В тридцать первую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции к новому защитному укрытию приехали президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко. Говорили о том, как компенсировать ущерб, который 26 апреля 1986 года катастрофа нанесла всему миру. Лукашенко заверил, что Украина может рассчитывать не только на опыт Беларуси в восстановлении пораженных земель, но и на политическую поддержку.

Чернобыльская катастрофа поразила почти десятую часть украинских земель и сказалась на жизнях 3 миллионов человек, из них 500 тысяч ‒ дети. В 1986 году ликвидаторы спасали население ценой собственного здоровья и жизни. Сейчас роль защитника перенял новый конфайнмент, который должен отгораживать уже неактивный 4-й атомный реактор в течение 100 лет.

«Хотел бы высказать слова благодарности 40 международным партнерам. Именно при их поддержке новый безопасный конфайнмент накрыл старый саркофаг. В ноябре текущего года мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию. Это позволит безопасно проводить работы внутри», ‒ сказал Петр Порошенко, стоя перед защитным укрытием.





Беларусь готова помочь восстановить пораженные радиацией украинские территории, заявил Александр Лукашенко. Сейчас Киев разрабатывает новую стратегию по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а в Беларуси с 1988 года уже действует Полесский радиационно-экологический заповедник, сказал он. И попытки нейтрализовать последствия аварии дали серьезный толчок внедрению инновационных методов в агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве Беларуси, добавил он.

«Мы научились жить и работать на тех землях, которые ранее казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой сфере», ‒ сказал Лукашенко, предлагая консультации белорусских аграриев, ученых и врачей.

​



«Граница добрососедства»

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина сейчас находится в состоянии необъявленной войны и стремится вернуть контроль над аннексированным Крымом и оккупированной частью Донбасса. Киев рассчитывает на поддержку Беларуси, сказал он.

Лукашенко, по словам Порошенко, заверил, что «никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины». Киев-Минск ‒ это «ось добра, дружбы и мира», сказал президент Украины.

Кто нас может разделить? Никто. Мы будем работать только во имя мира

«Украино-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства и, подчеркиваю, границей мира. Никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», ‒ заявил Порошенко.

Александр Лукашенко же заявил, что следует прекратить «выяснения отношений с оружием и междоусобицы». И заверил, что Беларусь своей политикой не подвергнет Украину опасности.

«Кто нас может разделить? Никто. Даже не говорите, что мы можем иначе. Мы родные люди. Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе ‒ помочь обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем ‒ вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели», ‒ сказал Лукашенко.

Украина и Беларусь, безусловно, имеют исторически очень много общего. Однако риторика Александра Лукашенко напоминает советские лозунги о восточнославянском братстве, говорит политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Поэтому и значение ее не стоит преувеличивать, считает эксперт.

Наши опасения связаны с использованием российской армией территории Беларуси

«Украина, конечно, не ожидает и не рассматривает угрозы со стороны самой Беларуси или ее народа. В основном наши опасения в белорусском контексте связаны с использованием белорусской территории российской армией. А давать гарантии от этого ни Лукашенко, ни Беларусь не могут», ‒ комментирует Горбач для Радіо Свобода.

После заявления и возложения цветов к монументу героев-ликвидаторов Петр Порошенко и Александр Лукашенко вылетели в Беларусь, чтобы пообщаться с жителями приграничных сел, которые больше всего пострадали от Чернобыльской катастрофы в 1986 году.