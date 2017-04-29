«Я думал, будет легче»: 100 дней Трампа

Президент США Дональд Трамп по итогам 100 дней своего пребывания у власти дал интервью агентству Reuters и честно признался, что не ожидал, что работа президентом США окажется для него настолько трудной.

"Мне нравилась та жизнь, которая у меня была раньше. В ней так много всего происходило, – посетовал Дональд Трамп. – А в этой, новой жизни, мне приходится работать гораздо больше, чем раньше. Я думал, что будет легче".

Мне приходится работать гораздо больше, чем раньше. Я думал, что будет легче

Обычно президенты, которые недавно въехали в Белый дом, больше всего жалуются на то, что у них нет никакой возможности остаться одним, и что из их жизни исчезло само понятие "privacy". Трамп заметил, что к отсутствию приватности он привык давно, "еще в прошлой жизни" эксцентричного миллиардера, женатого на супермоделях. Но все равно, по его словам, для него стало сюрпризом, насколько мало пространства для "личной жизни" у него есть на посту президента.

По его словам, он все еще привыкает к тому, что его 24 часа в сутки охраняют сотрудники спецслужб, и это налагает определенные ограничения на то, что он может и не может делать.

"Ты живешь как в коконе, потому что тебя так охраняют, что ты вообще никуда не можешь пойти", – заметил он.

Я хочу сам сесть за руль и вести машину, но мне больше не разрешают водить

Он также признался, что больше всего скучает по возможности самостоятельно водить машину. Когда Трамп выезжает куда-то из Белого дома, его обычно везут в лимузине или внедорожнике.

"Я хочу сам сесть за руль и вести машину, но мне больше не разрешают водить", – пожаловался он.

Тем не менее окружение Трампа замечает, что он, несмотря на свою должность, по-прежнему продолжает общаться с друзьями и коллегами из "прошлой жизни" и регулярно звонит им, когда ему нужен совет или позитивные эмоции.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года, одержав тяжелую победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Официально он вступил в должность 20 января 2017 года.