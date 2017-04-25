Еженедельник Newsweek пишет об отношениях Международного валютного фонда и Украины, считая их достаточно важными на пути к экономическому росту Украины. Американский журнал Chicago Tribune пишет о новых обвинениях в отношении экс-главы предвыборного штаба президента Трампа в причастности к коррупции в Украине. Немецкий еженедельник Der Spiegel пишет о проблемах с отоплением и горячей водой в Мариуполе.

Американский общественно-политический еженедельник Newsweek публикует материал «Почему МВФ поддерживает Украину, несмотря на широко распространенную коррупцию?». Автор статьи ‒ известный шведский политолог Андерс Ослунд ‒ пишет, что МВФ определил, что Украина выполнила лишь 5 из 14 структурных реформ, которые были предпосылкой предоставления дальнейшей финансовой помощи Киеву. Несмотря на это, Украина таки получила еще миллиард долларов из пакета помощи в 17,5 миллиардов долларов. Ослунд ставит по этому поводу ряд вопросов.

Почему МВФ выставлял столько предпосылок осуществления структурных реформ для предоставления этого пакета помощи Киеву, тогда как здесь говорилось о макроэкономике?

«Здесь речь идет сугубо о политике в решении о предоставлении Украине первого транша? Но почему МВФ выставлял столько предпосылок осуществления структурных реформ для предоставления этого пакета помощи Киеву, тогда как здесь говорилось о макроэкономике?», ‒ спрашивает Андерс Ослунд.

Автор статьи пишет далее, что кредит МВФ Украине в размере 5 миллиардов долларов был немедленно предоставлен в марте. Это, в свою очередь, моментально удвоило небольшие валютные запасы Киева. Никто, кроме МВФ, не мог бы предоставить подобной суммы Украине. Причина ‒ почему именно МВФ предоставил четвертый транш Украине, даже при условии, что украинское правительство не выполнило даже половины из предпосылок МВФ по осуществлению структурных реформ ‒ заключается в том, что Украина таки выполнила макроэкономические предпосылки, главным образом в области бюджетного баланса, что является самым важным.

В то же время, как отмечает Ослунд, МВФ не может игнорировать распространенных международных, так же как и украинских, призывов к осуществлению решительных шагов по преодолению коррупции и установлению общественной справедливости в Украине. Официальное объяснение МВФ заключается в том, что эти структурные реформы необходимы для достижения макроэкономических целей. Автор статьи добавляет, что для получения следующего транша Киев должен будет выполнить еще не менее 16 структурных предпосылок, из которых выделяются две важнейшие. Речь идет об одобрении парламентом пенсионной реформы уже до конца апреля, а также закона о продаже сельскохозяйственных угодий до конца мая. Если Киев выполнит эти две предпосылки, Ослунд считает, что МВФ одобрит предоставление пятого транша Украине уже до июня.

Под конец Андерс Ослунд выражает мнение, что МВФ очень благосклонно относится к Украине, и эта привязанность дает результаты. Благодаря займам МВФ в течение последних двух лет, валютные резервы Киева выросли с 5 миллиардов до 16,7 миллиарда долларов, что позволило стабилизировать обменный курс гривны и обуздать инфляцию. А это, по мнению Ослунда, предоставило Украине реальные возможности наконец-то показывать здоровый и устойчивый рост.

«Почему МВФ поддерживает Украину, несмотря на широко распространенную коррупцию?»

Американский журнал Chicago Tribune печатает статью «Документы указывают, что помощник Трампа отмывал средства, полученные от промосковской политической партии». В материале сообщается о новых обвинениях в Украине в отношении бывшего председателя предвыборного штаба президента Дональда Трампа ‒ Пола Манафорта. Этот момент, по мнению газеты, вновь вывел фигуру Манафорта на передний край дальнейшего расследования того, не координировала ли команда Трампа усилия по воздействию на американские выборы с российским правительством. В то же время представитель Манафорта назвал «безосновательными» обвинения в том, что бывший глава штаба Трампа пытался скрыть средства, которые он получил от партии экс-президента Украины, бежавшего в Россию. Там Виктор Янукович скрывается от обвинений в коррупции, которые против него выдвинули в Украине. Чикагский журнал напоминает, что обвинения, которые поступили из Киева, появились только через некоторое время после того, как директор ФБР Джеймс Коуми подтвердил наличие федерального расследования в отношении возможной связи между кампанией Трампа и Кремлем.

Следствие по делу украинской коррупции связано с более широким расследованием относительно контактов между представителями кампании Трампа и представителями Кремля

«Манафорт сейчас находится в центре внимания расследования ФБР о возможных случаях зарубежной коррупции, в которые была втянута украинская политика. Следствие по делу украинской коррупции связано с более широким контрразведывательным расследованием относительно контактов между представителями кампании Трампа и представителями Кремля», ‒ отмечает американское издание Chicago Tribune.

Впрочем, чикагский журнал добавляет, что имя украинского парламентария Сергея Лещенко, который обнародовал детали, связанные с попыткой Манафорта «отмыть» средства, полученные от Януковича, фигурирует в списке контактов дочери Манафорта ‒ Андреа. Более того, Андреа Манафорт якобы получила письмо по электронной почте от Лещенко, который угрожал обнародовать детали деятельности Пола Манафорта в Украине. Газета добавляет, что сам Лещенко отвергает любую причастность к письму.

«Документы указывают, что помощник Трампа отмывал средства, полученные от промосковской политической партии»

Мариуполь задолжал компании, осуществляющей отопление и подогрев воды, 28 миллионов евро

Немецкий еженедельник Der Spiegel публикует материал «Украинский город уже полгода не имеет горячей воды». В статье сообщается, что в украинском портовом городе Мариуполе живет 460 тысяч жителей, и этот город находится в окружении пророссийских сепаратистов. Кроме всего этого, жители Мариуполя вынуждены приспосабливаться к очередным проблемам в их повседневной жизни. Немецкое издание добавляет, что местные власти Мариуполя не имеет достаточно средств на то, чтобы тратить деньги на улучшение условий жизни населения, поэтому люди, которые живут в этом городе, вынуждены обходиться уже на протяжении почти полгода без горячей воды. Городские хозяйственники не имели другого выхода, как отключить горячую воду в домах до 15 октября прошлого года, а, как отмечает немецкое издание, в некоторых случаях горячую воду отключили уже к концу прошлого года. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Город Мариуполь задолжал компании, осуществляющей отопление и подогрев воды, 28 миллионов евро», ‒ сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Der Spiegel отмечает, что почти полумиллионный портовый город Мариуполь является последним украинским бастионом в Донецкой области. Этот регион Украины, как считает немецкий еженедельник, в большинстве удерживается пророссийскими сепаратистами. Предварительно, еще с самого начала конфликта в Украине в 2014 году, пророссийские боевики пытались взять под свой контроль город Мариуполь, в котором расположено большое металлургическое предприятие. Этот конфликт с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, как пишет издание, имеет непосредственное влияние на и без того слабую экономику Украины.

Немецкий еженедельник указывает, что население Украины до сих пор привыкло к правительственным субсидиям, когда речь шла об отоплении и горячей воде, но сейчас для местных властей украинских населенных пунктов все сложнее финансировать коммунальные услуги. В дополнение, Международный валютный фонд обратился к украинскому руководству с просьбой изменить коммунальные тарифы в соответствии с рыночными ценами. От этого зависит оказание дальнейшей финансовой помощи Украине. Все это, как завершает немецкий еженедельник, привело к повышению стоимости отопления в Украине на показатель от 75 до 90 процентов.

«В украинском городе уже полгода нет горячей воды»