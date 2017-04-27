Пять европейских энергетических концернов инвестируют почти 5 миллиардов евро в проект «Северный поток-2», которым полностью владеет Россия. О последствиях такого решения пишет в своей колонке журналист польской газеты Rzeczpospolita. Лишь половина стран Евросоюза осознает масштабы российской угрозы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чешским исследовательским центром «Европейские ценности». Единства не хватает и руководству стран Восточной Европы, которым не хватило смелости осудить притеснения гомосексуалистов в Чечне, убежден публицист Максим Эристави.

Трудно понять, почему пять энергетических концернов из стран Евросоюза ‒ Германии, Франции, Австрии и Нидерландов ‒ согласились потратить по 950 миллионов евро на российский газопровод. Об этом в блоге на страницах польской газеты Rzeczpospolita пишет журналист, которая специализируется на экономике, Ивона Трусевич. Она цитирует председателя совета директоров французской компании Engie, который радовался соглашению с «друзьями из «Газпрома».

По словам автора, в настоящее время экспертов интересует вопрос: что должна была пообещать западному бизнесу Россия в обмен на такое «великодушие». На ум приходит единственное, пишет Трусевич: очень дешевый газ вместе с допуском к богатым российским месторождениям.

Жадность и близорукость фирм из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов много дает россиянам, а Евросоюзу может дорого стоить

«Жадность и близорукость фирм из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов, даже если в конце концов не дойдет до расширения «Северного газопровода», много дает россиянам, а Евросоюзу может дорого стоить», ‒ убеждает Трусевич. Автор далее поясняет: восемь стран восточной и центральной Европы выступают против инвестиций в «Северный поток-2», тогда как западные поддерживают своих «друзей и «Газпрома».

Таким образом Кремль реализует политический сценарий ‒ разделить и поссорить Евросоюз изнутри. Более того, в результате развития «Северного потока-2» рынок стран-членов станет довольно зависимым от российских труб, пишет журналист.

Россияне полностью владеют компанией «Северный поток-2» и получат 5 миллиардов евро от западных фирм. Страны, по территории которых будет проходить газопровод, будут иметь ограниченные возможности остановить проект. Благодаря «Северному потоку-2» в конце 2019 года Россия сможет не продолжать контракт на транзит газа по территории Украины, аналогичное может произойти и с транзитом через Польшу.

«Газовое оружие ‒ эффективное средство для наказания непокорных. Кремль применяет его годами как против балтийских стран, так и против Украины или Польши», ‒ отмечает Трусевич.

Сплотить европейские усилия в борьбе против российской агрессии может следующая немецкая правящая коалиция, считает директор пражского исследовательского центра «Европейские ценности» Якуб Янда. В своем блоге на сайте аналитического центра Atlantic Council автор подводит итоги проведенного недавно исследования о восприятии российской угрозы странами-членами Европейского союза.

Согласно результатам, почти половину стран Европы беспокоит российская пропаганда. Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Швеция, Финляндия, Чешская республика, Германия, Польша, Нидерланды, Франция, Италия и Дания участвуют как минимум в одном союзном проекте, борющемся с дезинформацией.

Наиболее благосклонной к Кремлю является Италия, которая ветировала расширение санкций против России после очередной волны жестокости в Сирии. Однако первое место в списке «друзей России» может вскоре занять Франция, пишет Янда, если после выборов у Москвы будет чрезвычайно влиятельный союзник в Париже.

А вот первой группе стран явно не хватает лидера, считает аналитик. Великобритания переживает выход из Евросоюза, Германия до сих пор опасается занять откровенно агрессивную позицию в отношении России, а Польша теряет шансы на региональное лидерство из-за «неконструктивного поведения правительства». Изменить ситуацию может Берлин после парламентских выборов: либо отменить санкции, либо продолжить линию Ангелы Меркель и «стать главным защитником либерального мирового порядка».

Осудить притеснения гомосексуалистов в Чечне призвал соучредитель Hromadske International Максим Эристави на страницах американского издания The Washington Post. Активисты из самых отдаленных уголков, от Сан-Франциско до Лондона и Амстердама вышли с демонстрациями солидарности, пишет автор.

А вот ближайшие соседи ‒ страны Восточной Европы ‒ отреагировали «ужасающим молчанием», пишет Эристави. «Это не только скандальное поражение морального суждения. Это еще и политическая близорукость», ‒ утверждает автор, приводя примеры Польши, Литвы, Грузии и Украины.

Тем, кто гордо говорит о «цивилизационной войне» против зверской программы «традиционных ценностей», никто не поверит, если они не научатся следовать основным ценностям человечества и простому сочувствию

На прошлой неделе, напоминает публицист, Украина получила символическую победу в Международном суде в Гааге ‒ там судьи поддержали жалобы Киева на нарушение Россией прав национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Украинские чиновники, политики и гражданское общество праздновали триумф. «Однако их показательный отказ обратить внимание на ужасающее нарушение прав человека в Чечне отдает лицемерием», ‒ считает журналист.

Отказ политических и культурных лидеров Восточной Европы осудить преступления против человечества в России ‒ свидетельство их политической незрелости, пишет автор. «Тем, кто гордо говорит о «цивилизационной войне» против зверской программы «традиционных ценностей» российского президента Владимира Путина, никто не поверит, если они не научатся следовать основным ценностям человечества и простому сочувствию. Время Восточной Европе встать на правильную сторону истории», ‒ призывает Эристави.