Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Российская певица, которой запрещено участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» этого года, даст концерт в аннексированном Крыму в тот же день, в который музыкальный турнир начнется в Киеве

«Запрещенная» российская певица выступит в Крыму с началом Евровидения», – пишет британская газета The Guardian. «Российская певица, которой запрещено участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» этого года, даст концерт в аннексированном Крыму в тот же день, в который музыкальный турнир начнется в Киеве. Украинские власти запретили въезд Юлии Самойловой в страну, потому что она поехала в Крым без получения разрешения украинского правительства. Россия аннексировала Крым в 2014 году, что не было признано на международном уровне. Тысячи россиян ежемесячно отправляются в Крым через Москву, но это является нарушением украинского законодательства и предусматривает трехлетний запрет (на въезд – КР). Украина обвинила Россию в преднамеренной провокации при отборе Самойловой, которая ранее выступала с концертом в Крыму, и знала, что рискует подвергнуться запрету. Европейский вещательный союз, который организовывает Евровидение, критиковал Киев за это решение, но предложил России отправить другого артиста или соревноваться через спутниковую связь. Вместо этого Москва решила не участвовать. Теперь выяснилось, что Самойлова даст концерт в Севастополе 9 мая, в день первого полуфинала «Евровидения». Это также День Победы, который знаменует собой триумф Советского Союза во Второй мировой войне и является одним из крупнейших празднеств в современной России. Самойлова, пользовавшаяся инвалидной коляской с детства, раскритиковала решение украинских властей и заявила, что планирует подать заявку на участие в конкурсе «Евровидение-2018».

«Несмотря на санкции, магазины Метро и Ашан открыты в Крыму», – видеорепортаж с таким заголовком опубликовало итальянское издание Il Sole 24 Ore. «Симферополь – погрузчики, автостоянки и даже знак. Почти все, как в Европейском Союзе. Но это Симферополь, город пребывающего под санкциями Крыма, где находится единственный международный аэропорт. Наличие немецкой сети Metro и французской Auchan вызвало много споров, поскольку предприятия действуют в рамках этих брендов на территории Крыма, аннексированного Россией и пострадавшего от европейских санкций, которые изолируют его на коммерческой основе. На этих кадрах – доказательство присутствия бренда Metro и полностью функционирующего склада. В компании говорят, что они не нарушают закон, потому что магазины в Крыму находятся в ведении их российских дочерних предприятий, которые не подпадают под действие санкций. Розничные торговцы также говорят, что продают только товары, производимые на территории Российской Федерации», – говорится в подводке к видео.

План, который обеспечил бы снабжение жителей Крыма электроэнергией, которую они когда-то получали из Украины, зашел в тупик

«Санкции «закоротили» российские планы по электричеству в аннексированном Крыму», – анализирует ситуацию на полуострове американское информагентство Reuters. «План России по строительству двух новых электростанций в Крыму стоимостью 1,3 млрд. долл. США был направлен на то, чтобы показать, что Москва может завершить проекты в области высоких технологий на аннексированном полуострове, несмотря на введение западных технических санкций. Но через два года после одобрения план, который обеспечил бы снабжение жителей Крыма электроэнергией, которую они когда-то получали из Украины, зашел в тупик, вызванный теми же санкциями, сообщили Reuters четыре источника, знакомые с планами. Электростанции были спроектированы для размещения газовых турбин, выполненных подразделением Siemens. Но немецкая инженерная фирма рискует нарушить санкции в случае их поставки. Источники говорят, что без турбин проект задерживается. Официальные лица Siemens всегда заявляли, что не планируют поставлять турбины. Россия изучила (возможности – КР) закупки турбин у Ирана, изменения конструкции для размещения турбин российского производства и использования турбин западного производства, уже находящихся в России. По словам источников, у каждой альтернативы были проблемы, из-за которых официальные лица и руководители не смогли договориться о том, как двигаться вперед. Эта сага показывает, что санкции оказывают реальное влияние на Россию, несмотря на официальные опровержения. Это также проливает свет на принятие решений при президенте Владимире Путине и тенденцию, по мнению людей, близких к Кремлю, делать грандиозные политические обещания, которые практически невозможно реализовать».

«Французы запустили в Ялте идею клуба друзей Крыма», – сообщает итальянское издание Тiscali. «Появилась французская идея создания клуба друзей Крыма: своего рода объединения вопреки санкциям, введенным ЕС из-за украинского кризиса, который начался после аннексии полуострова Россией. Место, выбранное для запуска инициативы – Ливадийский дворец. Этот маленький замок некогда был летней резиденцией последнего русского царя Николая II, а в 1945 году именно здесь состоялась Ялтинская конференция, и это здание стало домом Франклина Делано Рузвельта и других членов американской делегации, а в окружающем его саду теперь стоят памятники Сталину, Черчиллю и Рузвельту. Сегодня дворец является музеем, но его мало посещают из-за санкций. Жан-Пьер Томас, бывший казначей французской республиканской партии и экономический эксперт, близкий к Николя Саркози, рассказал французской прессе, как он видит свою задачу. «Первая миссия является культурной, потому что европейцы ничего не знают о Крыме, – пояснил он, – историки, интеллектуалы должны вспомнить, что Крым является мировым достоянием, и что каждый человек должен иметь возможность приехать сюда и увидеть то, что вы здесь видите».