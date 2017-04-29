«Якорь в спину» – из крымских сетей

Необычное кораблекрушение, случившееся в Черном море, порядком рассмешило интернет-общественность. Российский военный корабль «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7», которое перевозило румынских овец и шло под флагом африканского государства Того. Обошлось без человеческих жертв. Но «Лиман», являющийся боевой единицей Черноморского флота, спасти не удалось – он утонул.

Sevastopol_Vata

Сегодня, впервые в мировой истории, овцы одержали сокрушительную победу над боевым российским кораблем Черноморского флота!

Крымская Зима

2017 год. Румынский корабль с овцами пустил на дно военный корабль ЧФ на дно. Овцы целы, волки утонули.

Sevastopol_Vata

Скотовоз затопил рашистский военный корабль без единого выстрела )))))

hochu@domoy

Овцы-диверсанты - эпичненько))))

Гуго Карлович

Все у них так: "наше всевидящее око, непотопимая армада...", а как на дно пойдет сразу "скромное гидрологическое судно искало косяки у рыб".

​Новость заиграла еще более яркими красками, когда выяснилось, что российский корабль был разведывательным судном.

Радіст Тітаніка

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ корабль не смог обнаружить овцевоз? это шутка такая?

Гуго Карлович

Скотовоз подкрался не заметно.

Алексей Дремов

С учетом количества разведкораблей в дивизионе, а "Лиман" был фунициклирующим разведкорытом - потеря не слабая))) правильный скотовоз, ищите визитку…

Позже выяснилось, что владельцем овец на борту скотовоза был крымский татарин – гражданин Румынии. Он обвинил Россию в нанесении убытков и готовит иск в суд.



Альбина Ахметова

Как он изящно отомстил за оккупацию)) Даже изощренно)))

Айдер Муждабаев

Мы долго это скрывали, все-таки секретный спецназ, но все тайное становится явным...

Шутки на тему эпического крушения скотовоза с военным кораблем сыпятся, как из рога изобилия.

Konstantin Kukushkin

Россияне, зачем вы опять пароход в Черном море утопили? Чего вы все время там гадите, вы его рыли?

Авоськин‏

Російський розвідувальний корабель "Ліман" був потоплений в нерівному бою з баранячою скотовозкою "Ашот-7".

Tatiana Matwiejczuk

Якорь в спину..

Крымская Зима

"Бараны и овцы" признаны в россии террористической организацией. Лидером организации является некий "Ашот"

michael k

Тревога! В море "Ашот"! Всем Краснознамённым флотам, срочно укрыться в родных гаванях!

Konstantin Kukushkin

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