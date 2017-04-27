Пользователи YouTube фиксировали выпавший в Крыму снег, последствия непогоды и высокие цены на парковку.

Пользователь Alex Tkachoff запечатлел на видео последствия аномальной погоды в Крыму. 23 апреля на полуострове выпал снег, покрывший цветы и деревья.

Пользователь tata vau сняла более заснеженные виды Крыма.

Печальным последствием непогоды стали многочисленные ДТП. Одно из них случилось на дороге в Симферополе. Пользователь Василий Петренко снял такое происшествие.

Пользователь Ян Ларос опубликовал видео последствий шторма в Севастополе. На пляже пользователь обнаружил мертвых дельфинов.

«Отправились собирать для дочки креветок для аквариума, а обнаружили двух мертвых дельфинов. Учитывая что прошли мы метров 400 и даже на таком небольшом расстоянии мертвых дельфинов оказалось две особи, страшно предположить, сколько их погибло в итоге. Скорее всего, это последствия сильнейшего шторма в Крыму, который бушевал почти сутки. Но также не исключено, что причиной гибели дельфинов стали сети», ‒ говорится в описании к видео.

Пользователь Капитан Крым опубликовал видео, снятое в аэропорту Симферополя. Автор сосредоточился на ценах на парковку. По его словам, один час парковки здесь стоит 200 рублей. «Честно говоря, драконовская цена. Потому что за 200 рублей можно возле Кремля запарковаться», ‒ возмутился пользователь.