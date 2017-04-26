Одна из самых горячих тем в соцсетях – предстоящий снос пятиэтажных жилых домов в Москве. В ходе обсуждения часто вспоминают об аннексированном Крыме.

Пятиэтажки собираются сносить в рамках программы «реновации» российской столицы. Москвичам это, конечно, не понравилось. Многие дома расположены в центральной части города, а взамен их владельцам предлагают жилье в менее престижных районах. Но с мнением горожан по этому вопросу власть особо не считается. Вот тут-то жителям российской столицы и напомнили о Крыме.

Ильгиз Исхаков

За все приходится платить!

Сергей Филиппов

Не воруй! Это раз и это очень древнее. И не будешь обворован, и это два

Walther Geo

Все так... Злорадства нет... Есть чувство удовлетворения, что справедливость все же торжествует. Божьи жернова мелют медленно, но верно

Vera Kichanova

Потому что чужое брать нельзя. Вообще. Если вы находите предлог, почему можно отобрать у кого-то, однажды кто-то другой найдет предлог отобрать у вас

Если 86% считали, что можно отжать Крым, почему они теперь возмущаются, что те же самые люди сносят их пятиэтажки?

Ляля Луспарян

​...самое ужасное что они все равно не поймут что причина и тогда и сейчас одна и таже...они буду возмущаться, выходить с протестами, пикеты устраивать, акции разные, но это про отжатые квартиры например, а то что творит за пределами страны эта же самая власть –​ правильно... так считает подавляющее большинство и лишь мизер, повторяю, меньше мизера, понимают и согласны что отжим чужого это правило как для внешнего так и для внутреннего пользования

Пeрзидент Роисси‏

Если 86% считали, что можно отжать Крым, почему они теперь возмущаются, что те же самые люди сносят их пятиэтажки?

Иocиф Лeвинcoн

Сначала они пришли за Крымом, а теперь за твоей квартирой, потом придут за тобой...

водка и мельдоний‏

А любителей русской весны из снесенных пятиэтажек предлагаю переселять прямо в Новороссию

Внук подпольщицы

Люди одобрявшие нелегальный отъем территорий соседних государств, почему-то удивляются что у них отбирают и сносят жилье в Москве...

Весняний Дідмороз

Жизнь –​ супермаркет: тащишь в тележку все подряд, но касса впереди

Pavel Korshikov

#ПятиэтажкиНаши

Наиболее жесткую позицию заняли комментаторы, которые еще вчера сами проживали в Москве.

Против убийств людей они не протестуют, а что их за МКАД переселяют –​ ах, давайте ужаснемся этому геноциду

​Аркадий Бабченко

Куда их переселят, где они будут жить, в собачьих ли будках, в чистом ли поле, в бараках ли гулага, под собачьим ли конвоем в вагонзаки их будут заводить, головой в <дерьмо> ли на допросах макать, зубы ли в подвалах вышибать –​ мне полностью, совершенно, абсолютно, категорически <наплевать>. Бабушки, дедушки, многодетные мамы, безработные папы –​ <все равно>. Вот просто <все равно>.

<Блин>, против убийств людей они не протестуют –​ против убийств! Которые вот прям сейчас продолжаются, вот прям в этот вот момент! От их имени! Десять тысяч погибших. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ! Миллионы беженцев!

Неа. Молчат. Даже до загона доехать не могут. А что их за МКАД переселяют –​ ах, давайте ужаснемся этому геноциду...

Айдер Муждабаев

Россияне, короче, дурака не валяйте. О том, что и вам, а не только крымским татарам, станет плохо от аннексии Крыма, я писал с самого начала этой аннексии. Как и о том, что отжим чужой земли и убийства на Донбассе, – не "бесплатное удовольствие". Можете погуглить и почитать…

В том, что вы не слышали, никто не виноват. В зеркало плюйтесь, если вам плохо. Вы были обо всем и исчерпывающе предупреждены

Найле Кашка

В свете происходящих событий –​ закономерно.. Так вам и надо, мосвичи... Когда приходишь в чужой дом, занимаешь его и говоришь : "Дом мой", и гордишься содеянным, то рано или поздно лишаешься своего дома. Бумеранг!!

Айдер Муждабаев

Когда у крымских татар и украинцев отнимали дома, выгоняли из них ни за что ни про что людей, миллионы людей, ломали им жизни, – вы радовались. Ликовали вы, <мрази>. То, что вас переселяют, как скот, рабов, из ваших московских пятиэтажек, это хорошо. Нормально. Но мало. Лучшее, конечно, впереди

Некоторые участники обсуждения усмотрели в такой позиции оправдание коллективной ответственности. Развернулась дискуссия.

Инна Нагуманова

...Отъем собственности коснется москвичей, среди которых доля несогласных с политикой Пу и Ко значительно выше, чем в целом по стране. Да и просто злорадство –​ мелочно…

Tetyana Makovicka

А понять что это карма, слабо? Прав Айдер. Мы все россияне расплачиваемся за свою инфантильность, незрелость и равнодушие. Но и эти выселения не помогут повзрослеть и ужаснуться тому, как с нашей подачи вершились ужасные преступления. Учить нас будут долго…

И эти выселения не помогут повзрослеть и ужаснуться тому, как с нашей подачи вершились ужасные преступления. Учить нас будут долго

​Владимир Долин

...Связь между Крымом и тотальным сносом в Москве очевидна. Почему, если в Крыму можно, в Москве нельзя? Только вот радоваться ли этому? Правильно ли было радоваться выселению судетских или восточнопрусских немцев? Хотя, оснований мстить у победителей хватало. И насчет процентов вопрос. Господь обещал пощадить Содом, если в нем десять праведников сыщется. А что в сносимых домах десяток не найдется?..

Олег Козырев

Москва как раз вышла против войны. Крупнейшая акция была именно здесь. Татар в Крыму много сейчас выходит против аннексии?.. На Донбассе много людей выходит против террористов? У нас авторитарный режим уже почти двадцать лет. Двадцать. Не просто авторитарный, но еще и с дикой пропагандой. Почти все лидеры реального протеста сидят…

Татьяна Чечикова

Если поезд несется в пропасть, судьба всех его пассажиров предопределена. Вне зависимости от их убеждений

Крымчане тем временем гадают, докатится ли программа «реновации» из Москвы до Крыма.

Ирина Молчанова

В инкерман всех местных, в пещерный город, а квартирки военным. Все лучше чем в ваших квартирках будут сидеть солдаты нато