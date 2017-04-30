В преддверии майских праздников приготовления и хлопоты определяют уклад жизни, трудовой ритм большинства приморских городов и поселков Крыма. Небольшой поселок Новый Свет, известный далеко за пределами полуострова одноименным заводом шампанских вин, укладывается в этот курортный алгоритм. Даже с учетом недавнего аномального похолодания и штормовых предупреждений.

Из Судака – это 7 километров тяжелого для водителей серпантина по склону величавой горы Сокол, или Куш-Кая – можно добраться маршруткой за 14 рублей (6 гривен).

Напрямую из Симферополя или, скажем, Феодосии рейсовые автобусы в Новый Свет пока не курсируют. Местная автостанция не открывалась, наверное, еще с прошлого года. На «подхвате» частный извоз, но пока, похоже, он особо не востребован.

Впрочем, для тех, кто после шумного города предпочитает уединение, а вместо купания в море – походы в горы, эти предкурортные дни в Новом Свете тоже по-своему хороши. К тому же, уличное пространство еще не стеснено автотуристами, воздух не перенасыщен выхлопами их машин. Слышен только безмятежный шум прибоя Зеленой бухты под заповедной горой Орел, или Коба-Кая (Пещерная гора – тюрк.).

Коба-Кая уникальна тем, что на ее склонах, на площади 477 гектаров, раскинулся ботанический заказник с реликтовым древовидным можжевельником и сосной Станкевича, а в ее пещерах прорублено семь километров штолен для созревания игристых вин.

Правда, на это местное удовольствие, точнее – ночлег, стоит раскошелиться. Например, за стандартный номер на двоих с видом на море, гору Коба-Кая и завтраком в винном отеле «Винтаж» надо выложить до 1 мая 2900 рублей (1318 гривен), а с 1 мая – 5900 рублей (2680 гривен). Можно, конечно, поискать и вариант подешевле. Скажем, номер со всеми удобствами, но без питания в гостевом доме «Алые паруса» на улице Голицына – всего за 1500 рублей (680 гривен).

Но пока с желающими там поселиться и вообще отдыхающими в поселке, как говорится, не густо. Встретилась мне по дороге к набережной молодая семейная пара с детьми.

А под «пальмой» из пустых бутылок шампанского в гордом одиночестве смотрел на море мужчина. Вот, пожалуй, и все.

На самой набережной, как и в близлежащем кафе «Екатерина», в то же самое обеденное время – ни души, не считая, конечно же, скучающих из-за полного отсутствия клиентуры официантов заведения.

«На Пасху было немного народа, – рассказывает один из официантов, симферополец Максим, – думаю, на майские праздники приедут, а там дальше, уже со второй половины июня, пойдет основной поток».

Только одного обедающего застал я в обвешанной изнутри и снаружи атрибутикой совдеповского прошлого «Рабочей столовой» недалеко от автостанции. Похоже, не нашли спроса у гурманов вроде бы вменяемый прейскурант и меню под вымпелами с обликом Владимира Ленина.

– Ну как вам «советские» блюда?

– Вкусно и дешево, почти как в Советском Союзе.

– Вы застали Советский Союз? – далее интересуюсь у парня, которому на вид не больше 20 лет.

– Родители рассказывали…

Еще с несколькими приезжими россиянами разминулся на главном туристическом маршруте курортного поселка – тропе Голицына.

Как и у грота его имени, который еще называют гротом Федора Шаляпина. Больше всего, естественно, впечатляет обрывистый участок тропы над морем.

Он, кстати, наиболее опасный – из-за периодических камнепадов, о чем предупреждают таблички на всем протяжении маршрута.

Имя князя Льва Голицына – основателя промышленного виноделия Российской империи и завода на территории своего имения, вокруг которого, собственно, и образовался и сам поселок – фигурирует здесь повсеместно. В частности, на стандартных туристических указателях.

По ним можно легко сориентироваться и выйти, например, к бывшему дворцу князя, а теперь – заводу «Новый Свет», который крымские власти нынче активно готовят к приватизации.

И заодно к стилизованному под серебро памятнику знаменитому князю у заводской проходной.

У проходной на большом щите подробно расписаны правила экскурсии в винные погреба «Нового Света» с длинным перечнем запретов и обязанностями экскурсантов – как для настоящего режимного объекта и церкви вместе взятых.

Судите сами: «Экскурсанту запрещается проходить на территорию предприятия в купальниках, парео, с голым торсом». Или еще: «.. запрещается осуществлять аудиозапись экскурсий, видеосъемку алкогольной продукции». В противном случае человека ждет привлечение «к ответственности, согласно действующему законодательству РФ». Все строго, по-новому.

При посещении другого голицынского дворца в том же мавританском стиле, где теперь разместился музей вина и виноградарства, кажется, можно немного расслабиться. Там вроде бы заводские запреты не действуют.

Сам дом-музей оказался закрытым – на его двери висел большой замок. Подняться можно было разве что на второй этаж ажурной крытой террасы.

Оттуда, с высоты, можно окинуть взором «шампанский» поселок вместе с западным берегом мыса Меганом.

Не царило оживления на площади у единственного рынка в Новом Свете. Сам рынок вообще был закрыт, торговал у его входа лишь один приезжий предприниматель.

Вообще поселок выглядел в тот день каким-то заторможенным, словно до конца так и не пробудившимся после долгой зимней спячки, безучастным к происходящему и не настроившимся на курортную «волну». На этом фоне трудовой порыв на балконе жилого дома и площадке летнего кафе смотрелись чуть ли не как исключение из правил.

Анатолий Крымский, крымский блогер

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