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Если есть цель – будут и средства, и энергия. В этом уроке говорим о вдохновении и вдохновителях.
Очень важно окружать себя людьми, умеющими вдохновлять на подвиги.
Luğat (словарь): вдохновение – ilham, вдохновить – ilham bermek, ilhamlandırmaq, ruhlandırmaq, вдохновить на подвиг – qaramanlıqqa ruhlandırmaq, вдохновить массы – kütlelerni ilhamlandırmaq.
То, что вдохновляет великого человека, обескураживает маленького.
Вдохновение – ilham, вдохновить – ilham bermek, ilhamlandırmaq, ruhlandırmaq, вдохновляться – ilham almaq, ilhamlanmaq
Luğat (словарь): вдохновиться, вдохновляться – ilham almaq, ilhamlanmaq, вдохновитель – ilhamcı.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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