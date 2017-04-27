Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов получил престижную американскую награду «Свобода писать» от членской организации выдающихся писателей и редакторов PEN America (2017 PEN/ Barbey Freedom to Write Award). Церемония награждения состоялась во вторник на ежегодном литературном праздновании в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Награду от имени Олега Сенцова принимала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Олег Сенцов, ярый критик вторжения России в Украину и аннексии Крыма, отбывает 20-летний срок в сибирской колонии после ареста по обвинению в терроризме. Режиссер был задержан и осужден с нарушением международного права, и эти действия были осуждены правозащитными группами как фабрикации российского правительства с намерением заглушить инакомыслие.

Он говорит, что хуже всего было удушение: пакет на голову, затем буквально один глоток кислорода ‒ и пытки продолжаются

В своей речи Наталья Каплан рассказала о том, как ее брат доставлял еду, воду и медикаменты украинским военным подразделениям, которые были заблокированы во время вторжения российских военных в Крым, как помогал украинцам во время эвакуации с полуострова.

После этого она вспомнила о задержании кинорежиссера и пытках, которые к нему применялись.

«Он говорит, что хуже всего было удушение: пакет на голову, который блокирует доступ воздуха, пока человек почти теряет сознание, а затем буквально один глоток кислорода ‒ и пытки продолжаются», ‒ сказала сестра заключенного.

Наталья Каплан принимает награду «Свобода писать» (2017 PEN/Barbey Freedom to Write Award) от имени Олега Сенцова. Нью-Йорк, 25 апреля 2017 года

Наталья Каплан также рассказала о том, как Олег начал создавать фильмы, и вспомнила о пяти сценариях, написанных в тюрьме, которые, по его словам, «выйдут тогда, когда выйдет он». Она описала тяжелые условия российской тюрьмы, но отметила, что Сенцов не сдастся и не признает вину.

Я сижу в тюрьме и, как любому заключенному, мне трудно отвечать на простой детский вопрос: «Папа, когда ты вернешься?

«Мы не должны забывать о нем и не должны терять надежду», ‒ призвала Каплан. Она также подчеркнула, что Олег Сенцов ‒ один из 44 украинцев, заключенных в России. По ее словам, кинорежиссер очень беспокоится о судьбе своих собратьев в тюрьмах и просит не забывать о них.

Во время церемонии также озвучили письмо Олега Сенцова из тюрьмы. Его зачитал режиссер, актер и писатель Алан Камминг.

«Тюрьма ‒ это мясорубка человеческих судеб, попав в которую, перестаешь верить в справедливость, но не перестаешь за нее бороться», ‒ пишет Сенцов. Письмо завершается словами о борьбе украинцев, которая все еще продолжается даже после окончания Майдана: «А я сижу в тюрьме и, как любому заключенному, мне трудно отвечать на простой детский вопрос: «Папа, когда ты вернешься?».

Начиная с 1987 года, PEN Америка почтила более 50 авторов по всему миру. Из 41 автора, находившегося в тюрьме на момент получения награды, 37 были освобождены частично из-за внимания и давления, создаваемого наградой, сообщает PEN America.

Олег Сенцов является источником вдохновения для всех, кто осмелится бросить вызов властям

«Награда является напоминанием о высокой цене, которую писатели платят, чтобы говорить в тех обществах, где свобода слова не соблюдается, ‒ отмечает Питер Барби, владелец американского издания Village Voice и директор благотворительного фонда Эдвина Барби, который спонсирует награду. ‒ В то время, когда мы вспоминаем как необходимость, так и риски, которые сопровождают инакомыслие, Олег Сенцов является источником вдохновения для всех, кто осмелится бросить вызов властям. Мы призываем российское правительство немедленно его освободить».