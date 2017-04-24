23 апреля произошел серьезный инцидент с наблюдателями миссии ОБСЕ. Украинская сторона Общего центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщила, что около 10:17 во время осуществления патрулирования в районе контролируемого группировкой «ЛНР» населенного пункта Пришиб «на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ». В группировке «ЛНР» заявляют, что автомобиль миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники, «отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогами».