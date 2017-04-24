«Российские суды закрывают глаза на все»

В Европейский суд по правам человека направлена первая жалоба по задержаниям во время акции против коррупции 26 марта, организованной Алексеем Навальным. Жалоба подана от имени жителя Сочи Виталия Нибиеридзе, которого обвинили в организации незаконного митинга и приговорили к восьми суткам административного ареста. Правозащитники ожидают, что всего в ЕСПЧ может быть отправлено более 500 аналогичных обращений.

Жалобу в ЕСПЧ по делу Виталия Нибиеридзе направила Международная правозащитная группа "Агора". Всего по итогам акций против коррупции 26 марта было возбуждено, по разным оценкам, от 1,5 до 2 тысяч административных дел (полный обзор репрессий против участников митингов "Он нам не Димон!", включая уголовные дела, можно почитать, например, здесь). Интересы задержанных представляют юристы нескольких организаций – это не только "Агора" или Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, обещавшего каждому задержанному отсудить 10 тысяч евро в ЕСПЧ, но и "Правозащита "Открытой России", "Мемориал", Фонд "Общественный вердикт" и другие.

В российских судах в числе прочих интересы задержанных на акции 26 марта представляет организация "Русь сидящая". Ее активист Сергей Шаров-Делоне полагает, что всего в ЕСПЧ будет подано около 500 жалоб, и у них неплохие перспективы:

Им дано совершенно прямое указание – всех осудить и признать виновными

– "Русь сидящая" сейчас работает вместе с "ОВД-Инфо", "Мемориалом" и "Общественным вердиктом". Мы создали своего рода пул и уже пятую неделю защищаем в суде всех подряд. Это наша ежедневная работа. Сейчас поданы первые жалобы только на тех, у кого были "арестные" статьи. Там сразу же прошли апелляции: по "арестным" статьям апелляция проходит в течение суток после ходатайства. Сейчас идут дела не арестные, это штрафы. Мы их собираем вместе. Они будут поданы в огромных количествах. Я подозреваю, что в ЕСПЧ будет подано более 500 жалоб. Это очень важные истории. Потому что мы видим, как наши суды действуют в нарушение всех правил, там море процессуальных нарушений. Суды закрывают глаза на все. Им дано совершенно прямое указание – всех осудить и признать виновными. Суды закрывают глаза на полную фальсификацию документов, на отсутствие документов, просто на все.

– Каковы перспективы рассмотрения этих жалоб в ЕСПЧ?

ЕСПЧ – медленная структура, заваленная делами из России

– Как всегда, это будет происходить не быстро. ЕСПЧ – медленная структура, к тому же очень заваленная делами из России. По числу обращений граждан в ЕСПЧ мы рекордсмены наряду с Турцией. Но у меня нет никаких сомнений, что в этом случае решение ЕСПЧ будет совершенно однозначно – все получат компенсацию и будет признано нарушение их прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Виталий Нибиеридзе, координатор общественного движения "Открытый Сочи", подавал заявку на проведение митинга 26 марта, но городские власти ему отказали. Тогда он написал в социальной сети сообщение, позвав всех на собрание без лозунгов и звукоусиливающей аппаратуры.

Ребята подходили к месту собрания с кроссовками через плечо, и их задерживали за кражу кроссовок

– Когда мы отказались от проведения митинга и от проведения пикета, мы решили провести собрание. В тот момент, когда люди стали собираться, они увидели, что сквер оцеплен полицией. Все входы перекрыты лентами. Якобы они искали и обнаружили там какой-то подозрительный предмет. В это время уже задержали восемь человек – якобы за кражу кроссовок (на митинги "Он нам не Димон!" многие приходили с кроссовками – дорогие кроссовки Дмитрия Медведева стали одной из зацепок в расследовании ФБК о его активах. – Прим.). Ребят стали просто загребать. Потом, когда мы уже собрались, пообщались с людьми, я немного выступил. Я спросил у собравшихся людей – все ли здесь присутствующие поддерживают заявление Алексея Навального с требованием о расследовании фактов коррупции высших должностных лиц? Люди проголосовали и сказали – да, все. И в этот момент начальник полиции Центрального района обвинил меня в проведении несанкционированного мероприятия.

– И потом вас забрали…

– Потом начальник полиции, Александр Сергеевич Бондарев его зовут, предложил мне проследовать в отдел полиции, в отдел Центрального района. Я подчинился законному требованию сотрудника полиции. Проследовал в отдел полиции. Группа людей, которая собралась, проследовала вместе со мной. Получилось такое шествие по городу. Мы прошли по всему центру и дошли до отдела полиции. Около получаса мы не могли попасть внутрь, потому что полицейские закрылись и не открывали дверь. Видимо, когда они увидели большое скопление людей, то перепугались. Потом мы вошли туда и начали давать показания. Я заявил, что являюсь членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Меня в тот день не смогли задержать без санкции прокурора. Им пара дней потребовалась на то, чтобы получить эту санкцию. Меня отпустили. 29-го состоялся суд. Меня задержали прямо в здании суда, отвезли в спецприемник и подвергли меня восьми суткам ареста. Уже находясь в спецприемнике, я написал жалобу в краевой суд.

