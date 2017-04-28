Брюссель ‒ Реформы в Украине на фоне войны на Донбассе: об этом шла речь в Европарламенте и нескольких ведущих брюссельских аналитических центрах 27 апреля. Официальный Киев утверждает, что война «крадет» время, которое могло быть использовано на реформы. Между тем евродепутаты и некоторые дипломаты призывают весь Евросоюз не ждать, а более действенно реагировать на ситуацию безопасности и поддержать украинские преобразования. Ведь, говорят они, Украина ‒ решающее государство для европейской безопасности и процветания.



Европейский союз несколько притормозил свое влияние на ситуацию в Украине и в поддержке процесса реформ, и в экономическом сотрудничестве, и в сфере безопасности. Причина ‒ «ожидательные настроения», связанные с выборами в ключевых государствах содружества. На это обращает внимание министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, выступая на открытии платформы «Форум Украины», инициированном Центром европейской политики в Брюсселе.

Никогда не поздно вмешаться: конечно, не мы оккупировали Крым и не ведем агрессию, но если мы можем повлиять на ситуацию, то в том, что происходит, и наша ответственность

«Как мы можем чувствовать себя комфортно, когда ситуация в Украине не улучшается. Понятно, что царит «настроение выжидания» ‒ из-за некоторых государств, надеющихся, что что-то именно изменится. Но можно ожидать бесконечно, но агрессия не будет прекращена. Нам никогда не поздно вмешаться: конечно, не мы оккупировали Крым и не ведем агрессию, но если мы можем повлиять на ситуацию, то в том, что происходит, и наша ответственность», ‒ призвал дипломат.



Он убежден, что ЕС, помогая Украине, помогает сам себе, а провал Украины стал бы провалом ЕС.



Надо увеличить международное присутствие на Донбассе ‒ дипломат



Учитывая это, глава внешнеполитического ведомства Литвы призывает партнеров по Европейскому союзу собрать все ресурсы ‒ интеллектуальные, дипломатические, финансовые и другие ‒ и повлиять на ситуацию на востоке Украины. По его мнению, через международные учреждения необходимо увеличить там международное присутствие.



«Знаю, что это не просто осуществить через ООН по известным причинам (российское вето), но по крайней мере мы можем использовать те инструменты, которыми мы располагаем ЕС», ‒ отмечает Линкявичус.



Впрочем, на Западе нередко раздаются упреки в адрес Киева, мол, промедление с реформами там «списывают» на военную агрессию на востоке Украины. Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в интервью Радiо Свобода отмечает: ситуация с безопасностью все же «забирает время, которое должно быть использовано на реформирование», свидетельство этому ‒ атака на Авдеевку конце января ‒ начале февраля.

Вся ситуация безопасности крадет энергию и время на возможность изменений в стране

«Очень жаль, потому что иногда дается оценка, что реформы не происходят, ‒ заявляет представитель президентской администрации. ‒ А когда мы, скажем, проанализировали, что происходило в эти две недели ‒ тогда была атака на Авдеевку. И министр инфраструктуры и регионального развития, и Министерство экономики, и президент ‒ все занимались вопросом Авдеевки. Вся ситуация безопасности крадет энергию и время на возможность изменений в стране».



И несмотря на это, в 2016-м процесс реформ начал получать хорошие международные оценки, но в нынешнем году Киев ожидает, что эффект от реформ почувствуют и граждане, говорит Шимкив.



«На кону» не только украинские, но и интересы ЕС ‒ Росати



Ребекка Хармс, европарламентарий от Германии отмечает, что беспокойство у европейцев до сих пор сохраняется из-за невысоких результатов в борьбе с коррупцией и работы некоторых антикоррупционных учреждений.



Евродепутат Петрас Ауштрявичус «Прогресс реформ в Украине замечательный. От советского производства к европейским стандартам! Много сделано, но процесс должен продолжаться».

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Украина является решающим государством для нашей собственной стабильности и экономического развития. ‒ «На кону» не только судьба украинцев, но и интересы Европейского союза

С тем, что европейцам следует активнее влиять на ход реформ и остановку агрессии в Украине согласен и глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати.



«Украина является решающим государством для нашей собственной стабильности и экономического развития, ‒ объясняет он. ‒ «На кону» не только судьба украинцев, но и интересы Европейского союза. Учитывая стратегическую важность мы должны поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях. Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или «план Маршалла».



Евродепутат от Польши говорит, что Украину, которая является непосредственным соседом ЕС, нельзя воспринимать как остальные государства: слишком важна эта страна для безопасности всего континента.