Избрание в Молдове президентом Игоря Додона, который откровенно демонстрирует пророссийскую позицию, выступает за федерализацию Молдовы и готов отказаться от евроинтеграции своей страны, заставил украинцев обратить внимание на свою южную соседку. Ведь мы ведем реальную войну с Россией. Поэтому такое развитие событий нас не радует. Тем более, что Додон заявлял, что Крым является российским.

Когда я недавно побывал в Молдове, пришлось встретиться с проявлениями «русского мира». В молдавском автобусе, который следовал из Черновцов в Кишинев, название рейса было написано на русском языке. Проезжая молдавские села и города, не раз видел автозаправки российского «Лукойла». В одном из лучших музеев Кишинева, музее природы и этнографии, я увидел выставку рисунков школьников самопровозглашенной Приднестровской республики. Это примерно то же, если бы в одном из музеев Киева организовали выставку работ учеников с территории, подконтрольной сейчас группировкам «ДНР» или «ЛНР». Но больше всего меня шокировало, когда в молдавской столице на сувенирном рынке я увидел «футболки» с ликом Путина и соответствующими хвалебными надписями.

Почему Игорь Додон победил Майю Санду?

«Как же так? ‒ спрашивал я у некоторых молдаван, с которыми приходилось встречаться. ‒ Вы имеете «незажившую рану» ‒ Приднестровье, которую вам сделали россияне, и вы выбрали пророссийского президента».

Мне объясняли...

Представители национальных меньшинств в Молдове не в восторге от идеи румынизации. И в их среде сильны пророссийские настроения

Не один житель Молдовы говорил мне, что они расколотое общество. Одна часть считает себя румынами и не против присоединиться к своему южному соседу. Как правило, эти люди ориентируются на европейскую интеграцию. Зато есть другая часть, представители которой считают себя не румынами, а молдаванами, патриотами Молдовы. Именно они часто ориентированы на Россию. Не скажу, что украинское общество расколото, как молдавское, но некоторые параллели напрашиваются.

Еще надо учитывать существование крупных национальных меньшинств в Молдове ‒ гагаузского, украинского и русского. Если говорить о представителях последнего, то здесь часто речь идет о русскоязычных, в том числе и русифицированных украинцах. Как правило, представители национальных меньшинств не в восторге от идеи румынизации. И в их среде сильны пророссийские настроения.

«Интересно» положение украинского меньшинства. Оно довольно многочисленно. Украинцы живут не только в Приднестровье, но и в «коренной» Молдове. Самый богатый человек Молдовы Владимир Плахотнюк, имеет украинскую фамилию. Жена бывшего президента Молдовы Владимира Воронина ‒ украинка. Известными соратниками Додона по возглавляемой им Социалистической партии являются Зинаида Гречаная и Вероника Абрамчук. Тоже, как видим, люди с украинскими фамилиями. Однако говорить об адекватном удовлетворении национальных интересов украинцев в Молдове не приходится. Не проявляет к ним должного интереса и Украинское государство. Поэтому украинцы Молдовы или румынизируются, или русифицируются. Второе происходит чаще. К тому же Россия очень хорошо спекулирует на украинском вопросе. Например, «столичный» Тираспольский университет в Приднестровской республике носит имя Тараса Шевченко. Там даже изучается украинская филология. Хотя языком преподавания в университете является русский. Неудивительно, что многочисленная украинская община в Молдове интегрирована в «русский мир».

Украинцы Молдовы или румынизируются, или русифицируются. Второе происходит чаще

Однако триумф Додона был обеспечен не только расколом молдавского общества. Партии, входившие в альянс «За европейскую интеграцию» и до недавнего времени находившиеся у власти в Молдове, показали себя не с лучшей стороны. Недостаточно продуманные реформы, которые проводили эти евроинтеграторы, коррупционные скандалы, экономические проблемы существенно ударили по их имиджу. Не напоминает ли это вам нынешнюю украинскую ситуацию?

Зато жители Молдовы не забыли времена президентства коммуниста Воронина (2001-2009 годы), когда наблюдались определенные положительные сдвиги в экономике. В конце концов, именно Воронин взял курс на евроинтеграцию, достигнув немалых успехов. Он отстаивал целостность государства, не признавал Приднестровскую республику и не соглашался на федерализацию страны, которую ему пытались навязать россияне. Даже нынешние сторонники евроинтеграции в Молдове положительно говорят о Воронине.

Додон некоторое время работал в команде президента-коммуниста. Он как бы «перетащил» на себя положительные черты правления Воронина. Правда, Додон в свое время пошел на разрыв с Ворониным, создав Социалистическую партию. Судя по всему, это был неплохо продуманный россиянами антиевропейский политический проект, который и сработал на президентских выборах в Молдове в 2016 году.

Додон в свое время пошел на разрыв с Ворониным. Судя по всему, это был неплохо продуманный россиянами антиевропейский политический проект

Соперником Додона на этих выборах от евроинтеграторов оказалось уязвимое во многих моментах лицо ‒ Майя Санду. Определенный период, с 2012 года по 2015-й, она занимала должность министра образования, хотя не имела опыта деятельности в этой сфере. Нечто подобное наблюдалось недавно и у нас, когда первым заместителем министра образования и науки было лицо, не имевшее должного опыта работы. Санду провела некоторые реформы в образовании, которые вызвали неоднозначную оценку. Общаясь с молдавскими коллегами, работающими в высшей школе (они, как правило, были сторонниками Санду, а некоторые даже ее политическими соратниками), у меня сложилось впечатление, что молдавская система образования сейчас находится в плачевном состоянии. Конечно, это не только «заслуга» Санду. Но стоит ли политику реформировать ту сферу, в которой ты не специалист?

Однако не только это «сожгло» Санду. Она проиграла информационную войну Додону. Через СМИ был запущен фейк о том, что Санду, выполняя требования Евросоюза, согласилась принимать сирийских беженцев в Молдову. Многие «купились» на это. Кроме того, Додон заявил, что Санду имеет румынское гражданство. Она же, со своей стороны, этого не отрицала. И многие граждане Молдовы, которые не хотят идти под Румынию, проголосовали за пророссийского кандидата. Помогла ему и православная церковь. Сейчас в Молдове существует Молдавская митрополия в составе Русской православной церкви и Бессарабская митрополия, которая является частью Румынской православной церкви. Первая более влиятельная. Так вот клирики этой митрополии говорили о том, что Санду не замужем и поэтому за нее не стоит голосовать. Конечно, «никакой политики» ‒ только «нравственность» и «каноничность».

Вот и имеем результат ‒ пророссийский кандидат победил проевропейского.

Какие выводы надо сделать из молдавских уроков?

Во-первых, необходима консолидация общества вокруг конструктивных государственных идей. Во-вторых, более взвешенно подходить к реформам. В-третьих, нейтрализовать агентов российского влияния

Во-первых, необходима консолидация общества вокруг конструктивных государственных идей. Есть ли такие? Как по мне, ими могли бы стать модернизированные идеи Вячеслава Липинского, в частности идея «территориального патриотизма».

Во-вторых, более взвешенно подходить к реформам, учитывая украинские реалии.

В-третьих, нейтрализовать агентов российского влияния в Украине, прежде всего пророссийские СМИ и пророссийские церковные структуры.

Понимаю, что делать это нелегко. Но если не делать, мы получим то, что получила Молдова.

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода