Украина отказалась от Лолиты

Служба безопасности Украины запретила певице и телеведущей Лолите Милявской въезд в страну сроком на три года. Это решение, сообщили в СБУ, связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году, где она участвовала в благотворительном концерте. По украинскому закону любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, является нарушением суверенитета страны.

Лолита Милявская (Горелик) родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР. Ее детство и юность прошли в Киеве. Там же, в Киеве, живут ее 73-летняя мама и 18-летняя дочь Ева, с рождения имеющая проблемы со здоровьем. После того как Лолиту высадили из поезда в Киев и отправили обратно в Россию, певица опубликовала в своем фейсбуке видеообращение: "Вы (...) разлучаете людей, разлучаете семьи, делаете все невозможное для того, чтобы было мирное существование. Ну, бог вам судья, а у меня глаз хороший. Вот меня кто обидит, обязательно потом заканчивает жизнь плохо. Чего вам и желаю", –​ заявила Лолита. "Артистка признала, что посещала территорию оккупированного Крыма. Таким образом, на основании законодательства Украины ей было отказано в праве посещения Украины", – прокомментировал спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Въезд на аннексированный Россией Крымский полуостров, согласно украинскому законодательству, возможен только через три КПП: "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак". Эпатажная российская певица, очевидно, летала в Крым самолетом из Москвы, хотя могла попасть туда, что менее вероятно, через Керченскую паромную переправу.

После этого в твиттере СБУ появилось фото Лолиты с обнаженной грудью и подписью "Нехай щастить" ("Удачи").

"Все силы на борьбу с Милявской! Может, оставите других в покое", – ответила Лолита, добавив, что на снимке не ее грудь.

До Лолиты въезд на Украину закрывали и другим российским артистам. На три года посещение страны было запрещено певице, участнице Евровидения от России Юлии Самойловой – тоже из-за ее участия в концерте в Крыму. По аналогичной причине во въезде было отказано юмористке Елене Воробей. В октябре прошло года "за действия, противоречащие интересам страны" СБУ включила в черный список Наташу Королеву – еще одну российская певицу украинского происхождения, уроженку Киева. Скорее всего, запрет также связан с нарушением украинского законодательства при посещении певицей Крыма (в январе 2017 года в виде исключения Королевой разрешили приехать в Киев на похороны бабушки). Наконец, вчера, 24 апреля, в Одессу не пустили российского актера театра и кино Кирилла Сафонова, который также ездил в Крым после 2014 года.

Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну", – написал он у себя в фейсбуке. Сафонов играл в фильме, съемки которого начались в Крыму еще до весны 2014 года и продолжились после аннексии. Актер принес свои извинения одесситам, купившим билеты на анонсированный спектакль с его участием. На вопрос пользовательницы соцсетей "а вы оккупацию Крыма поддерживали?" он ответил "да". "Устал. Без обид. Особое спасибо фб-людям, которые готовы были приехать в аэропорт поддержать меня. Трогательно", – написал он, добавив, что "таможенники вели себя предельно корректно".

Директор киевского Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк отмечает, что решения о запрете на въезд для российских артистов принимаются на основе украинского законодательства:

С правовой точки зрения СБУ действовала абсолютно верно, в рамках своей компетенции и соблюдения национального законодательства

– Существует четкое правовое основание для запрета въезда в Украину, в частности, посетившим аннексированный Крым российским публичным лицам. Те из них, которые нарушили правило, согласно которому эту территорию нельзя посещать, минуют украинские КПП. Естественно, что когда эти люди находятся в центре внимания СМИ, то подобные случаи приобретают громкий скандальный характер. Так было с россиянкой Юлией Самойловой, которая из-за запрета СБУ не будет участвовать в Евровидении-2017, теперь – очередная история с российской исполнительницей. С правовой точки зрения СБУ действовала абсолютно верно, в рамках своей компетенции и соблюдения национального законодательства, – говорит Миселюк. – Что же касается формы, то, конечно же, это последствия полемичности в общении с россиянами, которые считают, что это фактически их территория, а Украина настаивает, что юридически она принадлежит ей. И соответственно, это повод для взаимных уколов и упреков. Эта ситуация сказывается на стилистике политических деятелей. И дело дошло до такого достаточно закрытого консервативного института, как СБУ. С одной стороны, понятно, что и им ничто человеческое не чуждо. И если раньше подобный стиль практиковал советник главы МВД Украины, депутат ВР Антон Геращенко, крайне эмоционально реагируя не те или иные события, то сейчас и наша спецслужба прибегла к таким формам. Ответила на это и Лолита, они обменялись "любезностями".

В интервью Радио Свобода Лолита Милявская заявила, что перед поездкой пыталась выяснить, пустят ли ее на Украину: ​

– Прежде чем ехать, я попросила друзей проверить, чтобы не оказаться в ситуации, в которой я в итоге и оказалась. Поэтому для меня это (запрет на въезд. – РС) было странно, крайне странно.

– То есть вы официальным образом запрашивали киевские власти, можно ли вам ехать?

– Нет, я попросила проверить списки. Так ведь на самом деле все достаточно просто – заходишь на сайт и смотришь. На сайте запрещенных меня нет. Я не пользовалась никакими связями, у меня их просто нет в СБУ и прочих организациях, но ни в каких списках меня не было.

– Скажите, посещая Крым, вы же знали, что нарушаете законодательство Украины?

Граждане России соблюдают законы Российской Федерации и въезжают так, как говорят им законы России, на территорию России

– Нет, конечно! И я вам честно скажу, об этом, наверное, не знает до сих пор большая часть наших граждан. Поскольку граждане России соблюдают законы Российской Федерации и въезжают так, как говорят им законы России, на территорию России. Поверьте, я в политике обыватель, я не та кухарка, которая стремится управлять государством. Я понимаю, что есть вещи, в которых я не разбираюсь и не должна разбираться. Честно скажу, я не слышала, чтобы было объявлено об этом – ни в каких СМИ, ни Украины, ни России, что существует вот такой порядок. Украина, наверное, должна была хотя бы, пользуясь фейсбуком, раз они такие грамотные, раз СБУ помещает мою фотографию с голой грудью, тот же сайт СБУ должен был разместить порядок въезда и сделать все возможное, чтобы хотя бы по фейсбуку люди ознакомились. Поскольку ничего подобного не было... Я уверяю вас, что до случая со мной и большой огласки сейчас большинство граждан России, у которых в Крыму родственники, до сих пор, наверное, и не знали. Но вообще это глупость, потому что я исполняю законы России.

Более того, с точки зрения моего гражданства я бы ничего не нарушила (посещая Крым. – ​РС), если бы я поехала через Украину. Здесь только один вопрос – я села на самолет и долетела прямым рейсом. Значит, я в 50 лет должна тратить свое время, лишние сутки, бить позвоночник на перекладных, чтобы проехать как-то так, как велит непонятно что хотящая от меня организация, которая у своих же граждан забирает продукты. Они у своих граждан, которые пересекают по закону, из Украины люди едут в Крым, потому что у кого-то там родственники и дачи, и люди не хотят этого лишиться, потому что это их законное право и человеческие отношения, у них отбирают все, включая картошку и сало, на границе, когда они пересекают границу, когда едут в Крым. Это негуманно даже по отношению к гражданам Украины.

Я когда-то по глупости, когда поймала на измене своего мужа, говорила, что он предатель. Я не очень понимала значение этого слова

– После концерта в Крыму вас в соцсетях называли предателем...

– Я могу ответить только одно. Я когда-то по глупости, когда поймала на измене своего мужа, говорила, что он предатель. Я не очень понимала значение этого слова. Я думаю, что точно так же люди, произносящие это, – либо сидящие на деньгах, которые платят им в интернете, они создают специальную шумиху, и такая команда есть, про нее уже все знают, либо те люди, которые поддаются провокациям, – употребляют это слово не по назначению. Предателями можно назвать людей, которые передают важную информацию, касающуюся экономики, военной стратегии страны. Вот это да, это предательство! У одних человек называется разведчиком, а у других предателем. Я считаю, что я, наверное, один из немногих, кто по-настоящему любит Украину, потому что я никогда, даже в этой ситуации, не предъявила к моей родине ни одной претензии и всегда говорила: любила и буду любить свою родину! И мой русский ребенок, абсолютно русский по рождению, знает украинский язык лучше многих политиков, которые на Украине зарабатывают, но языка не знают. Вот это предательство, если уж они говорят на этом языке.

– После аннексии Крыма вы уже были в Украине?

Никогда никаких запретов на ввоз моей тушки не было

– Я была сто раз там после 2015 года, снимала клип там, к маме с ребенком регулярно езжу, они ко мне. Украинские авторы присылают мне песни, я рассчитываюсь с ними, передавая деньги иногда поездом, иногда лично, иногда через друзей. И никогда никаких запретов на ввоз моей тушки не было. Я получила смешную бумагу на границе. Вот вы сказали "аннексия Крыма", а там написано "на временно оккупированной территории". Когда я была маленькая, Радио Свобода не раз говорило о моем отце, которого выдворили с Украины за то, что он еврей. Радио Свобода тогда поддерживало людей, которых изгоняли и делали из них каких-то политзаключенных и узников, хотя они таковыми никогда не были. Они просто могли говорить, что их не устраивает. Мой отец не занимался подрывной деятельностью против коммунистического строя, но стал диссидентом. Поэтому Украина пришла к тому, против чего она как бы боролась.

– Вы поехали, потому что у вас заболела дочка. С ней что-то серьезное?

– Она болела ангиной, ничего серьезного, я ничего не преувеличивала. Ребенок по мне соскучился, маме моей 73 года. А тут у моей подруги, с родителями которой моя мама всю жизнь дружит, помолвка. Ей 38 лет. У меня были сутки, выходные мои, и я попросила свою команду за мой счет съездить к ней. "Давай мы к тебе приедем песен споем", – предложила ей. Мы собирались поехать на дачу, потому что я хотела сделать ей такой подарок. Но не получилось. И мама, и дочка, мы все хотели провести вечер в таком большом семейном кругу. Я не собиралась с официальным визитом: я не работаю на Украине очень давно, не снимаюсь, не даю концертов, поскольку я не сторонник провокаций и не хотела подвергаться риску от людей, которые врываются в здания, бросают слезоточивые и прочие вещества. О какой свободе мы можем говорить?! Я сейчас касательно управления Украины. Есть только одна свобода – нищенская пенсия. Если бы я не работала, в России не зарабатывала, то часть моих родственников, включая самое ближнее окружение, просто, наверное, умерли бы с голоду.

– Cогласитесь, в России тоже пенсионеры сейчас живут несладко. Недавнее повышение пенсий на копейки... Очень много возмущений было по этому поводу.

– У меня есть ощущение, что все правительства мира не думают о своих гражданах. Вот у меня есть такое ощущение. И в этом смысле они, конечно, для меня все равны, это такая коалиция против людей. Потому что в противном случае... Хотя – нет. Есть же государства, где людям предлагают даже не работать, потому что переизбыток чего-то в казне. Я не финансист, не понимаю в этом. Я понимаю только одно, что нищенские пенсии, к сожалению, в постсоветском пространстве – это норма. Я просто говорю, что тогда не открывайте рот и не говорите, что вы там это... Да, вы сами хороши!

