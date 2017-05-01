После завершения рабочей недели украинцев ждут целых четыре выходных ‒ в понедельник и вторник отмечается День международной солидарности трудящихся. Традиционно эти дни в обществе ассоциировались с первыми шашлыками и посадкой картофеля. Следующие выходные будут также сдвоенными ‒ украинцы будут отдыхать с 6 по 9 мая. Как сейчас воспринимаются майские праздники? И какой отдых могут себе позволить люди, когда экономика только начинает медленно восстанавливаться?

Треть мая (11 из 31 календарного дня) украинцы будут отдыхать ‒ так распорядился Кабинет министров. Выходными являются 1-2 мая, когда во многих странах отмечается международный праздник ‒ День труда. В Украине его по старому образцу называют Днем международной солидарности трудящихся. Потом ‒ выходные 8-9 мая ко Дню Победы во Второй мировой войне.

За последние годы произошли более значимые события, и значение этих праздников немного отошло

Отношение к майским праздникам несколько изменилось в последние годы, говорит заведующий лабораторией Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Вадим Васютинский.

«В 90-х годах это отношение было напряженным. За последние годы произошли более значимые события, и значение этих праздников немного отошло. Сейчас оно больше интересует представителей двух крайних полюсов: людей очень антисоветских, которые категорически против этих праздников. И, наоборот, просоветских, которые тоскуют по прошлому. Но я бы хотел привести пример: в Советском Союзе крупнейшим праздником было 7 ноября (годовщина большевистского переворота, в СССР называемого «Великой Октябрьской социалистической революцией» ‒ КР). И кто сегодня о нем вспоминает? Его практически все забыли, хотя это была самая идеологическая дата», ‒ сказал Васютинский в эфире Радіо Свобода.

Куда едут украинцы на майские выходные?

Те, кто имеет возможность, едут на майские праздники путешествовать за границу, рассказывает директор одной из турфирм Нина Котенко. По сравнению с последними годами, несколько вырос спрос на путевки, однако несущественно, говорит она.

Традиционно Закарпатье, Львовский регион в этом направлении держат лидирующие позиции

Для украинских туристов важна цена: до сих пор самыми популярными направлениями на праздники остаются недорогие морские курорты Турции и Египта. Такие поездки обходятся украинцам в 300-400 долларов на человека. А некоторые могут себе позволить путешествие и в Объединенные Арабские Эмираты, говорит Котенко.

«Традиционно Закарпатье, Львовский регион в этом направлении держат лидирующие позиции. Сервис там ‒ не могу сказать, что одинаковый. Есть гостиницы достаточно высокого класса, есть для бюджетных туристов. Одесса также популярна, конечно», ‒ сказала она.

Появляются и новые туристические направления: скажем, Полтава и Винница ‒ ведь многих отпугивают Львов и Одесса из-за высоких цен на праздники, говорят эксперты.

Билеты на поезда на самые популярные маршруты раскупили еще в начале апреля, отмечает руководитель турфирмы. Квартиры и гостиничные номера по доступным ценам также разобрали. В обычные, непопулярные даты, 1-комнатную квартиру во Львове можно снять в среднем за 300-350 гривен, в Одессе ‒ за 400-450 гривен. Однако накануне праздников за те квартиры, которые остались, просят даже тройную цену.

Последние майские выходные?

Может случиться, что украинцы в этом году имеют майские выходные в последний раз. Институт национальной памяти предлагает работать, а не отдыхать в эти дни.

После обсуждения предложений предложили компромиссный календарь, который должен упорядочить праздники и скорбные дни

После обсуждения предложений от граждан, активистов и общественных организаций предложили компромиссный календарь, который должен упорядочить государственные, международные, традиционные праздники и скорбные дни. В частности, 1 мая (День труда) останется выходным, а 2 мая станет рабочим. 9 мая ‒ День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но без выходного. Таким будет 8 мая ‒ День памяти и примирения, который ввели два года назад для поминания всех жертв Второй мировой войны.

Традицию делать 2 мая выходным Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти, называет «советским наследием» и предлагает от нее отказаться. А праздник и выходной в День памяти и примирения приблизит украинцев к европейскому сообществу, которое именно таким образом чтит события Второй мировой, говорит он.

Есть часть общества, которая сопротивляется таким изменениям, ведь хочет, чтобы трансформация страны происходила без их участия, говорит он.

Мы должны, в первую очередь, ориентироваться на тех людей, которые готовы менять эту страну

«Мы – страна, нуждающаяся в развитии. И очевидно, что мы должны, в первую очередь, ориентироваться на тех людей, которые готовы менять эту страну. Я убежден, что абсолютное большинство молодого поколения поддерживают нас в таких инициативах. А представители старшего поколения, если мы говорим о пенсионерах, ‒ для них вопрос выходного в тот или иной день не должен быть принципиальным. Учитывая, что они практически сейчас не работают», ‒ сказал Вятрович в комментарии Радіо Свобода.

Сейчас разработанные Институтом национальной памяти изменения уже рассматривает Министерство культуры. Следующий этап ‒ соответствующий законопроект с подачи Кабинета министров должны вынести на голосование Верховной Рады.

Экономика в эти дни не работает, люди бездельничают ‒ экономист

Украинская экономика и бизнес давно приспособились к новогодним и весенним праздникам, считает президент «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко. Туристический, гостиничный и ресторанный сектора в настоящее время «оживают», а значительная часть промышленности сбавляет темп, говорит он.

Кроме того, многие украинцы работают без официальных отпусков, поэтому майские праздники ‒ привычное для общества время отдохнуть, поехать в короткое путешествие. Значительная часть общества до сих пор по традиции занимается в настоящее время сельским хозяйством, что также не ставит экономику на паузу, добавляет эксперт.

Если даже отменить какие-то праздники, уменьшить ‒ это никак на экономику положительно не повлияет, потому что люди все равно работать не будут

«Если даже отменить какие-то праздники, уменьшить ‒ это никак на экономику положительно не повлияет, потому что люди все равно работать не будут. Бывало, отменяли, чтобы люди вышли. Заканчивалось тем, что люди выходили на работу, работы нет, потому что экономика просто не работает в эти дни. И люди бездельничают», ‒ говорит Охрименко в комментарии Радіо Свобода.

Синоптики обещают, что на майские праздники будет солнечно и сухо практически на всей территории Украины. В субботу и воскресенье дожди преимущественно на западе страны. Теплее всего будет в центральных областях, Одессе и Крыму ‒ 24-25 градусов.