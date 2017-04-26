«Друг Путина выходит из тени в Украине»

Британское издание Financial Times спросило у украинского олигарха Виктора Медведчука о его отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. Аналитический центр Atlantic Council приводит полученные в результате хакерской атаки доказательства попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине. Newsweek размещает колонку политолога Тараса Кузе о ключевых элементах, объясняющих агрессию Путина, которые, по его мнению, очень часто не учитывают исследователи и политики.

Добытая украинскими хакерами переписка между Кремлем и группировками «ДНР» и «ЛНР» свидетельствует, что Россия финансирует и управляет конфликтом в Украине, пишут для Atlantic Council Арик Толер и Мелинда Гаринг.

Опубликованные в конце 2016 года электронные письма, вероятно, бывшие в почтовом ящике Владислава Суркова, который курирует деятельность России в отношении Украины, подтверждают то, о чем многие догадывались, говорится в материале: Кремль финансировал и наставлял группировки «ДНР» и «ЛНР», пытаясь подорвать внутриполитическую ситуацию в Украине и сделать ее развитие как нового государства невозможным.

Информацию с аккаунта Суркова, напоминают авторы статьи, слили тремя траншами в виде: 1) pdf-документа, содержавшего подробный план дестабилизации Украины, 2) пакета из 2337 писем и 3) пакета из 1000 писем.

Толер и Гаринг рассмотрели последние два, которые предоставляют доказательства непосредственного вмешательства Кремля в ситуацию на Донбассе. Они ссылаются, в частности, на порцию документов, присланную Суркову из офиса российского миллиардера и основателя Marshall Capital Константина Малофеева. Речь идет, прежде всего, о списке кандидатов на должность руководителей «правительства» группировки «ДНР» ‒ «людей, которые проверены и рекомендованы».

Среди красноречивых документов присутствует также список расходов, включая стоимость лэптопа, роутера, камеры и другой аппаратуры, оставленный представителем группировки «ДНР» Денисом Пушилиным Суркову.

«Донецкая Народная Республика» не является самостоятельным игроком, это креатура Кремля и именно так ее и следует рассматривать

«Почти все западные СМИ говорят о войне на Донбассе, которую ведут поддерживаемые Кремлем сепаратисты, но такая формулировка не соответствует действительности. Москва активно управляет этими мятежными образованиями, оплачивая счета даже за их офисное оборудование. Утечки информации обеспечили четкие и неопровержимые доказательства того, что «Донецкая Народная Республика» не является самостоятельным игроком, это креатура Кремля и именно так ее и следует рассматривать. Поэтому пришло время средствам массовой информации и правительствам иностранных государств назвать вещи своими именами: это ‒ российская гибридная война», ‒ резюмируют Толер и Гаринг.

«Как показывают утечки информации, Россия финансирует и курирует конфликт в Украине»

Британское издание Financial Times обращает внимание на роль лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина, в переговорах относительно дальнейшей судьбы подконтрольных сепаратистам восточных регионов Украины.

Я действительно имею отношения с Путиным, потому что мои отношения, по моему мнению, в интересах Украины

«Я действительно имею отношения с Путиным, потому что мои отношения, по моему мнению, в интересах Украины. Я никогда не отрицал, что они есть», ‒ сказал Медведчук в эксклюзивном интервью FT и добавил, что имеет специальное разрешение на прямые перелеты между Киевом и Москвой.

Является ли Медведчук другом Путина? ‒ спрашивают авторы материала, на что сам Медведчук отвечает: «Лучше спросить об этом у президента». Он утверждает, что Украина должна быть «суверенным, независимым государством», но ее будущее ‒ «в восстановлении тесных связей с Россией».

«Украина должна действовать в интересах своего развития, что не предусматривает вступления в НАТО или ЕС. Никому мы там не нужны», ‒ сказал Медведчук.

«Друг Путина выходит из тени в Украине»

Исследователи аннексии Крыма и войны на востоке Украины анализируют эти события с помощью пяти различных подходов, четырем из которых не хватает ключевых элементов, которые объясняют причину агрессии Путина, пишет в своей колонке, размещенной на сайте американского еженедельника Newsweek, политолог Тарас Кузе.

Сегодня большинство россиян верит, что Сталин был выдающимся лидером, в то время как большинство украинцев убеждены, что он был тираном

По его словам, ультралевые и ультраправые реалисты склонны обвинять Запад и советуют украинцам отказаться от евроинтеграции; исследователи международных отношений сосредоточиваются на геополитической борьбе между Россией и Западом и рассматривают Украину как объект торговли, а исследователи вопросов безопасности ‒ на советских, связанных с КГБ, истоках современной России и определяют режим действующего президента как «милитократия». Российские военные специалисты сосредоточились на российской гибридной, информационной и кибернетической войне против Украины, Европы и США. И лишь небольшая группа, замечает Кузе, уделяла достаточное внимание российскому великодержавному национализму и национальной идентичности как движущим факторам в войне Путина.

«Сегодня большинство россиян верит, что Сталин был выдающимся лидером, в то время как большинство украинцев убеждены, что он был тираном, и рассматривают Голодомор 1933-го как акт геноцида. Этот сквозной элемент национализма и национальной идентичности сформировал взгляд Путина на Украину, но был в значительной степени проигнорирован западными экспертами и законодателями», ‒ замечает автор.

«Пока мы не поймем мотивы Путина, Украина будет воевать»