Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает, писал в 1811 году посланник Сардинского королевства при русском дворе граф Жозеф де Местр своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I. Я задумался: должно же быть из каждого правила исключение и где же еще быть этому исключению, как не в России? А что если россияне вовсе и не заслуживают того правителя, которого имеют?

Вот возьмем Владимира Путина – это талантливый политик, уже почти два десятилетия сохраняющий власть над страной. Он всегда хорошо одет, остроумен, часто вселяет страх в лидеров других государства. Будем честны – такого человека вроде бы просто невозможно не уважать.

Сколько жителей России даже не помышляют о том, чтобы пройти путь с самых низов и взять от жизни все, что им нужно? Как показал опрос ВЦИОМ, россияне считают, что им не хватает денег на самое необходимое, если их доходы не превышают 15 тысяч рублей в месяц. Граждан с такими доходами в стране порядка 43 миллионов человек, почти треть населения. Почему эти люди сидят на месте и не борются за свое настоящее? Путин же в отличие от них – смог!

Путин умудряется сохранять контроль над страной с 2000 года и в следующем году по сроку пребывания у власти догонит по годам правления Брежнева

Вы скажете, что эти люди не имеют никакой возможности повлиять на свое будущее, а настоящее – это лишь мгновенье, которое уже прошло. Тогда я спрошу, почему Путин умудряется сохранять контроль над страной с 2000 года и в следующем году по сроку пребывания у власти догонит по годам правления Брежнева? Когда пройдет мгновенье Путина? Говорите, что я неточно считаю, поскольку президентом России избирался Дмитрий Медведев? Но формально и в СССР существовал институт коллективного президента – ЦК, а кто реально правил страной? Уж видимо, таковы мы: постоянно норовим отдать свою власть другому. Хорошо, что найдется человек, который эту власть берет – а то ведь так и до анархии недалеко!

Но если Путин способен контролировать страну, то почему этого не может сам народ? Неужели тот максимум, который граждане способны контролировать, – скорость сокращения толщины нашего бумажника? Когда мы последний раз совместно влияли на свое будущее? Можем ли мы заставить власть нас услышать?

Вдруг нам просто не хватает смелости? Вот у Путина есть смелость противостоять европейским санкциям. Эти санкции даже самого Путина не коснулись – только его "друзей". Казалось бы, сиди в стороне да помалкивай, но нет: президент ввел контрсанкции и вместе с нами, очевидно, стал платить за продукты больше денег! Он не бросил друзей, а мы что – хуже? Почему мы оказались готовы уменьшить семейный бюджет и допустили санкционную войну?

В отличие от нас, Путин может показать своему работодателю, где раки зимуют!

Уже вижу по глазам: говорите, боролись за Крым, поэтому терпим санкции... Нет, нет и еще раз нет! Где Крым и где санкции? Западная Европа наложила санкции только на отдельных чиновников, всех остальных этот вопрос не касался – контрсанкции есть исключительно доморощенный продукт. Но Путин на этом не остановился, он нашел возможность компенсировать давление. Подписал закон об освобождении от налогов, попавших под санкции россиян. Более того, он еще лучше заботится "о своих": например, доход Аркадия Ротенберга увеличился после введения системы дорожных сборов "Платон" на 1,6 миллиардов долларов. Зато мы не просим освободить от налогов тех, кто попал под контрсанкции!

Мы позволяем безразличие и со стороны работодателя. У многих ли из нас хватает сил просить прибавку к зарплате или повышения по службе? Как часто мы готовы поставить зарвавшегося начальника на место? Вы помните, что согласно Конституции единственным источником власти и суверенитета является многонациональный народ России? Путин-то готов за себя постоять: после митингов 26 марта по всей стране прошли суды, на которых всех без разбору признавали виновными. В отличие от нас, Путин может показать своему работодателю, где раки зимуют!

После митингов по всей стране прокатились семинары в учебных заведениях, где детям объясняли, что акции по борьбе с коррупцией приводят к экстремизму, а благими намерениями вымощена дорога в ад

А дети? Сколько времени вы уделяете воспитанию ваших детей, объясняете им, что такое хорошо и что такое плохо? Путин, в отличие от вас, и этим занимается. После митингов по всей стране прокатились семинары в учебных заведениях, где детям объясняли, что акции по борьбе с коррупцией приводят к экстремизму, а благими намерениями вымощена дорога в ад. Где вы еще найдете такого замечательного президента? Нет, убеждаюсь я снова и снова, мы не заслуживаем такого правительства, которое имеем. Мы недостаточно хороши, умны, предприимчивы, нам не хватает решимости и знаний, силы воли и мужества, мы миримся с существующим положением вещей и не боремся за свое будущее. Видимо, поэтому нам не нужно право голоса. Что же делать Путину со всеми нами?

Анатолий Канюков, петербургский политик, социал-демократ

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