– Как вы расцениваете перспективы обращения в ЕСПЧ?

Я надеюсь на положительный результат, потому что судом это назвать невозможно

– Я надеюсь на положительный результат, что меня оправдают. Потому что то, что было в суде, это судом назвать невозможно. Судья отклонил все ходатайства одно за другим. Он не разрешил ни видеосъемку, ни аудиозапись. Допросов свидетелей не было. Мы вместе с адвокатом требовали, чтобы допросили свидетелей хотя бы со стороны защиты. Ни один свидетель не был допрошен – ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. Дошло до того, что судья удалил видеооператора, а потом удалил адвоката из зала суда. Это было настоящее судилище.

– Как вы оцениваете протестную активность жителей Сочи? Будут ли в ближайшее время в Сочи проходить подобные акции против коррупции, против власти?

– По тому, что я увидел 26-го числа, сколько было новых людей, молодежи, сколько ребят вышли с горящими глазами, – они не знали, что делать. Видимо, для них все это было в первый раз. Они смотрели на нас, на взрослых, и ждали, что мы будем делать. Я надеюсь, что эта активность будет нарастать. В конце концов, даже Римская империя рухнула, не говоря уже об СССР. Я надеюсь на перемены, –рассказывает Виталий Нибиеридзе.

По информации адвоката Нибиеридзе Михаила Беньяша, после акции 26 марта в Сочи задержали не только Виталия Нибиеридзе, но и гражданского активиста Михаила Пчелина. По мнению юриста, были нарушены ст. 10 ("Свобода слова и выражения мнения") и ст. 11 ("Свобода собраний") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод:

Власти должны толерантно относиться к таким собраниям, поскольку они затрагивают базовое право человека на свободу собраний

– Практика ЕСПЧ говорит о том, что даже если массовое мероприятие не согласовано, но проходит мирно, спокойно, без оружия, то власти должны толерантно относиться к таким собраниям, поскольку они затрагивают базовое право человека на свободу собраний. Они более тщательно к ним относятся, чем в России. Также нарушена статья 6-я Конвенции – это право на справедливый и публичный суд, который не был ни публичным, ни справедливым. Он был скандальным, с массой нарушений процесса. Нам с Виталием Нибиеридзе не дали ознакомиться с делом. Мы выходили в заседание, полностью не видя дело. С протоколом. В деле находится видеозапись, которую суды отказались воспроизводить. Потому что она в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности. В деле находятся показания четырех свидетелей – все члены "Молодой Гвардии Единой России". Они практически под копирку, один в один. Свидетелей этих, естественно, не вызвали. Отказался судья вызывать свидетелей со стороны защиты, даже тех, которые были в судебном заседании, даже сотрудника полиции, который присутствовал на судебном заседании. Суд отказал в проведении видеосъемки, что уже является нарушением не только принципа публичности, но там еще есть Пленум Верховного суда №35, который разъясняет, что суды не вправе отказывать в проведении видеосъемки, если она не нарушает права и законные интересы другой стороны процесса. А у нас другой стороны процесса нет. Естественно, тот факт, что его задержали, арестовали прямо после оглашения судебного постановления, т. е. он был лишен возможности лично оспорить это решение. Он находился под арестом.

– Будут ли еще жалобы из Сочи?

– Да, конечно. У нас по статье об организации [незаконного митинга] привлекли двух человек. Второй – это Михаил Пчелин. Это был администратор группы "ВКонтакте", который занимался распространением информации об этом митинге. Там даже более интересное дело, потому что им занимался Центр по борьбе с экстремизмом. В деле находятся акты проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении Пчелина. Пчелин не был по факту организатором. Он всего лишь помогал распространять информацию. И вот он как раз-таки находился среди тех восьми ребят, которых задержали на подходе к скверу "Комсомольский". Он находился в УВД 6-7 часов, прежде чем к нему допустили адвоката. Причем сотрудники полиции говорили ему, что по этим делам адвокат не предусмотрен, и заставляли его подписывать протокол, рассказал сочинский адвокат Михаил Беньяш.

По данным московских властей, в столице на акциях 26 марта были задержаны более 600 человек, по данным правозащитников – задержанных было 1030 человек, в том числе организатор митинга оппозиционер Алексей Навальный, которого суд приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей и 15 суткам ареста. Многие из задержанных были избиты в автозаках и отделениях полиции. Всего в российских городах на акциях "Он нам не Димон!" были задержаны более 1500 человек. Против пяти человек возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Возбуждение ненависти или вражды", "Хулиганство" и "Применение насилия к представителю власти". Фигурантам этих дел грозят длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного лишения свободы, которое заменяет в России смертную казнь.