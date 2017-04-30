Власти Турции в субботу 29 апреля заблокировали на территории страны доступ ко всем языковым версиям интернет-ресурса Wikipedia. В министерстве транспорта, морского дела и коммуникаций заявили, что это связано с наличием на сайте информации о сотрудничестве Анкары с террористическими организациями. По данным местных изданий, администрации сайта дается 24 часа, чтобы оспорить решение турецких властей, после чего суд в течение двух суток должен постановить, была ли блокировка обоснованной. (Видео Reuters)