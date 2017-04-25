Крым: цены vs зарплаты

Специально для Крым.Реалии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь о работе правительства в Госдуме, заявил, что крымчанам после «вхождения» в Россию жить стало лучше. Правда, жители полуострова этого улучшения не чувствуют: первоначально подросшие зарплаты быстро «съедают» рекордными темпами растущие цены.

Крымские цены

По итогам марта 2017 года цены в Крыму и Севастополе росли быстрее, чем в других регионах Южного федерального округа (ЮФО), куда в России в июле 2016 года отнесли аннексированный полуостров. Так, по данным Крымстата, цены в Севастополе (с учетом продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг) выросли на 2,4% в сравнении с декабрем 2016 года, в Крыму – на 1,4%. В то же время в Краснодарском крае соседней России рост цен оказался меньше в два-три раза – 0,7%.

Наиболее существенный уровень повышения цен зафиксирован в сфере услуг: почти на 5% в Севастополе и на 3,8% в Крыму. При этом в среднем по России в этом сегменте ценовой рост не превысил 1%.

Молочная продукция в Крыму выросла в цене на 3-5%, а стоимость овощей возросла в разы. Подешевели на 9% только свежие огурцы. Но ими сыт не будешь

Апрель удивил крымчан новым подорожанием продуктов питания. По состоянию на середину месяца молочная продукция в Крыму выросла в цене на 3-5%, а стоимость овощей возросла в разы. Например, обычный лук подорожал на 73,4%, картофель – на 38%, помидоры – на 37%, морковь – на 17% в сравнении с декабрем минувшего года. Подешевели на 9% только свежие огурцы. Но ими сыт не будешь.

В результате продуктовую корзину (минимальный набор продуктов питания –авт.) в Крыму в марте 2017 года оценили в 3790,81 рубля (1683 грн), а в Севастополе и того больше – в 4010 рублей (1780 грн). Это самые высокие показатели для ЮФО, где средняя стоимость продуктового набора не превышает 3631 рублей (1612 грн).

Кстати, в 2016 году Крым и Севастополь возглавили российский рейтинг роста цен на товары и услуги. В частности, по индексу потребительских цен Крым занял первое место (107% к декабрю 2015 года), а Севастополь – второе (106,5%).

Прирост цен на услуги ЖКХ за этот же период в Севастополе составил 31,5%, в Крыму – 24,9%, что объясняется подтягиванием коммунальных платежей крымчан к российским стандартам.

Доходы крымчан

Логично предположить, что такой бурный рост цен в Крыму обусловлен столь же масштабным ростом заработной платы, о чем, кстати, бодро рапортуют крымские чиновники. Так, российский глава крымского министерства экономического развития Андрей Мельников на днях отметил, что зарплаты в Крыму растут даже быстрее, чем в ряде регионов соседней России. «Насколько я осведомлен, темпы роста заработной платы в республике опережают многие субъекты Российской Федерации», – подчеркнул он.

За последние месяцы зарплаты на полуострове сократились. Кстати, в декабре 2016 года средняя зарплата крымчанина оказалась на 8,7% меньше, чем в декабре 2015 года. Где власти увидели рост – непонятно

Однако реальные цифры показывают, что за последние месяцы зарплаты в Крыму не только не возросли, но даже сократились. Так, среднемесячная начисленная заработная плата в Крыму в январе 2017 года составила 23599 рублей (10417 грн), что на 22,9% меньше, чем в декабре 2016 года, и на 1506 рублей меньше начисленной в ноябре. Февральские реальные зарплаты крымчан, по данным статистики, сократились еще на 2,5%. Кстати, в декабре 2016 года средняя зарплата крымчанина оказалась на 8,7% меньше, чем в декабре 2015 года. Где крымские власти увидели рост – непонятно.

К тому же долг по зарплате в Крыму на 1 марта 2017 года достиг 71 млн рублей, увеличившись в сравнении с февралем нынешнего года на 26,6%.

Не менее интересная картина и с ростом доходов населения, о котором отчитывается Крымстат. Так, по данным статистики, доходы крымчан в ноябре 2016 года возросли на 15,6% в сравнении с ноябрем 2015 года. Но «разбогатевшие», по версии крымской статистики, крымчане потратили на 9,6% денег меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Та же тенденция сохранилась и в декабре 2016 года: номинальные доходы населения возросли на 16,1%, а траты уменьшились на 11,7%. И это учитывая, что за январь-ноябрь 2016 года цены на товары и услуги в Крыму росли быстрее, чем по всей соседней России. Все это говорит о том, что на самом деле покупательная способность населения снижается вместе с падением их доходов. Например, в январе 2017 года среднедушевые доходы населения сократились на 42,3%.

В результате такого «улучшения жизни» по итогам четвертого квартала 2016 года почти половину всех своих доходов (46,9%) крымчане потратили на приобретение продуктов питания. При этом покупают крымчане далеко не лобстеров и красную икру, а хлеб (15,3% в общей смете расходов на продукты), молочную продукцию (16,1%) и мясо (26,1%).

По итогам четвертого квартала 2016 года почти половину всех своих доходов крымчане потратили на продукты питания. При этом покупают они далеко не лобстеров

Если верить крымской статистике, то самые высокие зарплаты в Крыму получают работники сферы «денежное посредничество», самые низкие – обрабатывающей промышленности. Например, средняя зарплата в сфере производства одежды в январе 2017 года составила 2698 рублей (1197 грн), производства электрооборудования – 3080 рублей (1368 грн), производства лекарственных препаратов – 8963 рубля (3980 грн).

Вот и получается, что, по словам властей, крымчане стали жить гораздо лучше, только оценить по достоинству это «улучшение» не могут. Россияне же уверяют крымчан, что по российским меркам живут они еще очень даже хорошо, предлагая для сравнения посмотреть на регионы «великой и могучей». Хотя, как думают многие в Крыму, хуже уже некуда.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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