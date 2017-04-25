В Брюсселе представлен доклад о том, насколько серьезно воспринимают страны-члены ЕС и как они реагируют на российскую агрессию против Украины и шире ‒ на агрессивные действия Кремля против Европы. Доклад подготовлен чешской общественной организацией при содействии Европейской народной партии и в нем утверждается, что только половина из 28-ми стран-членов ЕС действительно серьезно воспринимает угрозу, исходящую от Кремля. В докладе утверждается, что агрессивный подход России к соседям ‒ и шире к ЕС ‒ не исчезнет быстро, а среди рычагов влияния Кремля называются поощрение им евроскептицизма в ЕС и увеличение энергетической зависимости Европы от России.

В докладе, представленном в Брюсселе в Европейском парламенте, анализируется, насколько угроза со стороны России и агрессивные действия Кремля серьезно воспринимаются в национальных стратегиях, медийных сообщениях и в заявлениях руководителей 28 стран-членов Евросоюза. Также во внимание принимались двусторонние отношения каждого члена ЕС с Россией и их вклад в общую политику ЕС на востоке континента.

Поскольку сейчас лакмусовой бумажкой, которая определяет отношение к агрессивной политике Кремля, является конфликт в Украине, то именно отношением национальных столиц к нему и определялась прежде всего серьезность восприятия российской агрессии в странах ЕС.

Но также принимались во внимание и запугивания или военные угрозы со стороны России в адрес некоторых стран ЕС, а также попытки Кремля разрушить европейский консенсус относительно санкций ЕС против России.

Презентация доклада в Брюсселе:

Мы в состоянии гибридной войны с Кремлем. Ее цель ‒ разделить ЕС

«Россия ведет информационную гибридную войну против Европейского союза. Мы в состоянии гибридной войны с Кремлем. Ее цель ‒ разделить ЕС. Нашим долгом является защитить Европейский союз. Обязанностью является противодействовать угрозе со стороны Кремля, противодействовать рискам безопасности, которые идут от сегодняшней России», ‒ сказал во время презентации доклада в Брюсселе чешский евродепутат Яромир Штетина.

Следовательно, все 28 стран-членов ЕС авторы исследования ‒ а это чешская неправительственная организация «Европейские ценности», которая проводила его по заказу Европейской народной партии, ‒ разделили на семь групп.

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания и Дания обеспокоены российской внешней политикой и ныне присутствуют на передовом рубеже формулирования европейского ответа на агрессивную политику Кремля;

и обеспокоены российской внешней политикой и ныне присутствуют на передовом рубеже формулирования европейского ответа на агрессивную политику Кремля; Финляндия, Швеция, Нидерланды, Чехия и Германия значительно изменили свою политику (в сторону усиления);

и значительно изменили свою политику (в сторону усиления); Хорватия, Румыния и Болгария неактивно, но все же поддерживают необходимость ответа на российскую агрессию;

и неактивно, но все же поддерживают необходимость ответа на российскую агрессию; Португалия, Мальта и Ирландия вообще почти не имеют значительных отношений с Россией;

и вообще почти не имеют значительных отношений с Россией; Австрия, Бельгия, Франция, Люксембург, Испания и Словения пытаются не вмешиваться в проблему;

и пытаются не вмешиваться в проблему; Словакия и Венгрия используют российскую карту по внутренним причинам;

и используют российскую карту по внутренним причинам; Греция, Италия и Кипр все еще действуют в дружественной к России манере.

Итак, как видно из расстановки сил, Евросоюз разделен ровно пополам ‒ 14 на 14 ‒ в вопросе серьезности восприятия агрессивной политики Кремля.

Группе из 14 стран, которые явно обеспокоены российской агрессией, не хватает лидера

«Группе из 14 стран, которые явно обеспокоены российской агрессией, не хватает лидера. Соединенное Королевство на пути выхода (из ЕС ‒ КР), Германия все еще не чувствует себя открыто твердым защитником принципиального ответа, а Польша теряет шанс стать настоящим, легитимным и уважаемым лидером этой группы из-за неконструктивного поведения своего правительства», ‒ читаем в докладе.

В докладе также говорится, что наиболее лояльную Кремлю группу внутри ЕС возглавляет Италия, которая откровенно ветировала усиление санкций против России на фоне действий Кремля в Сирии. «Не стоит ожидать значительного изменения позиции Греции, Италии и Кипра», ‒ пишут авторы доклада о пророссийской группе внутри ЕС.

Профессор политологии Андреас Умланд обратил внимание, что пропаганда Кремля также наносит вред ‒ возможно, даже в первую очередь ‒ российскому населению, а не только населению стран-членов ЕС.

Влияние, которое Кремль имеет на российское население, должно быть среди наших приоритетов

«В основе того, о чем мы говорим, конечно, лежит не влияние Кремля на западное население или население стран ЕС, а влияние, которое Кремль имеет на российское население, и, считаю, это должно быть среди наших приоритетов. Как мы можем использовать те несколько инструментов для противодействия российской пропаганде или кремлевской пропаганде, которая действует на российское население? Я думаю, что мы не вполне использовали наши инструменты», ‒ сказал Умланд.

Единство ЕС и США

Доклад призывает европейцев пристальнее присматриваться к тому, как Россия использует энергоносители для увеличения зависимости отдельных стран от Москвы и как она перетягивает на свою сторону влиятельных нынешних или бывших политиков, которые затем лоббируют в ее пользу.

«Европейские страны должны развивать собственные национальные оборонные механизмы и политику против враждебного иностранного влияния и дезинформационных операций», ‒ говорится в докладе, который также говорит и о намерениях Кремля влиять на избирательные кампании в настоящее время, и что такая практика не прекратится в ближайшие годы.

В то время, как аннексия Крыма улучшила рейтинг Путина дома, украинский кризис стоил ему потери доброжелательного отношения и поддержки среди населения и правительств ЕС

«Все члены ЕС признают военную агрессию против Украины, по крайней мере поддержкой санкций ЕС против Москвы. В то время, как аннексия Крыма улучшила рейтинг Путина дома, украинский кризис стоил ему потери доброжелательного отношения и поддержки среди населения и правительств ЕС. Большинство из членов ЕС признали этот факт, по крайней мере, в своих национальных документах. Стоит отметить, что долгосрочная обеспокоенность Россией, которую выражали преимущественно балтийские государства и Польша, оказалась правдивой, что доказано реалиями», ‒ говорится в докладе.

В вопросе санкций авторы доклада отмечают, что позиция ЕС тесно связана с позицией США.

«Если европейцы отменят санкции, высока вероятность, что и Вашингтон сделает то же, ведь эта политика рассматривается как еще одно проявление американской солидарности с европейцами, ‒ читаем в докладе. ‒ А когда американская поддержка санкций испарится, вероятно, что и европейская часть санкций также будет упразднена».