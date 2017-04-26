Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Не подавайте руки коллективному убийце», – интервью с Рефатом Чубаровым под таким резким заголовком опубликовала латышская газета Diena:

–​ Аннексия Крыма была для вас неожиданностью?

Путин отрезал себе путь к отступлению и загнал всех в тупик, аннексировав Крым и включив его в состав России

​– Для меня это стало полной неожиданностью. Более того, 18 марта (2014 года – КР), спустя два дня после незаконного представления, которое они назвали референдумом, я по-прежнему считал, что Россия создаст в Крыму ситуацию, аналогичную Абхазии, и будет торговаться с Украиной и международным сообществом за Крым. Но оказалось, что у Путина – совсем другие представления о его дальнейших отношениях с миром. Он отрезал себе путь к отступлению и загнал всех в тупик, аннексировав Крым и включив его в состав России.

–​ Значит, Путин загнал в тупик и себя?

– Невозможно проникнуть в голову Путина, можно только догадываться, какие циничные сценарии рождаются там, но я думаю, что он иногда сожалеет, что нарушил все мыслимые границы аннексией Крыма. На мой взгляд, он был бы в лучшей ситуации, контролируя Крым и торгуясь за него, но не нарушая до конца международное право.

США не будут отменять санкции в отношении России, пока президент Владимир Путин не передаст Крым назад в Украину

​«Санкции США против России не будут отменены, пока Крым не вернется в Украину – Рекс Тиллерсон», – цитирует американского госсекретаря журнал Newsweek. «Соединенные Штаты не будут отменять санкции в отношении России, пока президент Владимир Путин не передаст Крым назад в Украину, – заявил в воскресенье вечером госсекретарь Рекс Тиллерсон. Во время телефонного разговора с украинским президентом Петром Порошенко Тиллерсон сказал, что санкции, которые наносят ущерб экономике России и толкают вниз курс рубля, будут «сохраняться, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине». Он также сообщил, что Москва должна соблюдать договоренности о прекращении огня на востоке Украины, которые были изложены в Минских соглашениях».

ЕС не может делать вид, будто Москва не аннексировала украинский Крым в 2014 году

​«ЕС выступает за укрепление санкций против России за Крым», – сообщает немецкое информагентство Deutsche Welle. «Руководитель внешней политики Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции в российской столице в понедельник заявила, что ЕС не может делать вид, будто Москва не аннексировала украинский Крым в 2014 году, и что санкции из-за этого не будут отменены. Однако она настаивала на том, что сотрудничество между двумя сторонами не «заморожено», а затруднено разногласиями по таким вопросам, как Украина и Сирия. Могерини выступала вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время ее первого официального визита в Москву в ее нынешней роли высшего дипломата ЕС. В ходе более ранних переговоров между ними Лавров также признал, что в настоящее время «сложный период в отношениях между Россией и Западом», но Москва все еще стремится «восстановить полное сотрудничество с ЕС, нашим крупным торгово-экономическим партнером».

«Евровидение, российская певица споет в Крыму», – информирует швейцарский портал Тio. «Российская певица Юлия Самойлова, которой правительство в Киеве отказало во въезде в Украину, а затем в участии в Евровидении за проведение концерта в Крыму, решила вернуться к выступлению в Крыму в день первого полуфинала знаменитого песенного фестиваля, из которого она была исключена. По словам заместителя мэра Севастополя Вячеслава Гладкова, молодая поп-певица с ограниченными возможностями будет участвовать в крымском городе в концерте, посвященном празднованию 9 мая, в день, когда Россия празднует победу СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС».

Смелые шаги Британия сделала после того, как российский военный командующий заявил, что ВМФ России может контролировать любую ситуацию в океанах по всему миру

​«Королевский флот развертывает боевой корабль на заднем дворе Путина для сдерживания дальнейших агрессивных планов России», – пишет британский таблоид Еxpress. «Вчера HMS Daring был развернут в Черном море после некоторого времени, проведенного в Стамбуле. Королевский флот заявил, что HMS Daring защищал торговое судоходство на Ближнем Востоке и теперь будет двигаться к Черному морю перед отправкой домой позже в этом году. Решение направить судно в российские воды последовало за развертыванием четырех самолетов RAF Typhoon, которые сегодня отправились патрулировать Восточную Европу. Смелые шаги Британия сделала после того, как российский военный командующий заявил, что ВМФ России может контролировать любую ситуацию в океанах по всему миру. Как сообщалось, адмирал Владимир Королев сказал: «[ВМФ России] способен взять ситуацию под контроль в любом участке мирового океана». Черное море является домашним для Крымского полуострова, который недавно был силой захвачен у Украины».