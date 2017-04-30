Российская журналистка Анна Домбровская приехала в Украину в начале войны на Донбассе. По ее мнению, российские СМИ не предоставляют объективную информацию о событиях в Украине. Работу российской пропаганды Анна ощутила на своем опыте, когда отснятый ею в Авдеевке материал, СМИ России попытались дискредитировать. Анна решила помогать противодействовать российской пропаганде и информационному влиянию, с 2015 года она развозит украинские газеты по поселкам и городам у линии разграничения.