У меня есть ощущение, что все правительства мира не думают о своих гражданах

Я при этом не умаляю никаких недостатков, которые происходят на моей второй родине. Я совершенно спокойно говорю здесь о недостатках, о коррумпированности, куда я, так или иначе, вынуждена влезать, – по ЖКХ или по борьбе с сектами. В этой области я в своей стране говорю то, что я думаю. Но на меня не нападают, не наезжают, не выдворяют из страны. Да, где-то соглашаются, а где-то называют эпатажной, не зная значения этого слова. Но то, что сейчас произошло...

– После событий в Крыму, после войны в Донбассе не было желания свою семью, ближний круг родственников забрать в Москву?

– Представьте, что вашей маме 73 года. Если сказать маме, которая всю жизнь прожила на одном месте, у которой давний круг знакомых, мало того, еще существует понятие могил близких и родных, и друзей тоже уже... И когда вы ей предложите переехать в любую другую страну или даже город, что с ней будет?! Я думаю, что она откажется, как бы сладко там ни было. Ребенок с 1-го класса в украинской школе. Блестяще говорит на украинском языке, английском, немецком, по-русски "шокает" и "гхэкает". Поскольку я решила, что мы не будем поступать в театральный вуз, исправлять говор мы не намерены. Но мой ребенок знает культуру Украины, он чтит ее, он любит ее, он знает кучу стихов, выдающихся поэтов, писателей. Это старая режимная школа напротив моего дома, я имею в виду дом мамы. Им гораздо удобней. Плюс, вы понимаете, что такое бабушка при маме, которая работает и все время на гастролях. Это означает, что все, включая уход за желудком ребенка, в порядке. Плюс, конечно, надзор за выполнением домашних заданий. Ей остался год. Понимаете, какая будет травма, если я сейчас перевезу ребенка, который закончит 10 классов, в русскую школу сюда. Мне надо будет отдать ее опять на класс меньше, чтобы она могла с этой программой ознакомиться и привыкнуть на русском языке, и дальше 11-й класс. Это травма. Поэтому я предпочитаю, чтобы ребенок закончил школу.

– Вы не считаете, что любая страна, и Украина, и Россия, имеет право отказывать во въезде людям, высказывания и действия которых считает противоречащими государственным интересам, нарушением законодательства?

Пусть работают украинские артисты. Если ты там не поливаешь Россию...

– Единственное, что я всегда говорила и продолжаю говорить, – я ненавижу войну в любой стране мира! Мне все равно, кто куда перейдет, лишь бы не стреляли. Не убивайте женщин, детей, не подставляйте детей под снаряды, пули. Ненавижу войну. И я не комментировала ничего, потому что мою маму избили три года назад в центре Киева. Она вела мою дочь из школы. В руке кошелек, как у многих бабушек, буханка хлеба в пакетике, который купила. Шла и говорила по-русски. Сзади оглушительный удар по голове. Сотрясение мозга. Еще и били ногами.

– Это было после Крыма или до?

– Это было после Крыма. До этого я получала угрозы по интернету, как и все мои коллеги, просто за то, что ты есть. Поэтому мама меня попросила – пожалуйста, ничего не комментируй, как бы хуже не было. И я не комментировала. Но я считаю, что я не имею права не высказывать свою позицию. Сама Украина, мною любимая, и украинские люди ничего плохого не сделали, ничего кроме любви и обожания ко мне не было. Есть горстка людей, которые людоненавистники, иначе их нельзя назвать. Плюс они еще невежественные и малообразованные, судя по сайтам СБУ, где выкладывается моя фотография с голой грудью. Это недостойно серьезных организаций. А раз они себя так ведут, значит, их нечего бояться. Это все пшик. Это мыльный пузырь, который неизменно лопнет.

