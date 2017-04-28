Второй путь для крымских абитуриентов

Выпускникам школ временно оккупированного Крыма нужно обратить внимание, что с 3 по 19 мая 2017 года можно подать документы для регистрации на дополнительную сессию ВНО (внешнего независимого оценивание), которое состоится с 3 по 12 июля. График проведения дополнительной сессии будет утвержден и обнародован в ближайшие дни. Вся необходимая информация есть на сайте УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования).

Чего нет на сайте УЦОКО – так это информации, что дети из временно оккупированного Крыма могут попасть на дополнительную сессию только в случае, если они проходят обучение дистанционно или экстерном. С дистанционным образованием в Украине довольно сложная ситуация, а вот c экстернатом ситуация меняется.

Крымчане могут попасть на дополнительную сессию, если они проходят обучение дистанционно или экстерном

Недавно Министерство образования и науки Украины разработало вместе с общественными организациями и приняло новое Положение об экстернате в общеобразовательных учебных заведениях (Приказ МОН №369 от 13.03.2017 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 28 марта 2017 за №416/30284). Чтобы получить аттестат, крымчанам нужно пройти непростой путь.

Для начала нужно понять, что «экстернат ‒ форма получения общего среднего образования, предполагающая самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение экстерном содержания учебных предметов определенного образовательного уровня и/ или за определенный класс в объеме, определенном соответствующим государственным стандартом общего среднего образования, и получение соответствующего документа об образовании».

В соответствии с пунктом 1 раздела II Положения об экстернате, он «организуется для лиц, которые по любым уважительным причинам (...проживание (пребывание) ... на временно оккупированной территории или на территории проведения антитеррористической операции (далее ‒ неконтролируемая территория)... не могут посещать учебные занятия в общеобразовательном учебном заведении».

Итак попробуем пройти этот путь.

Сдать экстернат можно в любом заведении, никто не вправе вам в этом отказывать

Сначала нужно выбрать учебное заведение, в котором планируете проходить экстернат. Сдавать экстернат можно в любой школе Украины, но Министерство образования и науки Украины рекомендует определенный перечень заведений: школы, которые осуществляют обучение учеников с оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей ‒ Школы для экстернов.

Еще раз подчеркиваю: сдать экстернат можно в любом заведении, никто не вправе вам в этом отказывать.

Дальше в выбранное заведение нужно подать заявление – только в письменном виде. Заявление принимается от совершеннолетнего лица или родителей (одного из родителей) ребенка или других его законных представителей. Срок подачи заявления не ограничен, его можно подать в течение календарного года. Заявление можно подать в электронном варианте, отсканировав написанное от руки заявление и отправив по электронной почте или факсу. Также к заявлению нужно предоставить документ (копию), который идентифицирует личность и подтверждает его проживание на временно оккупированной территории (украинский паспорт или свидетельство о рождении, документы родителей, вместе с которыми живут, с крымской пропиской и т.д.).

После подачи заявления руководитель учреждения издает приказ о зачислении. С этого момента ребенок становится экстерном и, в соответствии с Положением, экстерн имеет право:

получать необходимые консультации педагогов в рамках учебного времени;

бесплатно пользоваться учебниками, учебными пособиями и другой литературой библиотечного фонда;

участвовать во внешнем независимом оценивании на общих основаниях.

В связи с тем, что Украина не признает никаких документов, которые выдает оккупационная власть, экстерну нужно заполнить Образовательную декларацию ‒ документ, в котором фиксируются предметы, по которым учился экстерн. Образовательную декларацию заполняют со слов, но можно предоставить и копии документов, полученных в школе. Однако они не влияют на оценки, ведь практически по всем предметам будет просто записано «аттестован». А по четырем предметам нужно здать годовое оценивание и ГИА.

В украинской системе образования отсутствуют негативные оценки

После этого начинается основное. Совместно с администрацией учебного заведения создается график сдачи годового оценивания и Государственной итоговой аттестации. Порядок, форму и сроки проведения оценки экстернов утверждает руководитель учебного заведения. Годовое оценивание состоит из таких учебных предметов: украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение. ГИА состоит из украинского языка и математики, а также еще по одному предмету, который будет выбирать педагогический совет школы. Это может быть зарубежная литература, иностранный язык, история Украины, всемирная история, правоведение, география, биология, химия, физика, информатика, язык национального меньшинства для общеобразовательных учебных заведений с обучением или изучением такого языка и интегрированный курс литературы.

Нужно помнить еще одно: в украинской системе образования отсутствуют негативные оценки.

Но это путь получения только свидетельства о базовом образовании, а нужно еще и получить аттестат. Положение об этом пишет кратко: «Экстерн имеет право на проведение оценки уровня его знаний за один или более лет обучения в пределах одного или нескольких образовательных уровней (начального, базового или полного общего среднего образования) в течение одного учебного года. ...Годовое оценивание уровня учебных достижений экстернов за курс старшей школы проводится одновременно за 10 и 11 классы». То есть одновременно экстерн начинает сдавать годовые оценки за 10-11 классы.

Нужно получить годовые оценки по всем предметам – а их около 18

И вот здесь, как говорят, «печалька» – нужно получить годовые оценки по всем предметам, которые будут в приложении к аттестату, а их около 18. Процедура получения годового оценивания аналогична предыдущей: определяется график проведения оценивания и... сдаются предложенные предметы. Нужно обратить внимание, что форму сдачи годового оценивания и государственной итоговой аттестации определяет администрация заведения.

Ну вот и весь тернистый путь, который нужно пройти для получения возможности сдать ВНО, получить украинский аттестат и принять участие в конкурсе в украинские высшие учебные заведения.

И последнее. Если оценки среднего балла аттестата ВНО не удовлетворяют, всегда остается возможность поступить через Образовательные центры «Крым ‒ Украина» (алгоритм поступления можно посмотреть на сайте ЦГП «Альменда»).

Олег Охредько, эксперт, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда»

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