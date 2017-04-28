Украина после 2019 года может потерять миллиардные поступления от транзита российского газа, если будет построен новый газопровод «Северный поток-2» (NordStream 2) по дну Балтийского моря.

На этой неделе России удалось согласовать с западными компаниями (англо-голландская Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкая Uniper&Wintershall) схему финансирования проекта на 10,32 миллиарда долларов. Дополнительные 50% обеспечит контролируемый российским правительством «Газпром».

Чиновники в ЕС предостерегают, что Европа увеличивает зависимость от российского газа и становится заложницей монополиста в руках Кремля

Оппоненты планов, в частности некоторые чиновники в ЕС и представители таких стран, как Швеция и Польша, предостерегают, что Европа увеличивает зависимость от российского газа и становится заложницей монополиста в руках Кремля, который не чурается использовать энергоснабжение для политического давления.

Украинские источники сообщают, что на переговорах в Вашингтоне 19 апреля руководителя компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева с министром энергетики США Риком Перри американская сторона «еще раз» выразила «категорический протест США против «Северного потока-2».

На строительство еще должны официально согласиться Дания, Швеция и Финляндия, территориальные воды которых будет затрагивать трубопровод.

Но в Германии и в других странах Европы на новые газопроводы из России смотрят как на экономическую выгоду.

Экономист Андерс Ослунд, который работает в Вашингтоне, критикует проект и говорит, что Украина потеряет ежегодно в пользу Германии 2 миллиарда долларов в виде платы за транзит. Ослунд также написал в Twitter: «Решение Европейской комиссии разрешить «Северный поток-2» означает, что ЕС отказывается от энергетического союза и энергетической безопасности».

Директор компании «Газпром» Алексей Миллер сказал агентству Reuters, что газопровод, строительство которого должно начаться в 2018 году, сократит расстояние транзита к пользователям в Германии на 2000 километров.

Маршрут «Северного потока-2» будет совпадать с уже существующим трубопроводом «Северный поток-1».

Миллер сказал, что контролируемая правительством российская компания готова транспортировать газ через украинские трубопроводы и в 2020 году, но речь пойдет о «значительно меньших объемах, возможно около 15 миллиардов кубометров в год для стран, граничащих с Украиной».

В 2016 году через Украину прошло 82,2 миллиарда кубометров российского газа, что было на 22,5% больше, чем в предыдущем.

Британская Financial Times пишет, что Брюссель пытается заключить соглашение с Москвой, чтобы трубопровода «Северный поток-2» касались ключевые принципы законов ЕС, которые гарантировали бы прозрачное использование трубопровода, недискриминационную ценовую политику, доступ третьих сторон, а также размежевание поставок и транзита газа.