяцев перевезли в Крым, ему стало легче. Если его увезут из Крыма, его жизнь будет находиться в опасности».

Там находятся люди и со СПИДом, и с туберкулезом

По ее словам, в колонии Мордовии Андрей Лугин рискует заразиться серьезными заболеваниями. «Условия пребывания в колонии Мордовии ужасные. Одни ножницы и одна мочалка на 150 человек. Там находятся люди с разными заболеваниями – и со СПИДом, и с туберкулезом. Хотя он не должен там находиться, потому что является гражданином Украины», – говорит супруга заключенного.

Адвокат Эдем Семедляев, в свою очередь, отмечает, что и в СИЗО Симферополя условия содержания сейчас очень сложные. «Все подсудимые и осужденные, с которыми мы встречаемся, рассказывают, что СИЗО переполнено, в камере на десять коек может находиться по 15-18 человек. Спят они по очереди по графику, то есть получается постоянно гудящая камера. Антисанитария там полная: блохи, вши и клопы в камерах – это уже привычное явление», – говорит он.

По словам адвоката, в симферопольском СИЗО крымчан содержат только на период следствия, суда и апелляции, а после вступления в силу приговора их этапируют в российские колонии. Адвокат не исключает, что это делается для разгрузки СИЗО.

«Он вынужден следовать за своим уголовным делом»

Российский адвокат Андрея Лугина Валерий Мангупли отмечает, что его подзащитный пошел на крайние меры, поскольку другие формы протеста оказались недейственными. Признание Лугина гражданином Украины – единственный способ поставить точку в его деле, говорит адвокат:

Лугин вынужден следовать за своим уголовным делом в Украину – иного пути нет

«Дело Андрея Лугина из Верховного суда Украины никто не вернет категорически. А у моего подзащитного в России остаются неиспользованными его процессуальные права на обжалование приговора. То есть на сегодняшний день любая из судебных инстанций России не может поставить точку в его деле, потому что материалов этого уголовного дела нет. Поэтому Андрей Лугин вынужден сегодня следовать за своим уголовным делом в Украину, потому что иного пути просто нет. И этот коллизионный вопрос, безусловно, нуждается в разрешении».

Адвокат обратился в Федеральную миграционную службу с просьбой пересмотреть вопрос признания Лугина гражданином России, и в случае позитивного результата намерен подать прошение в МИД России для передачи своего подзащитного в Украину. Он надеется, что голодовка Андрея Лугина поможет ускорить решение этого вопроса.

Я не знаю, чего можно добиться сейчас с помощью голодовки. Разве что он пожертвует своей жизнью

В то же время Ирина Лугина в результативность акции не верит и опасается за здоровье мужа: «На протяжении трех лет было безразличие всех структур власти к нашей проблеме. Я не знаю, чего можно добиться сейчас с помощью голодовки. Разве что он пожертвует своей жизнью».

Крым.Реалии обратились в офис омбудсмена Украины, чтобы получить информацию о деле Андрея Лугина. Нам пообещали предоставить ее в ближайшие дни.

Депутат и трупы в колодце

В 90-е годы прошлого века Андрей Лугин был депутатом Керченского горсовета. Украинские правоохранители задержали его в 2005 году по обвинению в умышленном убийстве (статья 105 Уголовного кодекса Украины) и участии в бандитской группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи с 1994 по 2005 годы.

В 2010 году суд признал Лугина виновным. А затем его вину подтвердила и апелляционная инстанция. В итоге Лугина приговорили к пожизненному заключению. Приговор вступил в силу в 2012 году, но до рассмотрения в кассационной инстанции дело не дошло – произошла аннексия Крыма.

Осужденный вины не признает. Его адвокат утверждает, что приговор слишком суров и был применен к нему необоснованно.

Пожизненное лишение свободы Андрею Лугину не имели права определять

«Андрею Лугину инкриминировали, что он входил в состав бандитской группировки, и на этом основании приписали ему особо тяжкое преступление. И, видимо, именно непризнание им вины явилось основанием для применения к нему нормы о пожизненном заключении. С момента преступления до момента реализации наказания прошло 15 лет, поэтому суд должен был прекратить это дело. Если же суд решает, что дело не может быть прекращено, пожизненное лишение свободы Андрею Лугину не имели права определять, но Апелляционный суд Крыма это сделал», – поясняет Валерий Мангупли.

В 2010 году членами керченской преступной группировки Лаптева признали еще 14 людей. Андрея Лугина следствие назвало одним из ближайших соратников главы банды. Пожизненное заключение вместе с ним присудили еще одному участнику группировки – Юрию Михайлову. Остальным 13 фигурантам дела присудили от 8 до 15 лет лишения свободы.

В прокуратуре Крыма заявили, что следователям удалось доказать причастность членов группировки к 22 убийствам и семи покушениям, а также к десяткам разбойных нападений и вымогательств, похищений и пыток людей на территории Керчи, Ленинского района и Симферополя.

Трупы сбрасывали в яму неоднократно. Каждый раз трупы присыпались землей или мусором

«В лучшие для них времена банда насчитывала до 60 бойцов. Лаптев установил свой порядок в банде и жестко разобрался с конкурентами. Кошмарное свидетельство тех разборок оперативники нашли летом 2006 года в заброшенном колодце возле села Бондаренково. На глубине 8 метров были найдены скелетированные трупы пяти боевиков керченской ОПГ «Адар». Среди них – трупы двух братьев Краснолуцких, которые долгое время числились без вести пропавшими. Кроме этого, в штольне было обнаружено оружие и боеприпасы. А чуть глубже под грунтом – еще четыре трупа, оружие и боеприпасы, которые были сброшены туда ориентировочно в середине 90-х годов. По словам следователей, в яму сбрасывали трупы неоднократно. Каждый раз трупы присыпались землей или мусором. Сейчас глубина этой ямы – более 20 м, и выясняется, что в стенах шурфа есть ниши наподобие катакомб. Так что и другие страшные находки не исключены», – утверждали в прокуратуре Крыма во время рассмотрения дела в суде.

Лидер группировки Андрей Лаптев с 2005 года находился в международном розыске. В декабре 2014 года его задержали российские правоохранители. Лаптева обвинили в совершении 42 тяжких и особо тяжких преступления, в том числе 29 убийств и 11 покушений на убийство. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса России («бандитизм», «убийство» и «покушение на убийство») и приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.