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Какой увидела войну на Донбассе российская журналистка-волонтер (видео)

Какой увидела войну на Донбассе российская журналистка-волонтер (видео)
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Российская журналистка Анна Домбровская приехала в Украину в начале войны на Донбассе. По ее мнению, российские СМИ не предоставляют объективную информацию о событиях в Украине. Работу российской пропаганды Анна ощутила на своем опыте, когда отснятый ею в Авдеевке материал, СМИ России попытались дискредитировать. Анна решила помогать противодействовать российской пропаганде и информационному влиянию, с 2015 года она развозит украинские газеты по поселкам и городам у линии разграничения.

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