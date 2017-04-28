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Антиалбанские протестующие в Македонии штурмовали парламент (видео)

Антиалбанские протестующие в Македонии штурмовали парламент (видео)
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В Македонии сторонники правящей партии «ВМРО-ДПМНЕ» ( «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство») штурмовали парламент в столице Скопье. Это произошло после того, как коалиция социал-демократов и этнических албанских партий выбрала спикером парламента этнического албанца. Корреспондент Радио Свобода в Скопье подтвердил, что протестующие сильно избили лидера социал-демократов Зорана Заева, главу предлагаемой коалиции, в которую входят этнические албанские партии, а также еще по меньшей мере одного депутата-этнического албанца.

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