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Политика

Украинский марш Донецка: «Мы еще не понимали, что это война»

Женщина приветствует участников украинского марша

28 апреля 2014 года. Последний проукраинский марш в Донецке. В городе неспокойно было с утра, захват офиса «Приватбанка», нападение на автоколонну донецкого «Автомайдана» и жестокое нападение на участников марша за единство Украины. Как проходил последний украинский митинг в Донецке, его участники рассказали Радио «Донбасс.Реалии».

Перед маршем донецкие автомайдановцы решают провести автопробег, чтобы после присоединиться к митингу. Первые нападения начались на улице Артема, когда до стадиона «Олимпийский», откуда стартовал марш, оставалось меньше 500 метров. Катерина Бутко, активистка «Автомайдана» приехала в город впервые поддержать дончан. В машину, где находилась Катерина, полетели «коктейли Молотова».

Донецкий «Автомайдан» перед пробегом

Донецкий «Автомайдан» перед пробегом

В машину перед нами бросили «коктейль Молотова», в лобовое стекло возле меня ударили битой
Катерина Бутко

«Машина, в которую попал «коктейль Молотова», это была первая машина в колоне, которая вела весь автопробег. Я была на пассажирском сидении. Мы подъезжали к ОГА, и там люди в балаклавах перекрыли дорогу, у них были «коктейли» и биты. Приняли решение ехать вперёд, в машину перед нами бросили «коктейль Молотова», за ними ехали мы, и в лобовое стекло возле меня ударили битой», – рассказывает Катерина.

После автопробега выяснилось, что в некоторые машины попали пули от травматического оружия.

Люди собираются на украинский марш

Люди собираются на украинский марш

Но основное нападение произошло спустя полчаса, когда собравшиеся на марш дончане выдвинулись по улице Артёма от стадиона «Олимпийский». Участники того митинга вспоминают, что в момент нападения у многих началась паника, а милиция просто расступилась. Когда колона марширующих начала петь «Воины света», на них напали пророссийские сепаратисты.

Колонна движется по улице Артёма

Колонна движется по улице Артёма

Один из участников марша Богдан Чабан, владелец кофейни «Изба-Читальня», уходя на марш, попросил сотрудников не закрывать двери, чтобы в случае опасности украинские активисты смогли укрыться в его заведении.

Сотрудники милиции, сопровождавшие шествие, сомкнулись коробочкой, пытаясь защитить себя, а не людей. Остальная донецкая милиция сложила часть своих щитов, которые забрали нападающие. Агрессивные люди начали избивать всех, кого попало. Кого-то били ногами, кого-то цепями, битами и арматурой
Богдан Чабан

«Мы еще не понимали, что это война, но мы понимали, что на нас будут нападать. Напротив кафе на нас напала толпа людей в масках, с цепями и бейсбольными битами. Сотрудники милиции, сопровождавшие шествие, сомкнулись коробочкой, пытаясь защитить себя, а не людей. Остальная донецкая милиция сложила часть своих щитов, которые забрали нападающие. Агрессивные люди начали избивать всех, кого попало. Кого-то били ногами, кого-то цепями, битами и арматурой. Милиция в этот момент ничего не делала. Взрывались газовые шашки, петарды. Мы шли с абсолютным пониманием, что нас будут убивать», – рассказывает Богдан.

Адвокат Татьяна Иванова в тот день не собиралась на митинг, зная, что будут провокации. Однако узнав, что молодые сотрудники ее офиса собираются поддержать единство Украины, пошла вместе с ними, чувствуя ответственность.

Мы с ужасом увидели, что впереди страшные драки, на газонах лежат ребята, валяются украинские флаги, по флагам топчутся и разрывают
Татьяна Иванова

Вот что вспоминает Татьяна о том дне: «По бокам колоны шли какие-то мужчины, уголовного вида. Их было много, они шли за милицией. Колона остановилась. Мы с ужасом увидели, что впереди страшные драки, на газонах лежат ребята, валяются украинские флаги, по флагам топчутся и разрывают. Начали сильно кричать девочки, стоял визг».

После шествия она с мужем наблюдала, как на асфальте лежат участники шествия с разбитыми головами и как тех, к кому не успела «скорая», люди несли в ближайшую больницу – областную травматологию.

Шли с одной целью, сказать, что Донецк – это Украина. Но были чрезмерно миролюбиво настроены, вспоминает ещё один участник того марша Виталий Овчаренко.

Марширующие зажгли фаера

Марширующие зажгли фаера

«Никто не предполагал, что митинг закончится избиением граждан Украины в Донецке за их гражданскую позицию. Мне относительно повезло, я получил по спине трубой», – говорит Виталий.

А вот другим повезло меньше, журналист Евгений Шибалов в этот день получил травму головы.

Евгений Шибалов после нападения

Евгений Шибалов после нападения

Люди разбирали брусчатку и бросали в тех, кто пришел на проукраинский митинг. Один из этих кусков брусчатки пришёл в меня
Евгений Шибалов

«Я был на этом митинге с группой коллег из Великобритании, которым помогал в их работе. Когда все началось, мы были ближе к середине колоны. Я увидел, как люди сзади нас начали разбегаться, началась паника. Меня подвело мое любопытство, я не побежал вместе со всеми, я побежал навстречу, посмотреть, что там. То, что я увидел, было страшно. Люди разбирали брусчатку и бросали в тех, кто пришел на проукраинский митинг. Один из этих кусков брусчатки пришел в меня», – говорит Евгений.

Пострадавшие участники марша

Пострадавшие участники марша

Многие из участников того митинга признаются, то даже зная о последствиях, все равно бы вышли на марш под украинским флагом. А некоторые говорят, что даже спустя три года чувствуют опаску, выходя на патриотические акции на Донбассе, как, к примеру, дончанка Светлана.

Когда я пою гимн, у меня такое ощущение, что нас скоро начнут бить, за гимн, за руку на сердце и украинский флаг

«Даже сейчас, когда я выхожу на проукраинские митинги в городах Донецкой области, когда я пою гимн, у меня такое ощущение, что нас скоро начнут бить, за гимн, за руку на сердце и украинский флаг», – говорит Светлана.

У дончан, вышедших в тот день на марш, осталась мечта, пройти под украинским флагом по улицам своего города и допеть песню, которую прервали напавшие.

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