«Якорь в спину» – из крымских сетей

Необычное кораблекрушение, случившееся в Черном море, порядком рассмешило интернет-общественность. Российский военный корабль «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7», которое перевозило румынских овец и шло под флагом африканского государства Того. Обошлось без человеческих жертв. Но «Лиман», являющийся боевой единицей Черноморского флота, спасти не удалось – он утонул.
Сегодня, впервые в мировой истории, овцы одержали сокрушительную победу над боевым российским кораблем Черноморского флота!
2017 год. Румынский корабль с овцами пустил на дно военный корабль ЧФ на дно. Овцы целы, волки утонули.
Скотовоз затопил рашистский военный корабль без единого выстрела )))))
Овцы-диверсанты - эпичненько))))
Все у них так: "наше всевидящее око, непотопимая армада...", а как на дно пойдет сразу "скромное гидрологическое судно искало косяки у рыб".
Новость заиграла еще более яркими красками, когда выяснилось, что российский корабль был разведывательным судном.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ корабль не смог обнаружить овцевоз? это шутка такая?
Скотовоз подкрался не заметно.
С учетом количества разведкораблей в дивизионе, а "Лиман" был фунициклирующим разведкорытом - потеря не слабая))) правильный скотовоз, ищите визитку…
Позже выяснилось, что владельцем овец на борту скотовоза был крымский татарин – гражданин Румынии. Он обвинил Россию в нанесении убытков и готовит иск в суд.
Как он изящно отомстил за оккупацию)) Даже изощренно)))
Мы долго это скрывали, все-таки секретный спецназ, но все тайное становится явным...
Шутки на тему эпического крушения скотовоза с военным кораблем сыпятся, как из рога изобилия.
Россияне, зачем вы опять пароход в Черном море утопили? Чего вы все время там гадите, вы его рыли?
Російський розвідувальний корабель "Ліман" був потоплений в нерівному бою з баранячою скотовозкою "Ашот-7".
Якорь в спину..
"Бараны и овцы" признаны в россии террористической организацией. Лидером организации является некий "Ашот"
Тревога! В море "Ашот"! Всем Краснознамённым флотам, срочно укрыться в родных гаванях!
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