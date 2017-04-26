Заповедная зона: что ожидает Чернобыль

Как изменится Чернобыльская зона в недалеком будущем? Место захоронения украинских радиоактивных отходов, площадка для научных исследований и заповедник одновременно ‒ такое будущее для ЧАЭС предлагают чиновники и эксперты. Как утверждает руководство зоны отчуждения, иностранные компании уже готовы инвестировать в строительство солнечных электростанций. Сейчас на территории зоны полноправным хозяином стала дикая природа.

Еще десятилетие назад основные бюджетные расходы, связанные с Чернобылем, шли на поддержание инфраструктуры в зоне отчуждения, на завершение вывода из эксплуатации, а также на льготы ликвидаторам и пострадавшим от аварии. Но даже эти направления страдали от недофинансирования. Масштабные проекты по ликвидации аварии, обращение с отходами, строительство нового укрытия были только на бумаге. Правительство времен Виктора Януковича и вовсе взялось сокращать льготы чернобыльцам и местным жителям, пострадавшим от аварии, чем вызвало протесты.

Но осенью прошлого года достроили новый безопасный конфайнмент, надвинутый на старый саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. И после этого государство обратило внимание на то, что в зоне восстановилась дикая природа в масштабах чуть ли не самых больших на украинском Полесье. Раньше это воспринимали как побочный эффект радиационного заражения территории и ограниченного доступа людей в Чернобыльскую зону.

В начале апреля начал работать Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, и исследование дикой природы стало одним из основных приоритетов правительственной политики по Чернобыльской зоне, заявил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Сейчас влияние человека ограничено, поэтому сюда вернулись краснокнижные виды растений и животных

«Зона изменилась, прежде всего, с точки зрения природы, которая здесь почти полностью восстановилась. Оказалось, что человеческое воздействие более вредно для природы, чем последствия аварии на ЧАЭС. Сейчас же влияние человека ограничивается вахтовым городком (город Чернобыль, где живут ликвидаторы и работает части предприятий) и промышленными объектами. Поэтому сюда вернулись краснокнижные виды растений и животных. Статус заповедника и последние изменения законодательства позволяют украинским и иностранным ученым работать в зоне отчуждения по более понятным правилам», ‒ уточняет руководитель ГАЗО.

Журналисты Радіо Свобода в зоне отчуждения неоднократно встречали с диких животных. Некоторые из них не боятся людей, потому что не соприкасаются с проявлениями человеческой агрессии.

Сооружение нового безопасного конфайнмента (НБК), который защитил окружающую среду от распространения радиации с четвертого энергоблока ЧАЭС минимум на 100 лет, открыло новую эпоху в использовании зоны отчуждения, отмечали украинские чиновники, в частности, президент Украины Петр Порошенко, открывая арку НБК после ее надвижения на разрушенный реактор.

Теперь можно говорить не только о ликвидации последствий аварии, а о других видах деятельности в зоне – они стали более безопасными. Уровень радиации вокруг НБК заметно уменьшился после надвинутой арки, утверждают работники зоны. В этом убедилось и Радіо Свобода во время последнего посещения ЧАЭС.

В 2016 году съемочная группа Радіо Свобода стала первой за более чем два десятилетия, которая попала в несколько помещений четвертого энергоблока – тогда еще накрытого старым саркофагом, – и последней, которая побывала там до надвинутой арки НБК.

Парк солнечной энергетики

Сейчас одно из основных направлений использования зоны ‒ обращение с радиоактивными отходами. Причем речь идет не только о возникших после аварии на ЧАЭС, но и об отработанном ядерном топливе работающих украинских АЭС, объясняет Виталий Петрук.

«Завершается строительство инфраструктурных объектов, которые поддерживаются международным сообществом. Это новый безопасный конфайнмент (сейчас идет его подготовка к эксплуатации ‒ ред.), а также хранилище отработанного ядерного топлива. Строительство комплекса «Вектор», где должны храниться радиоактивные отходы украинского происхождения, тоже на финальной стадии», ‒ говорит чиновник.

