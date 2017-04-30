Уже больше недели крымчане с интересом наблюдают за интригующей публичной схваткой с непредсказуемым концом. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов взъелся на ректора «Крымского федерального университета» Сергея Донича. Тот за словом в карман тоже не полез.

20 апреля Аксенов заявил, что не доверяет Доничу и «не видит возможности» продолжать с ним сотрудничество.

Владимир Гарначук

В Крыму разворачивается эпическая битва Жабы против Гадюки….

Аксенов решил получать долю от университета лично.

И требует отставки ректора, на минутку, ФЕДЕРАЛЬНОГО КФУ Донича

Екатерина Казаченко

В левом углу ринга – жаба, в правом – гадюка..... Что-то как ни крути – а даже "болеть" не за кого ))

Владимир Андронаки

Острое и тонкое кадровое чутье – отличительная черта премьер-министра. Ни разу не давала сбой.

Андрей Насонов

Честно, уже блевать хочется на нашу крымскую власть: клоуны, гоблины, кумовья, прямо один зверинец собрался. Так и хочется всех в клетку посадить, лет так на 25!!!!!!!!!!!! Это как надо испохабить положительное отношение людей к себе, после «крымской весны», и всего за несколько лет, народ теперь плюет им в спину!!!!!!!!!!!!!

Сергей Дудченко

Синяя яма погубила еще одного "героя". Надеюсь все проректоры КФУ также будут заменены по профнепригодности

Алёна Сидельникова

Давно пора, толку от него нет. Как ректора его почти никто не воспринимает

Иван Суханов

...этот "доктор наук", имея в составе "КФУ" все ВУЗы Крыма (кроме КИПУ), умудрился за 3 года довести эти вузы до уровня ниже плинтуса

Илья Большедворов

Меня удивляют люди, убеждающие, что позицию Аксенова нужно поддержать. Как можно поддерживать беззаконие? Я понимаю, Донич надоел, ну, давайте его пристрелим? В Симферополе кругом, полный беспредел, и, например, Бахарева Аксенов уволить может, в отличие от Донича. Что-то он не проявляет такого рвения

Александр Юрьев

Ну вот как за такое не похвалить «главу республики»))) Ну, тяжко ему будет. Господин Донич не так прост…

Донич действительно не намерен сдавать свои позиции без боя. Комментируя слова Аксенова, он заявил, что назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» находится в ведении правительства России, а не властей Крыма.

С этого момента обсуждение стало напоминать тотализатор, в котором комментаторы делают ставки на бойцов в разных углах ринга.

Надежда Плис

Красиво отбрил Аксенова. Показал кто в доме хозяин)))

Сергей Дудченко

...Карта главы РК бита, после того как Донич послал его в пешее эротическое путешествие

Екатерина Горелкина

Я уверена, что решение по Доничу принято не в Крыму. Аксенов исполняет лишь то, что велено. А Донич, если будет упрямиться, то возьмут за что-нибудь

Евгений Романовский

Донич – сильная коррумпированная фигура. Как бы кто-то зубы не обломал.

Воробьев Олег

А нельзя, чтобы обоих?

Alexander Dzhuly

Это только в сказках добро побеждает бабло

олег матвеев

Бандиты делят район, а обыватели спорят, которые бандиты – силы добра

Сергей Дудченко

А это даже хорошо, что пошло противостояние Аксенова и Донича. Чем чаще питомцы будут посылать кормильца и создателя, тем быстрее пузырь лопнет…

Людмила Харламова

С самого начала было ясно, что это не та фигура для ректора федерального университета. И хорошо, что они собачатся – быстрее всех уберут к чертовой матери

Денис Ечевский

Вся эта чехарда в правительстве говорит только об одном: кругом временщики, релаксеры, а то и просто дурачье инициативное с амбициями.

Набери бомжей с полигона в администрацию, ничего не изменится в городе. Ровным счетом ни-че-го...

Вскоре конфликт получил свое продолжение не только в медийном пространстве, но и на площадях. Некие студенты провели пикет против Донича, а в подконтрольных Аксенову СМИ началась самая настоящая травля ректора КФУ.

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