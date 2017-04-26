Если есть цель – будут и средства, и энергия. В этом уроке говорим о вдохновении и вдохновителях.

Очень важно окружать себя людьми, умеющими вдохновлять на подвиги.​

Luğat (словарь): вдохновение – ilham, вдохновить – ilham bermek, ilhamlandırmaq, ruhlandırmaq, вдохновить на подвиг – qaramanlıqqa ruhlandırmaq, вдохновить массы – kütlelerni ilhamlandırmaq.

То, что вдохновляет великого человека, обескураживает маленького.

Вдохновение – ilham, вдохновить – ilham bermek, ilhamlandırmaq, ruhlandırmaq, вдохновляться – ilham almaq, ilhamlanmaq

Luğat (словарь): вдохновиться, вдохновляться – ilham almaq, ilhamlanmaq, вдохновитель – ilhamcı.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com