Я никогда бы не была дипломатом. Хорошо, что таких, как я, не пускают в дипломаты

Я никогда бы не была дипломатом. Потому что когда, например, по телевизору объявили, что нашим дипломатам в Америке предложили покинуть в 24 часа какие-то дома, где располагалось посольство, выдворить с семьями, первая мысль Лолиты Милявской: "А нашим бы тоже взять и посольство к чертовой матери в 24 часа". Умнее всех оказался Путин, который сказал: "Мы никого не будем выпроваживать. Это временный конфликт. И я всех детей дипломатов приглашаю на новогоднюю елку в Кремль". И всем были разосланы приглашения. Хорошо, что таких, как я, не пускают в дипломаты, не пускают до каких-то должностей. Тем не менее, это особый вид деятельности. Поэтому сейчас я понимаю. Меня этот случай многому научил. Наоборот, надо украинских артистов приглашать на Кремлевскую елку. Пусть работают украинские артисты. Если ты там не поливаешь Россию... Если ты поливаешь, тогда не приезжай зарабатывать. Не поливаешь, будь добр, зарабатывай – почему нет?! Ты доставляешь удовольствие. Есть люди, которые воинственно открывают рот и не просто выражают недовольство чем-то, а могут сказать, что все враги, давайте всех в гетто, но при этом приезжают сюда на гастроли. Вот этого я не понимаю. А есть люди, которые просто популярны до безумия, ничего плохого не сделали, поют о любви, почему им здесь не место? Я как раз совершенно за то, чтобы ни одна связь на уровне музеев, обменов творческих, профессиональных не прерывалась. Нельзя это делать, иначе мы станем жить по принципу "сам дурак", – сказала Лолита Милявская.

Между тем на сайте Верховной Рады зарегистрирован проект постановления, который призывает отменить Лолите Милявской трехгодичный запрет на въезд в Украину. Инициатором такого предложения выступил депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич – ближайший соратник кума российского президента, лидера движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука. Шуфрич, как и Милявская, родился в Закарпатье.

О мотивах решения политика рассуждает директор киевского Института практической политики Богдана Бабич:

Политики еще долго будут разыгрывать эту карту запретов на въезд в Украину

– Почему оппозиционер Шуфрич стал инициатором такого шага? Сейчас многие в Украине прогнозируют досрочные парламентские выборы предстоящей осенью. И конечно же, этот политик, который до сих пор сохраняет цивилизационную ориентацию на Россию, несмотря на то что у нас война с нашим северным соседом, он поддерживает Кремль и заинтересован в мобилизации своего электората. Поэтому я убеждена, что мотивы Шуфрича в первую очередь политические. Не думаю, что это связано лишь с тем, что Лолита его землячка. Конечно же, политики еще долго будут разыгрывать эту карту запретов на въезд в Украину. Правильно или нет поступили украинские власти в отношении Милявской? Российские артисты потеряли большой украинский рынок, который приносил им немалые деньги. Сейчас мы наблюдаем активное развитие украинской культуры и музыки, и постепенно она начала вытеснять низкопробную российскую попсу, которой были "забиты" наши радио и телевидение. Очевидно, это не может не вызывать беспокойства Москвы. И конечно же, попытки пробиться на украинский рынок российских исполнителей будут достаточно активными. И вероятно, будет поддержка таких артистов в Украине, поскольку многие из них еще популярны здесь и некоторым украинцам может не нравиться, что их любимым исполнителям запрещают въезд в Украину. Речь идет о тех украинцах, которые в полном объеме не разбираются, что происходит между Украиной и Россией, они стремятся абстрагироваться от этих вещей, поскольку война не пришла к их дому.

По данным СБУ, за 11 месяцев прошлого года въезд в Украину запретили более чем 500 россиянам, среди которых 44 военнослужащих и 61 журналист. Всего во въезде в страну было отказано 1374 иностранцам.

В черный список, составленный СБУ и украинскими министерствами, вошли несколько сот российских политиков, журналистов, деятелей культуры. В нем значатся Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Стас Пьеха, Валерия и ее муж и продюсер Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и Юлия Чичерина. Как правило, известным россиянам украинские власти запрещают въезд в страну за признание ими Крыма российским. Другая причина применения "персональных санкций" – незаконное с точки зрения украинского законодательства посещение Крыма.