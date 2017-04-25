Крымские газеты пишут о предстоящей акции «Бессмертный полк», возможном увольнении ректора главного вуза полуострова, а также о том, как искажают названия географических объектов в Крыму.

«Крымская правда» в статье «Бессмертный полк» призвала читателей присоединиться к одноименной акции, которая пройдет 9 мая в Симферополе. Для этого необходимо взять с собой фотографию родных – участников Второй мировой войны – и пронести ее во время шествия в центре города. «Лучше, если фотография оформлена в штендер, чтобы пронести высоко над головой. Можно сделать самому, можно заказать в фотоцентре (стоимость от 250 до 700 рублей)», – пишет газета. Издание отмечает, что в строю «Бессмертного полка» запрещена любая символика и лозунги, однако георгиевская лента приветствуется. По информации газеты, в России дан старт акции «Георгиевская лента» – до 9 мая члены движения «Волонтеры Победы» бесплатно раздадут тысячи оранжево-черных лент.

Преподаватели жаловались на зарплату, студенты – на качество образования и бытовые удобства, ученые – на отсутствие условий для научной работы

​«Крымская газета» в материале «Образование без ликования» рассказывает о ситуации вокруг ректора Крымского федерального университета Сергея Донича. «Прошло два с половиной года, как на полуострове сформировался Крымский федеральный университет. Однако, чем дальше, тем больше возникало вокруг главного крымского вуза недовольства: преподаватели жаловались на зарплату, студенты – на качество образования и бытовые удобства, ученые – на отсутствие условий для научной работы», – отмечает газета. По данным издания, политика администрации университета вызвала обеспокоенность подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Он – как председатель наблюдательного совета вуза – посчитал, что работа ректора неэффективна, и выразил свое недоверие руководителю вуза, предложив сложить полномочия. Однако Донич добровольно покидать пост не собирается, объясняя это тем, что назначение и снятие с должности осуществляется премьер-министром России. За отставку ректора высказались политики и эксперты, чьи комментарии приводит издание.

Не называйте Аю-Дагъ Медведь-горой, вы же не переводите название горы Джомолунгма или Килиманджаро

Газета «Авдет» в рубрике «Блоги» поместила мнение о том, как искажают автохтонные названия географических объектов в Крыму. «Уже несколько раз на глаза попадалось изображение скалы Дива, что в Симеизе. В связи с этим хочу отметить, что настоящее название скалы – ДжывА къаЯ. Раз уж речь зашла об этом, то следует добавить еще кое-что: Карасевка – это река КъарасУв. Есть БуЮк КъарасУв и есть КучУк КъарасУв. Название реки ничего общего с карасями не имеет, так ее назвали переселенцы. Автохтонное название водопада, известного как Джур-Джур, что в окрестностях села Улу-Узен (временно – Генеральское) под Алуштой, – Джар-джур. И не называйте Аю-Дагъ Медведь-горой, вы же не переводите название горы Джомолунгма или Килиманджаро», – пишет пользователь Эдем Велиляев.