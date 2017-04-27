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Политика

«Граница дружбы и мира»: может ли Украина рассчитывать на Беларусь?

Президент Украины Петр Порошенко (п) и президент Беларуси Александр Лукашенко, Чернобыль, 26 апреля 2017 года

В тридцать первую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции к новому защитному укрытию приехали президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко. Говорили о том, как компенсировать ущерб, который 26 апреля 1986 года катастрофа нанесла всему миру. Лукашенко заверил, что Украина может рассчитывать не только на опыт Беларуси в восстановлении пораженных земель, но и на политическую поддержку.

Чернобыльская катастрофа поразила почти десятую часть украинских земель и сказалась на жизнях 3 миллионов человек, из них 500 тысяч ‒ дети. В 1986 году ликвидаторы спасали население ценой собственного здоровья и жизни. Сейчас роль защитника перенял новый конфайнмент, который должен отгораживать уже неактивный 4-й атомный реактор в течение 100 лет.

«Хотел бы высказать слова благодарности 40 международным партнерам. Именно при их поддержке новый безопасный конфайнмент накрыл старый саркофаг. В ноябре текущего года мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию. Это позволит безопасно проводить работы внутри», ‒ сказал Петр Порошенко, стоя перед защитным укрытием.

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко



Беларусь готова помочь восстановить пораженные радиацией украинские территории, заявил Александр Лукашенко. Сейчас Киев разрабатывает новую стратегию по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а в Беларуси с 1988 года уже действует Полесский радиационно-экологический заповедник, сказал он. И попытки нейтрализовать последствия аварии дали серьезный толчок внедрению инновационных методов в агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве Беларуси, добавил он.

«Мы научились жить и работать на тех землях, которые ранее казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой сфере», ‒ сказал Лукашенко, предлагая консультации белорусских аграриев, ученых и врачей.



«Граница добрососедства»

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина сейчас находится в состоянии необъявленной войны и стремится вернуть контроль над аннексированным Крымом и оккупированной частью Донбасса. Киев рассчитывает на поддержку Беларуси, сказал он.

Лукашенко, по словам Порошенко, заверил, что «никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины». Киев-Минск ‒ это «ось добра, дружбы и мира», сказал президент Украины.

Кто нас может разделить? Никто. Мы будем работать только во имя мира
Александр Лукашенко

«Украино-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства и, подчеркиваю, границей мира. Никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», ‒ заявил Порошенко.

Александр Лукашенко же заявил, что следует прекратить «выяснения отношений с оружием и междоусобицы». И заверил, что Беларусь своей политикой не подвергнет Украину опасности.

«Кто нас может разделить? Никто. Даже не говорите, что мы можем иначе. Мы родные люди. Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе ‒ помочь обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем ‒ вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели», ‒ сказал Лукашенко.

Президент Украины Петр Порошенко (п) и президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко (п) и президент Беларуси Александр Лукашенко

Украина и Беларусь, безусловно, имеют исторически очень много общего. Однако риторика Александра Лукашенко напоминает советские лозунги о восточнославянском братстве, говорит политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Поэтому и значение ее не стоит преувеличивать, считает эксперт.

Наши опасения связаны с использованием российской армией территории Беларуси
Владимир Горбач

«Украина, конечно, не ожидает и не рассматривает угрозы со стороны самой Беларуси или ее народа. В основном наши опасения в белорусском контексте связаны с использованием белорусской территории российской армией. А давать гарантии от этого ни Лукашенко, ни Беларусь не могут», ‒ комментирует Горбач для Радіо Свобода.

Владимир Горбач

Владимир Горбач

После заявления и возложения цветов к монументу героев-ликвидаторов Петр Порошенко и Александр Лукашенко вылетели в Беларусь, чтобы пообщаться с жителями приграничных сел, которые больше всего пострадали от Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

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