Украинец, которого в России считают виновным в покушении на «беркутовцев», подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Андрея Коломийца арестовали еще в мае 2015 года. Летом 2016-го его осудили на 10 лет тюрьмы. Адвокаты говорят, что обращение в ЕСПЧ обработают за 2-3 года, в случае победы Коломийцу отменят почти 7 из 10 лет заключения. Впрочем, в России уверены, что приговор законный, так как украинский активист выступал «против интересов» их страны.

Гражданин Украины Андрей Коломиец отбывает ​десятилетнее тюремное заключение ​в российском Краснодаре. В декабре 2014 года он переехал в российскую республику Кабардино-Балкарию, где живет его подруга Галина Залиханова. С женщиной он познакомился в интернете.

Однако тихой семейной жизни не получилось ‒ через полгода, в мае 2015-го, 22-летнего Андрея арестовали и отправили в следственный изолятор города Нальчик, столицы Кабардино-Балкарии. Там его обвинили в незаконном хранении наркотических веществ. Коломиец признал свою вину в хранении наркотиков, но позже отказался от показаний ‒ сказал, что следователи пытали его электрическим током. Позже украинцу добавили еще один пункт обвинения ‒ покушение на сотрудника правоохранительных органов.

Дело слушалось в одном из судов аннексированного Симферополя ‒ там проживают двое бывших сотрудников милиции из подразделения «Беркут», которые сейчас служат в российской полиции. Коломийца обвинили в том, что он «пытался убить их» на Майдане, швыряя «коктейли Молотова». Доказательством была черно-белая фотография обгоревшего бушлата ‒ якобы тот был на одном из правоохранителей.

Генпрокуратура Украины опровергла участие Коломийца в атаках на «Беркут»

Летом 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам заключения, причем 7 лет он получил именно за якобы «попытку убийства». После объявления «приговора» в Крыму украинца перевезли в российский Краснодар, что является нарушением Женевской конвенции, говорит координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Нельзя перевозить украинских граждан из Крыма в Россию, настаивает правозащитник. По версии украинской прокуратуры, Коломиец не имел отношения к насилию во время протестов на Майдане.

«Генеральная прокуратура Украины сообщила тогда, что любые преступления на Майдане расследуются, а те двое якобы пострадавшие «беркутовца» вообще в украинские органы не обращались. Андрей Коломиец при этом по «делу Майдана» не проходит как человек, который нападал на «беркутовцев», ‒ сообщила Скрипник.

Осенью 2016 года Высший суд аннексированного Крыма отклонил апелляцию, и теперь адвокаты готовят жалобу в кассационную инстанцию, говорит Скрипник. Также адвокаты подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе говорится о нарушении нескольких статей Конвенции о защите прав человека, рассказал адвокат Коломийца Александр Попков. Недавно суд сменил процедуру работы, и жалобу могут обработать относительно быстро, видимо, в течение двух-трех лет, говорит он.

Российский суд не мог решать судьбу Коломийца

«Мы обжалуем ряд нарушений, которые допустила Россия во время осуждения Андрея Коломийца. Прежде всего мы считаем, что российский суд не мог решать судьбу Коломийца и осуждать его ‒ это украинский гражданин, который якобы совершил преступление против других украинских граждан на территории Украины. Россия осудила его только потому, что эти якобы пострадавшие на момент возбуждения уголовного дела стали российским гражданами», ‒ пояснил Попков.

Российский адвокат будет доказывать мирный характер Майдана

Второй пункт жалобы в Европейский суд по правам человека также касается права на справедливое судопроизводство ‒ во время судебных заседаний Коломийцу не предоставляли переводчика с русского на украинский, хотя русский язык он нигде не изучал. И третий пункт ‒ о нарушении права граждан на мирные собрания. Коломийца осудили за действия против представителей власти, которые на Майдане выступили против мирного собрания, объясняет Попков.

Было нарушено право Андрея Коломийца на мирное собрание

«Его осудили за действия на Майдане, и мы указываем на то, что «беркутовцы», которых поддерживает Россия, пытались разогнать мирный протест, а люди, в свою очередь, пытались как-то противостоять этому. Соответственно, было нарушено право Андрея Коломийца на мирное собрание», ‒ подытожил Попков.

В случае победы ЕСПЧ российский суд будет обязан отменить приговор в части «покушение на убийство». Вторая часть приговора, «хранение наркотиков», в свое время также выглядела сомнительной, говорят адвокаты. Как писали журналисты российского издания «Медиазона», наркотики мог подбросить бывший муж Галины Залихановой.

Российская газета «Ведомости» приводит мнение профессора Московского государственного института международных отношений Александра Волеводза. Профессор считает, что судебное решение по делу Коломийца вынесли справедливо ‒ законодательство России «позволяет привлекать иностранца к ответственности за преступление, которое было совершено не в России, если преступление было направлено против интересов России».