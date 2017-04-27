Брюссель ‒ «безвиз» у Украины почти «в кармане»: послы государств-членов ЕС в Брюсселе ‒ Комитет постоянных представителей ‒ поддержали предоставление украинцам безвизового режима. Теперь этот жест со стороны объединенной Европы осталось утвердить только европейским министрам, и после публикации в официальном журнале ЕС украинцы смогут посещать государства Шенгена с одним лишь биометрическим паспортом. Как говорят эксперты, этим шагом ЕС подтвердил, что доверие к Украине растет, а европейцы умеют держать слово.

Нынешнее решение европейских дипломатов об отмене виз для украинцев ‒ это логическое продолжение договоренностей, достигнутых между Европейским Сообществом, и поддержки «безвиза» в Европарламенте в начале апреля.

О поддержке этого шага со стороны европейских послов при ЕС президент Украины Петр Порошенко узнал на Чернобыльской АЭС, где в то время проходили мероприятия к годовщине катастрофы.

«Только что Совет Евросоюза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты», ‒ заявил он. ‒ Сейчас осталось решение Совета Евросоюза на уровне министров, и процесс завершен».

Теперь осталось подтвердить это, как говорит украинский президент, «историческое решение», Совету ЕС, что ожидается ориентировочно 11 мая. Далее ‒ торжественное подписание визового режима готовят в Европарламенте на 17 мая. И тогда останется дождаться публикации в официальном журнале ЕС ‒ и, собственно, начало действия «безвиза» ожидается где-то в середине июня.

Для Крыма реформы интереснее, чем «безвиз» ‒ эксперт

По мнению исполнительного директора общественной организации «Европа без барьеров» Ирины Сушко, украинцы приближаются к отмене виз по предусмотренному плану.

«Все это свидетельствует о том, что пока в планах ЕС и его институтов не появилось какого-то другого, более неотложного вопроса или какого-то чрезвычайного происшествия, которое смешало бы все карты. Это означает, что мы движемся в заданном порядке и темпе», ‒ говорит эксперт.

Удержать интерес крымчан можно только реформами

По мнению Ирины Сушко, жители аннексированного Крыма с одной стороны могут воспринять «безвиз» с завистью, с другой ‒ с желанием «вернуться в Украину». «Уровень интереса к этому событию и Украине в целом там повысился, но удержать этот интерес можно только постоянными реформами. А необратимым стремление людей с оккупированных территорий вернуться в Украину сделал бы прогресс в преодолении коррупции», – считает Сушко.

Заместитель директора Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса Роланд Фройденштайн отмечает, что без так называемого механизма остановки «безвиза», принятого недавно, добиться отмены виз для Украины не позволили бы Германия и Франция.

«Это только шаг в сближении Украины и ЕС, и его здесь воспринимают очень позитивно, признавая прогресс украинцев в реформах. Но позволил это сделать «механизм приостановления», который может возвращать визы, скажем, в случае кризисов или роста организованной преступности среди выходцев из тех или иных государств. Зато украинцы показали прогресс», ‒ говорит Фройденштайн.

Отмена виз покажет, что украинцы для ЕС ‒ партнеры, стоящие сотрудничества ‒ дипломат

По мнению бельгийского дипломата украинского происхождения Зенона Коваля, уверенное движение к внесению Украины в список государств, гражданам которых не нужны визы, означает, что ситуация вокруг Украины остаются в поле внимания Европейского союза.

Это признание того, что украинцы для ЕС являются партнерами

«Это признание того, что украинцы для ЕС являются партнерами, с которыми стоит работать. И что в нынешних обстоятельствах позиция Украины дает преимущества над противниками друзьям Украины внутри европейского содружества».

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может начать работать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, ‒ Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.