Еще одним важным направлением использования зоны отчуждения стало развитие альтернативной энергетики, признает Виталий Петрук. Если раньше речь шла об использовании альтернативных источников для нужд ликвидаторов или о выращивании биомассы для использования в энергетике, то сейчас правительство способствует развитию проекта «Чернобыль Солар» (Chornobyl Solar) ‒ созданию солнечных электростанций в зоне с использованием иностранных инвестиций.

Сейчас две трети территории зоны стали биосферным заповедником, еще около трети ‒ это 10-километровая зона, территория ЧАЭС и другие промышленные площадки, а также наиболее загрязненные территории возле них. Именно здесь для солнечных парков отобрали бывшие сельхозугодья, которые занимают около 1% площади всей Чернобыльской зоны.

Более 50 компаний готовы инвестировать в солнечную энергетику

«К нам обратилось более 50 компаний, готовых инвестировать в солнечную энергетику, и сейчас мы согласовываем все детали с «Укрэнерго», чтобы это был целостный проект», ‒ сообщил Виталий Петрук.

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения утверждают, что вначале речь пойдет о солнечных мощностях объемом 350 МВт, для которых используют имеющиеся действующие трансформаторы и распределительные сети на промышленной площадке ЧАЭС. Если понадобится больший объем генерации ‒ надо будет строить новые трансформаторные подстанции, признают чиновники.

Для сравнения, 350 мегаватт ‒ это почти десятая часть мощности, которую давала ЧАЭС в 1986 году. По подсчетам специалистов, уже в ближайшие годы солнечная энергетика в зоне могла бы достичь одной четверти мощности ЧАЭС до аварии.

В Украине отсутствует целостная политика по Чернобылю и ядерной отрасли ‒ экологи

Экологи, представители различных природоохранных организаций критикуют идеи хранения в Чернобыле отходов с других АЭС Украины. Но в этом проекте есть политическая составляющая ‒ это признают и чиновники, и часть украинских депутатов. Сейчас Украина вывозит отходы в Россию и платит ей за хранение. В стране до сих пор нет целостной политики по ядерной безопасности и полного цикла в ядерной энергетике, утверждает президент Национального экологического центра Украины Ярослав Мовчан. По его мнению, украинская власть не понимают реальной стоимости производства электроэнергии на АЭС. Поскольку учитывать надо и вред для окружающей среды при производстве ядерного топлива, и расходы при его утилизации.

Кроме того, даже радиоактивные отходы, которые возникли в зоне вследствие аварии, недостаточно защищены и могут быть источником дальнейшего распространения радиации, утверждает президент НЭЦУ Ярослав Мовчан.

Не решены вопросы отходов в зоне: и чернобыльских, и тех, которые хранятся на украинских АЭС

«У государства нет стратегического видения зоны с точки зрения максимального уменьшения выноса из нее радионуклидов, с точки зрения ее барьерной функции. Определенный положительный шаг в этом направлении ‒ создание заповедника. Вместе с тем не решены окончательно вопросы отходов в зоне: и собственно чернобыльских, и тех, которые хранятся на украинских АЭС. Эти проблемы надо решать уже сейчас, потому что дальше они будут только нарастать», ‒ предупреждает эколог.

По словам главы НЭЦУ, украинская власть и ученые даже через 31 год после аварии не понимают в полной мере ее последствий для природы и человека, в частности речь идет о мутагенном воздействии на живые организмы. Он упоминает и о том, что с советских времен в Украине оперируют ложными, по мнению экологов, цифрами погибших в результате катастрофы. Реальное количество прямых жертв аварии значительно большее, однако у государства нет точных подсчетов, признает Ярослав Мовчан.

В то же время в зоне отчуждения говорят о наличии эффективной государственной стратегии обращения с радиоактивными отходами.

Радиационный фон уменьшился в тысячу раз ‒ ликвидатор и автор книг о Чернобыле

Сергей Мирный, ликвидатор аварии на ЧАЭС и автор научных и художественных книг о катастрофе, в 1986 году работал руководителем подразделения радиационной разведки. По его словам, за три десятилетия зона очень изменилась.

Уровень радиации в самой загрязненной части, в «Рыжем лесу», уменьшился ровно в тысячу раз

«Зона отчуждения очень изменилась. Пожалуй, самый интересный и один из самых точных фактов, который об этом свидетельствует, ‒ это то, что уровень радиации по сравнению с тем, что я мерил летом 1986 года в самой загрязненной части, в «Рыжем лесу», уменьшился ровно в тысячу раз. Когда я там определял десятки рентген в час, сейчас там в тех же местах, наиболее загрязненных, можно найти десятки миллирентген в час. Такое уменьшение уровня загрязнения ‒ это колоссальное достижение в ликвидации последствий аварии».

По мнению Сергея Мирного, центральная часть зоны для активного использования потеряна навсегда, однако ее юг и восток местами уже имеют уровни радиации, которые не отличаются от доаварийных. В то же время опасность для человека несет не только общий уровень радиации, который в зоне ежегодно уменьшается, а распространение наиболее опасных радиоактивных изотопов, поэтому большинство исследователей говорят о том, что о безопасном повторном заселении зоны отчуждения говорить не стоит.

Вместе с тем, Сергей Мирный указывает на тот факт, что в зону отчуждения растет поток официальных туристов (в зоне их называют «посетителями», из-за запрета туристических поездок в зону, которая действовала определенный период ‒ ред.).

Посещаемость зоны ‒ просто огромная. В прошлом году там побывало около 40 тысяч посетителей со всего мира

«Посещаемость зоны ‒ просто огромная. В прошлом году, по оценкам специалистов, там побывало около 40 тысяч посетителей со всего мира, и они в восторге от этого. Надо понимать, что зона ‒ самое посещаемое место Украины. Это наш бренд и его надо использовать, и положительно подавать, ‒ признает Мирный. ‒ Чернобыльский туризм в его нынешнем состоянии, когда он становится международным, приносит около 100 миллионов долларов иностранных инвестиций в Украину в год. Не в виде каких-то договоров, когда кому-то что-то надо давать, а просто люди, которые приезжают увидеть Чернобыль, привозят и тратят эти деньги в Украине».

В то же время по официальным данным, за последний год в Чернобыле количество туристов удвоилось ‒ выросло с 16 тысяч до более чем 30 тысяч в год. Есть даже специализированные турфирмы, сотрудничающие с ГАЗО и популяризирующие туры в Чернобыль.

Евгений Гончаренко, сотрудник зоны отчуждения, сопровождающий группы посетителей, говорит, что это достаточно специфическая группа туристов, которая вряд ли будет стремительно расти.

Туристическая привлекательность зоны преувеличена

«Так называемая туристическая привлекательность зоны преувеличена. Определенное количество людей в мире ею интересуется. Но это не тот поток, который отправляется каждый год к египетским пирамидам или Эйфелевой башне в Париже. Изменит ли появление заповедника туристическую привлекательность? Вряд ли мы увидим существенные изменения», ‒ признает гид.

По словам Гончаренко, существует достаточно постоянная категория посетителей зоны. Так, часть из них интересуется этнографией и природой этого региона Полесья, но большинство приезжают ради заброшенного города Припяти, который «навсегда остался в СССР», и ради Чернобыльской АЭС, которая это вызвала.

Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года привела к одному из крупнейших в мире выбросов радиации. Это стало причиной массового радиационного загрязнения территорий, с которых выселили около 200 тысяч человек. Зона отчуждения охватила часть территорий Киевской и Житомирской областей в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. Точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.