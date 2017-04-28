Крымские газеты пишут об итогах международного экономического форума в Ялте, о том, насколько доступны пляжи для людей с ограниченными физическими возможностями, а также об утверждении «черного списка» незаконных объектов на полуострове.

«Крымское время» в статье «Партнеры шумною толпою» рассказывает о третьем Международном экономическом форуме, который прошел в Ялте. По данным издания, на форуме обсуждались вопросы малого производства в Крыму, стратегии развития региона до 2030 года, международного экономического сотрудничества, инвестиционного потенциала агропромышленного комплекса республики и другие. Как рассказал сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, изюминкой форума стало то, что подконтрольное Кремлю руководство Крыма непосредственно встречалось с делегациями из других государств. В форуме приняли участие около 200 иностранных гостей из 50 стран мира, пишет издание. Общая сумма контрактов, подписанных в ходе форума, составила 112 млрд рублей (почти в два раза больше прошлогоднего результата), уточняют в газете. По словам Назарова, по многим соглашениям работа начнется уже в ближайшее время. Наибольшую активность проявляют бизнесмены с Ближнего Востока и Греции. Остальная Европа все еще относится к инвестиционным возможностям полуострова с опаской.

Город Саки до сих пор не может привести все свои пляжи в соответствии с требованиями, хотя именно сюда люди с ограниченными физическими возможностями чаще всего приезжают на отдых и лечение

​«Крымский телеграф» в материале «Избирательно доступны» разбирается, могут ли люди с ограниченными физическими возможностями попасть на пляжи полуострова. По данным еженедельника, в 2014 году российский глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение крымским администрациям, чтобы каждое муниципальное образование с выходом к морю оборудовало не менее одного полностью доступного пляжа. Но в реальности за три года этого так и не произошло. В Минтруда Крыма признаются, что лишь единицы пляжей на сегодняшний день соответствуют необходимым стандартам. По словам подконтрольного Москве министра Елены Романовской, практически все муниципальные пляжи ‒ это в буквальном смысле слова полоса препятствий для маломобильных групп. Такая картина наблюдается в Алуште. В Ялте центральный пляж доступен «избирательно». Аналогичная ситуация в восточном Крыму. К недоступным относится пляж в селе Песчаном в Бахчисарае. «Центр паломничества инвалидов со всего постсоветского пространства ‒ город Саки ‒ до сих пор не может привести все свои пляжи в соответствии с требованиями, хотя именно сюда люди с ограниченными физическими возможностями чаще всего приезжают на отдых и лечение», ‒ отмечает еженедельник.

«Крымская правда» в публикации «Остановка по требованию» сообщает о введении на полуострове моратория на возведение и реконструкцию объектов капитального строительства до проверки разрешительной документации. По информации газеты, архитектурный градостроительный совет Крыма утвердил перечень конкретных объектов, на которых любые работы будут запрещены. В «черный список» включили около полутысячи незаконных объектов. В ближайшее время главный архитектор Крыма Анна Царева соберет все предложения от глав администраций, архитекторов и представителей государственной архитектурной инспекции, а также сформирует план, который позволит начать работу по разработке новых концепций и утверждению генеральных планов приморских территорий полуострова. По словам Аксенова, генпланы всех населенных пунктов Крыма должны быть утверждены до конца текущего года.