Аналитический центр Atlantic Council опубликовал результаты анализа почты так называемого «ящика Суркова» ‒ документов, ставших доступными общественности в конце 2016 года после хакерской атаки на почту чиновника Кремля Владислава Суркова, но не получивших еще достаточного внимания СМИ.

В частности, исследователи Арик Толер и Мелинда Гаринг проанализировали источники почты Суркова за период с сентября 2013 по ноябрь 2014 года, содержащий 2337 э-мейлов, и за период с сентября 2014 по сентябрь 2016 года, опубликованные группами «Украинский киберальянс», «Киберхунта» и Inform Napalm.

Документы указывают, что Кремль влиял на выбор руководства так называемой «ДНР». Так, за три дня до объявления состава правительства так называемой «ДНР» сотрудник компании российского миллиардера Константина Малофеева переслал в службу Суркова перечень кандидатов в правительство сепаратистской республики. Некоторые из этих кандидатов имели звездочку рядом с их именем, которая означала, что «эти люди проверенные нами, имеют особые рекомендации».

Кремль также прилагал усилия, чтобы поддерживать марионеточное правительство. 16 июня 2014 года один из кандидатов, который имел звездочку возле своего имени ‒ «избранный» глава «Верховной Рады ДНР» Денис Пушилин ‒ прислал в офис Суркова таблицу расходов на новый пресс-центр в Донецке, содержащую зарплаты редактору, журналистам, месячные расходы и расходы на офисное оборудование, отмечает Atlantic Council.

Пришло время для СМИ и иностранных правительств называть это так, как есть на самом деле ‒ российская гибридная война

Документы «ящика Суркова» свидетельствуют о его влиянии и на медиа в восточной Украине. Так, 25 августа 2014 года Сурков получил э-мейл с запросом о редакционных правках для письма якобы от местного населения восточной Украины, в котором они сообщали об ужасах, принесенных украинскими военными во время «антитеррористической операции», влиянии на женщин, стариков и детей, будто от имени гражданского населения. Эти письма опубликовали Russian Reporter и RT, отмечается в статье.

Конечно, Кремль отрицает подлинность этой переписки. Однако киберэксперты подтвердили ее подлинность путем анализа роутеров, и отдельные лица подтвердили подлинность определенных документов. Подделать инбокс э-мейл очень трудно, отмечают эксперты Atlantic Council и также указывают на другие черты, свидетельствующие в пользу подлинности «ящика Суркова».

Таким образом, утверждают исследователи, Москва активно направляет эти формирования и управляет ими, включая оплату счетов за офисное оборудование. Эти утечки информации являются четким и неопровержимым свидетельством того, что так называемая «Донецкая Народная Республика» не является независимым актером, она является творением Кремля и к ней надо так и относиться. Пришло время для СМИ и иностранных правительств называть это так, как есть на самом деле ‒ российская гибридная война, ‒ говорится в статье Atlantic Council.