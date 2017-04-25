Мосгорсуд 25 апреля проверит законность ареста 25-летнего преподавателя математики Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и терроризму 2 апреля в Москве.
По данным следствия, с его IP-адреса на форуме sysadmins.ru пользователь с именем "Айрат Баширов" призывал людей принести на несанкционированный антикоррупционный митинг бутылки с зажигательной смесью, а также публиковал видеозаписи, которые призывают к массовым беспорядкам и неповиновению полиции. Записью оказался видеоклип американских рэп-исполнителей Kanye West и Jay-Z на песню Church In The Wild.
Поздним вечером 5 апреля, когда все в доме уже спали, к математику пришли с обыском.
Кто-то пытался в дверь ломиться, пытался выкрутить замочную скважину. Нам было страшно
"Мы просто испугались. Кто-то пытался в дверь ломиться, пытался выкрутить замочную скважину. Нам было страшно. Говорят, что пять минут пробежало, нам показалось это вечностью", – вспоминает Татьяна Федорова, жена арестованного математика.
Как выяснилось позже, на компьютере Богатова был открыт выходной узел – exit node – анонимной сети Tor, который позволяет любому ее пользователю в мире воспользоваться чужим IP-адресом.
"Он говорил, что есть такая программа – что ему техническая сторона вопроса интересна. Он программист", – рассказывает Татьяна.
Тем не менее, следователи изъяли всю технику, а самого Богатова отвезли в изолятор.
Распутать клубок
После обнаружения публикации следователи запросили информацию об "Айрате Баширове" у администратора форума. В логах указывалось, что в день размещения записи в аккаунт входили из нескольких точек мира – одна из них находилась по адресу Богатова.
Анонимная сеть Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации, которая несколько раз шифрует подключение при помощи прокси-серверов, выбранных случайным образом, тем самым предоставляет анонимное и защищенное подключение. Финальной точкой сигнала, которая и отражается в логах, становится адрес "выходного узла". Именно он был установлен у Богатова.
"[У него была] выходная нода. То есть это не у каждого пользователя Tor, но много, кто поддерживает, – ставят. Знаете, мне кажется, только человек, который сам не может ничего плохого сделать, может поставить такую ноду выходную. Человек сам не может ничего сделать. Он и в мыслях не может подумать, что кто-то может сделать что-то плохое", – рассказала Настоящему Времени Маргарита Богатова, мать арестованного.
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Родственники и адвокат Дмитрия настаивают, что он не виновен – в момент входа "Баширова" на форум, математик возвращался домой из магазина. Это подтверждают видеозаписи с камер наружного наблюдения.
По данным форума и адвоката Богатова Александра Мордвинова, с момента открытия выходного узла в 2015 году пользователь "Айрат Баширов" оставил свыше 2000 сообщений с 750 различных IP-адресов. Их следователи проверять не стали. По данным Мордвинова, большая часть точек выхода расположена в странах Европы, США и Японии.
Мы просто все болеем и душой, и физически от такого горя, потому что это по-другому никак назвать нельзя
"Мы просто все болеем и душой, и физически от такого горя, потому что это по-другому никак назвать нельзя. Но мы все-таки не перестаем надеяться, что разберутся. Потому что столько доводов, что это – не он. И этого быть не может. Если вы слышали или видели этот текст, который ему инкриминируют, он даже написан не в его стиле. Там такая фраза есть: "На 200%". Ни один математик не может так сказать", – уверена мать Богатова.
Более того, один из пользователей форума под ником "Айрата Баширова" в интервью изданию "Медиазона" взял на себя ответственность за опубликованные записи. Он подчеркнул, что лично с Богатовым не знаком и сейчас думает над тем, чтобы предоставить СК России сведения, которые помогут снять обвинения с математика.
Отклик в Сети
Спустя несколько дней после ареста на официальном портале Tor Project опубликовали заявление в поддержку математика.
"Что мы сейчас знаем – против ценного участника нашего сообщества выдвинуты серьезные обвинения. Это человек, который помимо прочего был разработчиком операционных систем и ПО, а также сторонником защиты личной информации", – написано в заявлении проекта.
Несколько правозащитных организаций Access Now и Electronic Frontier Foundation также высказались в поддержку Богатова. Они заявили, что российские следователи "абсолютно не понимают принципа работы Tor".
Сами пользователи Tor начали акцию поддержки арестованного математика – некоторые сетевые пользователи переименовали свои узлы в "freeBogatov".
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