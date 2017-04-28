Сто дней президентства Дональда Трампа стали поводом подвести некоторые итоги для американских комментаторов. По мнению некоторых из них, экономические шаги американского президента будут иметь неожиданный положительный эффект для Европы. Между тем британская обозреватель обращает внимание на быстрое скатывание двух восточноевропейских стран ‒ Польши и Венгрии ‒ на антидемократические и антиевропейские позиции, выставляющие Евросоюз посмешищем. А Московская англоязычная газета Moscow Times уже без смеха публикует размышления о том, почему назвать вещи своими именами ныне в России рискует разве что сибирская бабушка в традиционном платке. Ее 6-минутное видео под названием «Страна идиотов» собрало более 400 тысяч просмотров в интернете.

Кто же наконец скажет правду в глаза российскому обществу, спрашивает российская англоязычная газета Moscow Times. Оказывается, что кроме бабушки в платочке в сибирском городе Иркутске, и сделать это собственно некому. Героиней интернета стала пожилая женщина Валентина Николаевна, которая громко возмущалась тем фактом, что пешеходный переход был размечен не там, где заканчивался тротуар, а рядом, там, где еще был газон. «Страна идиотов» ‒ в сердцах кричала бабушка, когда к ней подошел местный житель, который стал транслировать ее «выступление» в сети Facebook. За считанные часы шестиминутное видео набрало 400 тысяч просмотров.

Говорила сибирская бабушка не только о переходе, но и на другие актуальные для России темы. Причем ее мастерству и грамотности речи мог бы позавидовать не один телевизионный ведущий. Бесстрашная бабушка имела свое мнение и о трудовой миграции, и о правительственной коррупции, и об отношениях с Америкой и о сложном прошлом своей страны. По мнению обозревателя московской газеты, это печально-комическое выступление очень показательно, ведь без цензуры мнение простых россиян не появляется в официальных СМИ.

Tim White Валентину в президенты! Русская бабушка становится культовым хитом из-за обоснованной критики своей страны!

Неожиданно для многих европейцев экономическая политика президента Дональда Трампа может стать толчком для европейской экономики, пишет комментатор в европейском издании газеты Wall Street Journal. «Они, конечно, этого не признают, но Дональд Трамп может стать причиной экономического бума в Европе, ‒ отмечает обозреватель. ‒ Более быстрые темпы экономического роста в США могут помочь с продажами европейским экспортерам, а уменьшение налогов и регуляторное давление может вывести континент из спячки».

Речь идет об экономических планах Трампа, обнародованных в среду. Они еще не приняты, но если это произойдет, то уменьшение корпоративных налогов с 35% до 15% в Америке заставит активизироваться и европейских политиков.

По мнению обозревателя, налогами дела могут не завершиться и европейским политикам придется конкурировать с лучшими условиями для бизнеса в США во многих отраслях. Особенно полезным для европейцев может быть планируемое уменьшение регуляторного давления на технологические отрасли, ведь здесь европейцы давно нуждаются в стимулировании развития конкуренции, ведь старые правила были хорошие разве что для старых монополий, вроде телекомов. Сейчас же реформы Трапма станут окном возможностей и для европейских реформаторов, убежден обозреватель.

Jon Hartley «Экономический вызов Трампа Европе»

Европа имеет не только экономические, но и политические проблемы, причем со стороны стран, которые еще не так давно пытались демонстрировать свою наибольшую приверженность европейским ценностям. Сейчас же, по словам политолога Джуди Демпси, Польша и Венгрия делают из Европы посмешище. В комментарии, который вмещает газета Washington Post, исследовательница европейского отделения Центра Каргнеги пишет, что когда восточноевропейские страны присоединились к Европейскому союзу, 1 мая 2004 года, казалось, что наконец-то Европа стала мирной, объединенной и свободной. Чувство облегчения имели как восточные, так и западные европейцы.

Но времена изменились, в Польше и Венгрии доминируют нелиберальные, антидемократические политические силы. Для обеих стран, кажется, важнее реализовывать политику силы и националистическую повестку дня даже в том случае, если они противоречат европейским ценностям. А Брюссель оказался неготовым к такому повороту событий.

Например, когда Европейская комиссия предупредила Польшу, что уменьшение независимости Конституционного суда несет системную угрозу для прав человека в Польше, то никаких серьезных действий ни со стороны Польши, ни со стороны ЕС не было. По мнению местных польских обозревателей, Еврокомиссия могла бы сделать гораздо больше, и даже польское общественное мнение это бы поддержало. Но Брюссель оказался беспомощным перед польскими политиками.

Подобная ситуация и в Венгрии, где глава правительства Виктор Орбан постепенно консолидирует в своих руках власть над СМИ, экономикой и судами. Он не согласен с распределением беженцев, строит стену на границе с Сербией. Орбан объявляет войну негосударственным организациям, пытается закрыть Центрально-Европейский университет, финансируемый финансистом и меценатом Джорджем Соросом.

Эти действия противоречат не только духу, но и букве европейских правил, поэтому, по мнению Джуди Демпси, ЕС, даже если Брюссель не хочет принимать жесткие меры, имеет другие инструменты, которые стоит задействовать. Например, остановить выделение структурных фондов, в случае Венгрии составляющих 4% ВВП. Это, по мнению обозревателей, дало бы правильный сигнал и политикам, и обществу.

Toni Michel Польша и Венгрия делают из Европы посмешище. Терпение #EPP относительно