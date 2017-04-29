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Презентация книги «Крымские татары как коренной народ» (видео)

Презентация книги «Крымские татары как коренной народ» (видео)
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Украинский эксперт-исследователь Наталья Белицер презентовала книгу «Крымские татары как коренной народ: История вопроса и современные реалии». В книге рассматриваются развитие концепции и проблема определения термина «коренные народы», раскрывается отличие прав коренных народов от прав национальных меньшинств и международный опыт их обеспечения. Автор говорит о крымских татарах как о коренном народе в контексте оккупации и аннексии Крыма, их репрезентативных органах, поднимает проблему крымскотатарской национальной автономии.

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